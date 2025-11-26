Φαραντούρης σε Κομισιόν: Προστατεύστε τους Χριστιανούς σε Μέση Ανατολή και Νιγηρία
«Ζητώ την προστασία της ζωής και αξιοπρέπειας κάθε εθνικής και θρησκευτικής κοινότητας», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης
Την «άμεση και ουσιαστική προστασία» των Χριστιανών σε Μέση Ανατολή, Συρία και Νιγηρία ζήτησε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, Νικόλας Φαραντούρης.
Μιλώντας σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στην Ολομέλεια τόνισε ότι δεκάδες χιλιάδες άμαχοι χριστιανοί αλλά και μέλη άλλων εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων όπως οι Αλαουίτες στη Συρία, διώκονται, εκτοπίζονται ή δολοφονούνται μόνο και μόνο για την πίστη τους.
«Να αντιμετωπιστεί το ζήτημα ως ανθρωπιστική κρίση»
«Χιλιάδες Χριστιανοί αλλά και μέλη άλλων κοινοτήτων όπως Αλαουίτες και Δρούζοι, διώκονται και δολοφονούνται στη Συρία απ’ το καθεστώς και τους παρακρατικούς του και στη Δυτική Αφρική από τη Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος», είπε ο κ. Φαραντούρης.
Κάλεσε, δε, την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το ζήτημα όχι ως περιφερειακό πρόβλημα αλλά ως μείζονα ανθρωπιστική κρίση διεθνούς σημασίας.
Ζητώ ΑΜΕΣΑ μέτρα προστασίας της ζωής & αξιοπρέπειας #Χριστιανών & άλλων εθνικών & θρησκευτικών κοινοτήτων όπως Αλαουίτες στη #Συρία, τη Μέση Ανατολή και τη #Νιγηρία. Οι #σφαγές Χριστιανών συνεχίζονται και η Ευρώπη σιωπά. Σιωπά γενικώς σε εγκλήματα, σφαγές & γενοκτονίες. Ως πότε; pic.twitter.com/YjBx3wP7TR
— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) November 26, 2025
Σε δηλώσεις του από το Στρασβούργο ο κ. Φαραντούρης τόνισε πως «ζητώ την προστασία της ζωής και αξιοπρέπειας κάθε εθνικής και θρησκευτικής κοινότητας κι έχω επανειλημμένα καλέσει την ευρωπαϊκή ηγεσία να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα το κύμα διώξεων των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική με επιστολές μου προς στην Ύπατη Εκπρόσωπο στους αρμόδιους Επιτρόπους, στην UNESCO, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον οποίο εξέφρασα την ανησυχία μου κατά την πρόσφατη συνάντησή μας στη Νέα Υόρκη. Η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα οφείλει να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν δικαιούται να σιωπά».
