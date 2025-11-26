magazin
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
Music 26 Νοεμβρίου 2025 | 10:40

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπορεί η φήμη να υπόσχεται λάμψη, χειροκρότημα και «αθανασία»· ωστόσο, σύμφωνα με νέα γερμανική μελέτη, φαίνεται πως αφήνει και ένα βαρύ αποτύπωμα στη ζωή των καλλιτεχνών. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Witten/Herdecke διαπίστωσαν ότι η δημοσιότητα συνδέεται με μειωμένο προσδόκιμο ζωής, αφαιρώντας κατά μέσο όρο 4,6 χρόνια από τους μουσικούς που κατακτούν την κορυφή.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Epidemiology & Community Health, εξετάζει τα στοιχεία 648 τραγουδιστών – από σόλο καλλιτέχνες μέχρι βασικούς ή δευτερεύοντες τραγουδιστές σε συγκροτήματα. Οι μισοί θεωρήθηκαν «διάσημοι», βάσει της λίστας Top 2000 Artists of All Time του Acclaimed Music, όπου δεσπόζουν ονόματα όπως οι Beatles, ο Μπομπ Ντίλαν, οι Rolling Stones, ο Ντέιβιντ Μπόουι και ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

 Η συλλογική υποστήριξη των μελών φαίνεται πως λειτουργεί προστατευτικά, εκεί όπου ένας σόλο καλλιτέχνης συχνά σηκώνει το βάρος μόνος.

Το να είσαι διάσημος είναι σαν να καπνίζεις περιστασιακά

Κάθε διάσημος τραγουδιστής «ζευγοποιήθηκε» με έναν λιγότερο γνωστό συνάδελφό του με αντίστοιχο φύλο, εθνικότητα και μουσικό είδος — σαν ένας καθρέφτης χωρίς το βάρος της δημοσιότητας. Κι εκεί αποκαλύφθηκε το χάσμα: οι διάσημοι κατάφεραν να φτάσουν κατά μέσο όρο τα 75 έτη, ενώ οι λιγότερο προβεβλημένοι τα 79.

Οι ερευνητές παρομοιάζουν τον κίνδυνο που φέρει η φήμη με αυτόν του περιστασιακού καπνίσματος. Η πίεση των συνεχών εμφανίσεων, η έκθεση, η απώλεια ιδιωτικότητας, η αδυσώπητη δημόσια κριτική — όλα συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που, όπως φαίνεται, επιβαρύνει σημαντικά την υγεία.

Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί και το ότι οι σόλο καλλιτέχνες αντιμετωπίζουν ακόμη υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με όσους ανήκουν σε συγκρότημα. Η συλλογική υποστήριξη των μελών φαίνεται πως λειτουργεί προστατευτικά, εκεί όπου ένας σόλο καλλιτέχνης συχνά σηκώνει το βάρος μόνος.

27 Club

Η μελέτη παραδέχεται ότι είναι ανδροκρατούμενη (83,5% άνδρες), ωστόσο τα αποτελέσματά της φωτίζουν μια αλήθεια που η ποπ κουλτούρα ψιθυρίζει εδώ και δεκαετίες: από τον μύθο του «27 Club» μέχρι τις πρόωρες απώλειες καλλιτεχνών όπως ο Μακ Μίλερ (26), ο Avicii (28) ή, πιο πρόσφατα, ο Λίαμ Πέιν (31), η σχέση ανάμεσα στη δόξα και τη φθορά δεν είναι τυχαία ούτε ρομαντική.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, η κατάκτηση της δημοσιότητας μπορεί να λειτουργήσει ως «σημείο καμπής» για την υγεία ενός καλλιτέχνη — και ίσως ήρθε η ώρα το ίδιο το σύστημα που παράγει αστέρες να σκεφτεί σοβαρά πώς θα προστατεύσει αυτούς που φέρουν το βάρος της λάμψης.

*Με πληροφορίες από: BBC

