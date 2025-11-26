Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού αλλά και στην Αττική οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Κίνηση υπάρχει επίσης στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Καλλιρόης και στη Συγγρού.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Στο κόκκινο είναι και η λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος του Καρέα, η Ποσειδώνος, η Κηφισίας και η Μεσογείων. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί επί της λεωφόρου Αθηνών μέχρι τον Σκαραμαγκά.

Στην Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.