Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Φαραντούρη στην Αθήνα – «Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία με αλληλοσεβασμό»

Με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και τους Αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ συναντήθηκε χθες, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το απόγευμα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και μέλος της αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Νικόλας Φαραντούρης.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση ο κ. Φαραντούρης τόνισε πως «επισήμανα ως μέλος της επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας και της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας ΕΕ-ΗΠΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ρόλο της Ελλάδος στην ενεργειακή (και όχι μόνο) ασφάλεια της Ευρώπης σε μια περίοδο αστάθειας & γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία, με αμοιβαιότητα και αλληλοσεβασμό, επ’ ωφελεία των λαών και των χωρών μας».

Kαλωσόρισα χθες το βράδυ στην Ελλάδα και την Ευρώπη τη νέα πρέσβυ των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle @USAmbassadorGR και τους αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Doug Burgun @SecretaryBurgum και Ενέργειας Chris Wright @SecretaryWright. Στη συνάντησή μας στην πρεσβευτική κατοικία επισήμανα -… pic.twitter.com/ISuiDvBUCo — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) November 6, 2025

«Αμηχανία στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών»

Παράλληλα, σε τηλεοπτική συνέντευξή του μετά τη συνάντηση ο κ. Φαραντούρης σημείωσε ότι «είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το γεγονός ότι η νέα πρέσβης έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, μεταξύ των οποίων και τα ενεργειακά ζητήματα. Υπάρχει μια παρατεταμένη αμηχανία στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών τους τελευταίους μήνες. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η γέφυρα για να σπάσει αυτή η αμηχανία και να διαδραματίσει ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Ωστόσο, το πιο σημαντικό σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή είναι «όλα αυτά τα κυοφορούμενα ενεργειακά πρότζεκτ, τελικά να έχουν και αποτύπωμα στην πραγματική ζωή, δηλαδή στην τσέπη του καταναλωτή. Κι εκεί είναι που κερδίζονται ή χάνονται οι εκλογικές μάχες».