Ελλάδα vs Ιρλανδία: δύο όψεις της ευρωπαϊκής αδυναμίας στην άμυνα
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 18:00

Ελλάδα vs Ιρλανδία: δύο όψεις της ευρωπαϊκής αδυναμίας στην άμυνα

Ο Economist κάνει λόγο για άμυνα «καρικατούρα» της Ιρλανδίας, αλλά υπάρχει παράθυρο ρεαλισμού νοτιότερα στην Ελλάδα. Το ζήτημα όμως είναι οι στόχοι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Σε μια από τις πιο αιχμηρές παρεμβάσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάλεσε τις κυβερνήσεις να προσαρμόσουν τα εργαλεία τους στο νέο περιβάλλον στρατιωτικών απειλών, απαιτώντας να αλλάξουν νοοτροπία όσον αφορά την άμυνα. Πόσο εύκολο όμως είναι αυτό;

Με δεδομένο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις απ’ ότι φαίνεται δεν θα αργήσουν να αρχίσουν να μειώνονται, η Ευρώπη δεν θα είναι έτοιμη θωρακισμένη στρατιωτικά.

Σύμφωνα με τον Economist, για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί στρατοί είναι υπερβολικά αδύναμοι για να «αποτρέψουν τη Ρωσία και άλλους ταραξίες», θα πρέπει να κατηγορούν μόνο τους εαυτούς τους.

Εξάλλου, οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δαπάνησαν πολύ λίγα για την άμυνα μέχρι σήμερα.

«Τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνήσεις επένδυσαν σε ελαφρές, εκστρατευτικές μονάδες σχεδιασμένες να πολεμούν αντάρτες σε εκστρατείες υπό αμερικανική ηγεσία μακριά από το σπίτι ή να υπηρετούν ως κυανόκρανοι υπό τον ΟΗΕ ή άλλη πολυεθνική σημαία» υπογραμμίζει ο Economist, τονίζοντας ότι αυτές ήταν πολιτικές αποφάσεις, που υπαγορεύτηκαν από παράγοντες πιο σύνθετους από τα κλασικά διλήμματα «κανόνια ή βούτυρο» για τις προτεραιότητες δαπανών.

Υπάρχουν όμως δύο παραδείγματα αντιθετικά εδώ.

Ο «τζαμπατζής» της Δύσης

Από την πλευρά της Ουάσιγκτον, η Ιρλανδία μοιάζει με καρικατούρα «τζαμπατζή». Ακόμη και μετά τις προγραμματισμένες αυξήσεις, θα εξακολουθεί να διαθέτει λιγότερο από 1% του ΑΕΠ της στην άμυνα.

Αντίθετα, τα περισσότερα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευθεί να δαπανούν το 3,5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα και ακόμη 1,5% για ευρύτερα μέτρα ασφάλειας.

Παρότι τα σημαντικότερα υποθαλάσσια καλώδια του βόρειου ημισφαιρίου διέρχονται από θάλασσες υπό ιρλανδικό έλεγχο, το ναυτικό της, από το 2023, διατηρεί ανά πάσα στιγμή μόνον δύο επιχειρησιακά περιπολικά πλοία. Η αεροπορία της δεν έχει μαχητικά.

Στην Ιρλανδία ισχύει το περίφημο «τριπλό κλείδωμα», έναν νόμο που απαιτεί οι αποστολές στρατευμάτων στο εξωτερικό να εγκρίνονται από την κυβέρνηση, τη Βουλή και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο τύπος αυτός θεσπίστηκε το 1960 για να επιτρέψει στην επιφυλακτική απέναντι στον πόλεμο Ιρλανδία να στέλνει κυανόκρανους στο εξωτερικό, και αργότερα τροποποιήθηκε ώστε να διευκρινιστεί ότι, αν η ΕΕ συγκροτήσει ποτέ στρατό, η Ιρλανδία δεν θα μπορούσε να εξαναγκαστεί να διαθέσει στρατεύματα.

Η ιρλανδική πίστη στον ΟΗΕ ως ηθικό κριτή έχει προσκρούσει στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, με τη Ρωσία να παρεμποδίζει ειρηνευτικές αποστολές και την Αμερική να απειλεί με βέτο την ανανέωση της αποστολής του ΟΗΕ στον Λίβανο. Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο νόμο, αφαιρώντας από τον ΟΗΕ λόγο στις ιρλανδικές αποστολές.

Το παράδειγμα της Ελλάδας

Αντίθετα, η Ελλάδα δεν είχε την άνεση να μην προσέξει την άμυνά της. Οι τουρκικές αξιώσεις και το casus belli έχουν θέσει την Ελλάδα εδώ και δεκαετίες σε εγρήγορση.

Γι’ αυτό και δημοσιονομικά, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα κράτη-μέλη με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της European Defence Agency, το 2023 οι δαπάνες άμυνας των κρατών-μελών της ΕΕ ανήλθαν συνολικά σε €279 δισ. (1,6% του ΑΕΠ), ενώ η Ελλάδα δαπάνησε περίπου 2,8% του ΑΕΠ (NATO-συμβατή μεθοδολογία).

Η Eurostat, με διαφορετική ταξινόμηση (COFOG), καταγράφει την ελληνική «γενική κυβερνητική» δαπάνη για άμυνα στο 2,2% του ΑΕΠ το 2023, έναντι μέσου όρου ΕΕ 1,3%. (η διαφορά που αντανακλά τις μεθοδολογίες).

Θεσμικά, η Ελλάδα φιλοξενεί στη Λάρισα το Hellenic European Union Operations Headquarters (EL EU OHQ), ένα μόνιμο επιχειρησιακό αρχηγείο στρατηγικού επιπέδου της ΚΠΑΑ/ΕΕ. Το EL EU OHQ διοικεί σήμερα την ναυτική επιχείρηση της ΕΕ “EUNAVFOR ASPIDES”, επιβεβαιώνοντας την ελληνική ικανότητα να αναλαμβάνει ρόλους διοίκησης–ελέγχου (C2) σε σύνθετα θέατρα επιχειρήσεων κάτι με το οποίο οι Ιρλανδοί δεν έχουν εξοικείωση.

Επιπλέον, η Ελλάδα έχει εξαγγείλει πολυετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 25 δισ. ευρώ έως το 2036, ενισχύοντας αποτρεπτική ικανότητα και διαθεσιμότητες. Τέλος, θεωρείται αξιόμαχη για βραχεία έως μεσαία διάρκεια υψηλής έντασης σύγκρουση στο εγγύς θέατρο της, με ισχυρούς συντελεστές αεροναυτικής κυριαρχίας.

Μαθήματα για την Ευρώπη

Η ουδετερότητα της Ιρλανδίας είναι απόρροια της αιματηρής ιστορίας της, συμπεριλαμβανομένου ενός εμφυλίου μετά το τέλος της βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας το 1922. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Economist, τα χονδρικά χαρακτηριστικά μιας καρικατούρας μπορεί να είναι αποκαλυπτικά. Η ιρλανδική συζήτηση για την άμυνα, όσο ακραία κι αν είναι, μοιράζεται στοιχεία με άλλες ανά την Ευρώπη.

Η ΕΕ είναι ένα μεταπολεμικό εγχείρημα σχεδιασμένο να καταστήσει αδιανόητο να επιλύουν τα ευρωπαϊκά κράτη τις διαφορές τους με τα όπλα, ύστερα από αιώνες αιματοχυσίας.

Δυστυχώς, αυτό το «θαύμα του 21ου αιώνα, η ειρήνη μέσω γραφειοκρατίας», όπως το αποκαλεί ο Economist, γειτνιάζει με τη Ρωσία, μια κατεξοχήν δύναμη του 19ου αιώνα.

Μακριά από προφανείς εξωτερικές απειλές στα δυτικά άκρα της Ευρώπης, η Ιρλανδία μπόρεσε να παραμελεί την άμυνά της. Μετέτρεψε την ουδετερότητα σε μια «αγαπημένη ευλάβεια», παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως καλοήθη δύναμη που στέλνει ειρηνευτικές δυνάμεις για να βοηθήσει άλλες αποαποικιοποιημένες χώρες, λέει ο Έντουαρντ Μπερκ, λέκτορας σπουδών πολέμου στο University College Dublin.

Έτσι, ο Economist καταλήγει ότι η Ιρλανδία πρέπει να ορίσει ποιες χώρες είναι αντίπαλοι και με ποιες θα πολεμούσε στο πλευρό και πλέον τέτοιες ώριμες συζητήσεις είναι δύσκολες σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν μπορούν πλέον να αποφεύγονται. Για την Ελλάδα -τον αμυντικό δρόμο της οποίας φαίνεται να θέλει να πάρει η υπόλοιπη Ευρώπη-  οι επιλογές είναι συγκεκριμένες.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετική υποδοχή στην αναβάθμιση με τραπεζική ώθηση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετική υποδοχή στην αναβάθμιση με τραπεζική ώθηση

Stream newspaper
Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί – Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ
«Βάλτος» 08.10.25

Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί - Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ

Ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, μίλησε για το «βάλτωμα» των συζητήσεων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων – Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ
Νέες επιθέσεις 08.10.25

Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων - Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων και κρατούμενων είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο

Σύνταξη
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Financial Times 08.10.25

Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Με ποιους θέλει να ανταλλάξει η Χαμάς τους ομήρους – Επιμένει στην απόσυρση των IDF – Τι λένε οι μεσολαβητές
Όλα όσα γνωρίζουμε 08.10.25

Επιμένει η Χαμάς στην πλήρη απόσυρση των IDF - Με ποιους θέλει να ανταλλάξει τους ομήρους - Τι λένε οι μεσολαβητές

Κατάρ, Τουρκία, Αίγυπτος και Τουρκία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Θετικό το κλίμα αλλά σημαντικά τα εμπόδια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ
Χούντα 08.10.25

Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Μια αιματηρή επίθεση σε ειρηνική διαδήλωση στη Μιανμάρ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βία και την αστάθεια που επικρατούν στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Δημοσκόπηση 08.10.25

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Σύνταξη
Ερντογάν: «Μου ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε να δεχτεί την πρότασή του»
Διαπραγματεύσεις 08.10.25

«Ο Τραμπ ζήτησε να πείσουμε τη Χαμάς να δεχτεί την πρότασή του για τη Γάζα» δήλωσε ο Ερντογάν

«Προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας - Απαραίτητη η συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 08.10.25

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί

Ο Ντομινίκ Πελικό τάχθηκε κατά άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της γυναίκας του, ο οποίος έκανε έφεση δηλώνοντας άγνοια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα
Γενοκτονία 08.10.25

Κάθε ώρα στη Γάζα πεθαίνει ένα παιδί - Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 ανήλικων θυμάτων του Ισραήλ

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών στη Γάζα περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Είναι υβριδικός πόλεμος – Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία»
Στρασβούργο 08.10.25

«Είναι υβριδικός πόλεμος - Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία» - Ντερ Λάιεν για υπερπτήσεις drones

Για μοτίβο αυξανόμενων απειλών από αέρος μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις πρόσφατες υπερπτήσεις drones

Σύνταξη
Γαλλία: «Υπάρχει η θέληση να περάσουμε έναν προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» – Οι δηλώσεις Λεκορνί
Αναζητούμε λύση 08.10.25

«Υπάρχει η θέληση να περάσουμε προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» - Δηλώσεις Λεκορνί εν μέσω διαβουλεύσεων

Το βράδυ ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παρουσιάσει στον Εμανουέλ Μακρόν το επίπεδο συμφωνίας με τα κόμματα με τα οποία διαπραγματεύεται προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση στη Γαλλία που θα κάνει οικονομικές μεταρρυθμίσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ
Θέμα μάρκετινγκ 08.10.25

Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιλέγει να διατηρήσει μόνο το «Bernabéu» σε όλες τις επικοινωνίες και στην πρόσοψη του σταδίου, προκαλώντας αντιδράσεις για την απάλειψη του ονόματος του εμβληματικού προέδρου.

Γιώργος Μαζιάς
Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί – Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ
«Βάλτος» 08.10.25

Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί - Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ

Ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, μίλησε για το «βάλτωμα» των συζητήσεων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ
«Χαιρετίζω το χάος» 08.10.25

Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ

Η σούπερ ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για την κυκλοφορία του The Life of a Showgirl, σχολιάζοντας με τον δικό της τρόπο τις αρκετές αρνητικές κριτικές που δέχθηκε.

Σύνταξη
Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου – Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ. δολαρίων
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου - Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής με περιουσία που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς την απέκτησε, ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται και η σύγκριση με τον Μέσι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25 Upd: 19:05

Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς

Όλη η κυβέρνηση συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο φόβος των Καραμανλικών φαίνεται να λειτούργησε ως κίνητρο και ο χώρος είναι ασφυκτικά γεμάτος. Λακωνική αλλά μεστή νοήματος η εξήγηση που δίνουν πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά για την απουσία του.

Σύνταξη
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ελλάδα 08.10.25

Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»
Διεθνής Οικονομία 08.10.25

Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, λέει ότι η παγκόσμια οικονομία είναι «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε»

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!

Διαβάστε τι είπε ο Λανουά στην τηλεκριτική του για την απόδοση του Πολυχρόνη (Πιερίας) στους αγώνες που τον όρισε, παρόλα αυτά ο Γάλλος δεν έλαβε υπόψη τα λόγια του

Βάιος Μπαλάφας
ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης
Ποδόσφαιρο 08.10.25

ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης

Ο αρχηγός της ΑΕΛ Novibet, Νώντας Παντελάκης, χειρουργήθηκε επιτυχώς και πλέον ξεκινάει την αποκατάσταση,με στόχο την επιστροφή στη δράση σε περίπου δύο μήνες.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου
Culture Live 08.10.25

«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου

Το έργο προερχόταν από τον τάφο του Χεντίκα, βεζίρη στα τέλη της βασιλείας του Τέτι, πρώτου φαραώ της 6ης Δυναστείας και βρισκόταν στη διάσημη νεκρόπολη της Σακκάρα, όπως ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές αρχαιοτήτων

Σύνταξη
Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων – Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ
Νέες επιθέσεις 08.10.25

Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων - Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων και κρατούμενων είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο

Σύνταξη
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Financial Times 08.10.25

Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
1805 08.10.25

Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25

«Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»: Πυρά Τζαβάρα κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Ποζάρω άρα υπάρχω 08.10.25

Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

