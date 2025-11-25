O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον

Στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσιγκτον, καλλιτέχνες και ακτιβιστές που εναντιώνονται στην γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα, παρουσίασαν μια περφόρμανς που απεικόνιζε πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και ο Τραμπ, να πίνουν το αίμα των Παλαιστινίων.

Στο δρώμενο συμμετείχαν πέντε άτομα με αιματοβαμμένα κοστούμια και μάσκες που αναπαριστούσαν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρόεδρο των ΗΠΑ και άλλους αξιωματούχους όπως ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Κυρίως πιάτο: Κλεμμένα όργανα»

Οι άνδρες κάθονταν σε ένα τραπέζι, πάνω στο οποίο βρισκόταν κομμένες κούκλες, ποτήρια με κόκκινο υγρό και πιάτα με κάτι που έμοιαζε με εντόσθια. Ισραηλινές σημαίες χρησίμευαν ως πετσέτες, καθώς οι συμμετέχοντες σκούπιζαν το αίμα από τα πρόσωπά τους.

View this post on Instagram A post shared by Kristine M Jones (@1photographer4justice)

Μια επιγραφή με περίτεχνα γράμματα παρουσίαζε το μενού: «Ορεκτικό: Άκρα παιδιών της Γάζας». «Κυρίως πιάτο: Κλεμμένα όργανα». «Ποτό: Το χυμένο αίμα της Γάζας».

Κάθε θέση στο τραπέζι είχε ένα όνομα, μεταξύ των οποίων ήταν του Τραμπ, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και του υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης του, Αντονι Μπλίνκεν. Στη θέση του Νετανιάχου, μια κάρτα έγραφε «Μιλεϊκόφσκι», το όνομα της οικογένειάς του πριν ο πατέρας του μετακομίσει στο Ισραήλ και υιοθετήσει ένα εβραϊκό επώνυμο.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από την περφόρμανς -τόσο μέσα όσο και έξω από τον κεντρικό σταθμό της Ουάσιγκτον που βρίσκεται απέναντι από το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών- δείχνουν τους περαστικούς να επικροτούν τους ακτιβιστές, με έναν λογαριασμό στο Instagram να την αποκαλεί «μια pop-up διαμαρτυρία που χρησιμοποιεί την τέχνη ως αντίσταση».

View this post on Instagram A post shared by BillLeePhotography (@billleephotography)

«Μείνετε συντονισμένοι για να δείτε τι έκαναν αυτοί οι 5!»

Η καλλιτεχνική παρέμβαση ήταν έργο γνωστών ακτιβιστών, με δύο από αυτούς – τον Hazami Barada και την Atefeh Rokhvand – να αναφέρονται ως δημιουργοί σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άλλοι συμμετέχοντες στο αιματοβαμμένο δείπνο της «Ημέρας των Ευχαριστιών» δημοσίευσαν στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο τους: ένας ακτιβιστής εξέφρασε μάλιστα τη λύπη του που έπρεπε να μεταμφιεστεί σε Νετανιάχου, ενώ ένας άλλος αναφέρθηκε στις δεξιότητες που απέκτησε, καθώς προετοιμαζόταν για το δρώμενο.

Οι ακτιβιστές άφησαν να εννοηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες περφόρμανς. Όταν ένας σχολιαστής ρώτησε γιατί δεν συμπεριλήφθηκε η αμερικανική σημαία, ένας από τους διοργανωτές έγραψε στο Instagram: «Μείνετε συντονισμένοι για να δείτε τι έκαναν αυτοί οι 5 πριν από το δείπνο της Ημέρας των Ευχαριστιών με τους φίλους τους!».

View this post on Instagram A post shared by Ahmad El-Masry (@ahmadtheegyptian8)

Διάφορες εβραϊκες οργανώσεις έκαναν λόγο για «αντισημιτισμό» με αφορμή το καλλιτεχνικό δρώμενο, με την Jewish Community Relations Council of Greater DC να δηλώνει: «Λίγα βήματα μακριά από τα σύμβολα και την καρδιά της αμερικανικής δημοκρατίας, μια σκηνή που θα ταίριαζε απόλυτα στη ναζιστική Γερμανία εκτυλίχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν συμβαίνει συχνά να βλέπουμε μια τόσο αηδιαστική επίδειξη αντισημιτισμού».

*Με πληροφορίες από: Haaretz