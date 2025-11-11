Εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Κράτος Δικαίου ο Κώστας Αρβανίτης

Τον ρόλο του εισηγητή για το Κράτος Δικαίου στην Ε.Ε. για λογαριασμό του Ευρωκοινοβουλίου αναλαμβάνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης. Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα στις Βρυξέλλες και αποτελεί σίγουρα διάκριση για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Την ίδια ώρα, σε πολιτικό επίπεδο, μάλλον αιφνιδιάζει την παράταξη της ΝΔ, στελέχη της οποίας ουκ ολίγες φορές έχουν κατηγορήσει τον Κώστα Αρβανίτη ότι «δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό».

Οι δραστηριότητες του ευρωβουλευτή ειδικά για το Κράτος Δικαίου και σε θέματα όπως το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά και τα Τέμπη, φαίνεται πως μέτρησαν θετικά στην τοποθέτησή του στη θέση του εισηγητή, καθώς η υποψηφιότητά του έγινε απ0δεκτή και από συντηρητικούς ευρωβουλευτές. Το οξύμωρο είναι ότι αυτές οι παρεμβάσεις αποτέλεσαν το έναυσμα για τις επιθέσεις από πλευράς Ν.Δ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε ο ερχομός της Επιτροπής LIBE για τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και η προσπάθεια υπονόμευσης της έρευνας που είχε γίνει τότε από την ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση-ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ του Ευρωκοινοβουλίου, «η ανάθεση της εισήγησης επιβεβαιώνει τη θεσμική αξιοπιστία του Έλληνα ευρωβουλευτή και ενισχύει τον ρόλο της Αριστεράς».

Προτεραιότητες

Σε ό,τι αφορά στις προτεραιότητες υπό τη νέα θέση, αυτές θα είναι: Ελευθερία & πολυφωνία στα ΜΜΕ, Προστασία της Κοινωνίας των Πολιτών, Θεμελιώδη δικαιώματα για όλους, Πάταξη της διαφθοράς. Το επόμενο διάστημα ο κ. Αρβανίτης, υπό την ιδιότητα του εισηγητή θα επισκεφτεί χώρες της Ε.Ε. που έχουν «προβληματική» παράδοση στο Κράτος Δικαίου, όπως είναι η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία κλπ.

Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του θα ενημερωθεί από φορείς σε κάθε χώρα ξεχωριστά για την πορεία του Κράτους Δικαίου, για περιστατικά που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και γενικότερα για ενέργειες που υποσκάπτουν το ρόλο της Δημοκρατίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Έκθεση που αφορά τα πεπραγμένα του 2025 αναμένεται να τεθεί προς ψηφοφορία στην Επιτροπή LIBE τον Μάρτιο του 2026 και στη συνέχεια στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2026.