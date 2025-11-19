ΚΚΕ: Το επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» την Τουρκία
Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε ότι «κάθε μέρα που περνάει οι πολεμικοί εξοπλισμοί εκτινάσσονται, βαθαίνει η εμπλοκή και οι ανταγωνισμοί της ΕΕ με Ρωσία, Κίνα, αλλά και με τις ΗΠΑ»
Παρέμβαση στον «Γεωπολιτικό Διάλογο Υψηλού Επιπέδου» για την «εξωτερική δράση της ΕΕ» με τη συμμετοχή της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας κι άλλων Επιτρόπων, πραγματοποίησε η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, με τον ευρωβουλευτή του κόμματος και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) και της Επιτροπής ‘Αμυνας και Ασφάλειας (SEDE) του ευρωκοινοβουλίου, Κώστα Παπαδάκη.
Στη συνεδρίαση ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ τόνισε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ότι «κάθε μέρα που περνάει οι πολεμικοί εξοπλισμοί εκτινάσσονται, βαθαίνει η εμπλοκή και οι ανταγωνισμοί της ΕΕ με Ρωσία, Κίνα, αλλά και με τις ΗΠΑ».
«Το επικίνδυνο, ευρωενωσιακό πλαίσιο θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» το Τουρκικό κράτος»
Συνέχισε λέγοντας πως «υπουργοί στην ΕΕ απειλούν τους λαούς με φέρετρα-θυσία στα πολεμικά πεδία και μιλούν για «τελευταία ειρηνικά καλοκαίρια». Οι δε όμιλοι της πολεμικής βιομηχανίας θησαυρίζουν και επιδοτούνται με όσα λείπουν και περικόπτονται από τις λαϊκές ανάγκες σε υγεία και παιδεία, πολιτική προστασία, καθώς οι λαοί πληρώνουν το πανάκριβο αμερικανικό φυσικό αέριο».
Τέλος, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ επισήμανε ότι «ακριβώς αυτό είναι το επικίνδυνο, ευρωενωσιακό πλαίσιο που θεωρεί «στρατηγικό εταίρο» το Τουρκικό κράτος που κατέχει το 37% κράτους-μέλους της ΕΕ και πριμοδοτείται με Εurofighter κι άλλες συμφωνίες, ενώ δεν αναγνωρίζει την Κύπρο και αμφισβητεί σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΖ. Η δε εισβολή και κατοχή του Τουρκικού κράτους στην Κύπρο χαρακτηρίζεται στην τελευταία Έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία ως «διένεξη» και τα κατεχόμενα βαφτίζονται «εδάφη που δεν ελέγχει η Κυπριακή κυβέρνηση», σημείωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ.
