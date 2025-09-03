Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους

Ο Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Ομάδας The Left στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταγγέλλει το υπό διαβούλευση εργασιακό νομοσχέδιο ως «Μεσαιωνικό αντεργατικό νομοσχέδιο».

Όπως αναφέρει, «το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη, η ψευδαίσθηση συναίνεσης στην υπερωριακή εργασία και τα ωράρια-λάστιχο βάζουν την Ελλάδα σε ακριβώς αντίθετη πορεία από την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου δοκιμάζονται με επιτυχία η τετραήμερη εργασία και η μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου χωρίς μείωση αποδοχών.

Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους, αφήνοντας τους πολλούς ανασφαλείς, εξαντλημένους και με μισθούς που δεν φτάνουν ως το τέλος του μήνα — ούτε με 13 ώρες δουλειάς την ημέρα. Και σε μια χώρα που ήδη μετρά υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων, το ξεχείλωμα του ωραρίου θα θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Τονίζει ότι «η λύση δεν είναι η ελαστικοποίηση και η υποβάθμιση των δικαιωμάτων. Είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η δημιουργία ποιοτικών και ελκυστικών θέσεων εργασίας και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους».

Κώστας Αρβανίτης: Αναλυτικά η δήλωση για το εργασιακό νομοσχέδιο

Αναλυτικά, ο κ. Αρβανίτης, αναφέρει:

«Με κάθε νέα παρέμβαση στα εργασιακά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τους εργαζόμενους έναν αιώνα πίσω.

Το νομοσχέδιο Κεραμέως δεν είναι ούτε φιλεργατικό ούτε εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση μέσα από τα περιβόητα Q&A, όπου ρωτά και απαντά μόνη της. Με μια εσκεμμένα διαστρεβλωτική ανάγνωση της κοινοτικής οδηγίας για τον χρόνο εργασίας — ανάγνωση στην οποία καμία άλλη χώρα δεν έχει προβεί — επιχειρεί να κρύψει την αλήθεια και χρησιμοποιεί τη θεσμοθέτηση μέτρων υγείας και ασφάλειας που όφειλε να έχει εφαρμόσει προ πολλού ως αντιπερισπασμό.

Η κυβέρνηση διατείνεται ότι «ψάχνει εργαζόμενους με το τουφέκι». Αντί όμως να αναρωτηθεί γιατί οι νέοι και οι νέες αποφεύγουν την κακοπληρωμένη, επισφαλή και εξαντλητική εργασία, περηφανεύεται για την αύξηση του ωραρίου.

