ΚΚΕ: Ψηφίστηκε «πακέτο» 100 δισ. της «Στρατιωτικής Σένγκεν» για μεταφορά πολεμικών δυνάμεων εντός 72 ωρών

Σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας (SEDE) και της Επιτροπής Μεταφορών (TRAN) ψηφίστηκε τη Δευτέρα το βράδυ στο Στρασβούργο το λεγόμενο «πακέτο για τη Στρατιωτική Κινητικότητα», το οποίο, όπως τονίζει το ΚΚΕ, «προβλέπει την μεταφορά πολεμικών δυνάμεων εντός 72 ωρών οπουδήποτε στην Ευρώπη».

«Η αποκαλούμενη και ‘Στρατιωτική Σένγκεν’ είχε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλδημοκρατών, των Φιλελευθέρων, των Πρασίνων, μέρους της ακροδεξιάς αλλά και της λεγόμενης ‘Αριστεράς’, η εκπρόσωπος της οποίας στη συζήτηση που ακολούθησε μίλησε για ‘σχέδιο επιμελητείας’, αγωνιώντας μάλιστα για την αποτελεσματικότητά του», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ.

Μετά την ψηφοφορία, σε «παρουσίαση του ‘πακέτου από τους αρμόδιους Επιτρόπους Άμυνας Α. Κουμπίλιους και Μεταφορών, Α. Τζιτζικώστα΄», προσθέτουν, «τονίστηκε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για τη στρατιωτική κινητικότητα θα ξεπεράσει τα 100 δισ. ευρώ».

«Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε το πολύ επικίνδυνο για τους λαούς ‘πακέτο στρατιωτικής κινητικότητας’, με το οποίο η ΕΕ κλιμακώνει την πολεμική προετοιμασία, δίνοντας προίκα δισ. στους εμπλεκόμενους ομίλους, ενώ οι ανταγωνισμοί κλιμακώνονται επικίνδυνα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα για τον έλεγχο των λιμανιών και στην Ελλάδα, με δεδομένη τη ‘διπλή’ (δηλαδή και στρατιωτική) χρήση τους», υπογραμμίζουν.

Στη συνεδρίαση παρενέβη ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ και μέλος της Επιτροπής Άμυνας όσο και αυτής των Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου, Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος, στην τοποθέτησή του, επισήμανε πως «100 δισ. από το μόχθο των λαών δίνονται για τη λεγόμενη ‘Στρατιωτική Σένγκεν’, ένα πολύ επικίνδυνο πακέτο πολεμικής προετοιμασίας για τη λεγόμενη στρατιωτική κινητικότητα».

Και ρώτησε τους αρμόδιους επιτρόπους πώς τοποθετούνται στο γεγονός ότι «την ίδια ώρα που ο σιδηρόδρομος είναι γυμνός από μέτρα και συστήματα ασφαλείας γιατί κοστίζουν, παρότι βρισκόμαστε την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ζωές χάνονται σε αλλεπάλληλες συγκρούσεις τραίνων μετά το έγκλημα στα Τέμπη στην Ελλάδα. Μέσα σε δυο μήνες μετράμε δύο συγκρούσεις τραίνων στη Σλοβακία και μια στην Τσεχία».

«Η εντεινόμενη στρατιωτική κινητικότητα γεννά τεράστιους κινδύνους»

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «η εντεινόμενη στρατιωτική κινητικότητα γεννά τεράστιους κινδύνους για επιβάτες και εργαζόμενους. Μάλιστα οι εργαζόμενοι που αναδεικνύουν τους κινδύνους της μεταφοράς τέτοιων φορτίων εμποδίζοντάς τα, γιατί οι λαοί πάνω από όλα σφαγιάζονται από αυτά, όπως ο ήρωας Παλαιστινιακός λαός, διώκονται όπως ο πρόεδρος του σωματείου λιμενεργατών του Πειραιά».

Απαντώντας, οι δύο επίτροποι σημείωσαν ότι αναφορικά με τους εργαζόμενους σε λιμάνια, σιδηρόδρομό κι άλλες μεταφορικές υποδομές «χρειάζεται, όπως με νόημα τόνισαν, να διαθέτουν ‘ειδικές δεξιότητες’, με τον Επίτροπο Κουμπίλιους να σημειώνει ότι αυτές μπορεί να εξασφαλίζονται από εξειδικευμένες εταιρίες που θα παρέχουν το αναγκαίο προσωπικό με αυτές τις δεξιότητες προκειμένου να εκτελούνται οι στρατιωτικές μεταφορές…», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Ευρωβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ.

Για να καταλήξει ότι «πρόκειται για τοποθετήσεις που φανερώνουν την ανησυχία της ΕΕ και των αστικών επιτελείων για τις εντεινόμενες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις μεταφορές, που παρά τις διώξεις και την καταστολή βάζουν εμπόδια στην μεταφορά πολεμικών φορτίων και στέκονται στο πλευρό των λαών, που ματώνουν στα πολεμικά πεδία για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών. Η αυτοτελής πάλη τους είναι σε θέση να βάλει εμπόδια σε κάθε αντιδραστικό, πολεμοκάπηλο σχεδιασμό των αστικών τάξεων, να επιβάλλει το δίκιο και τα συμφέροντα των λαών».