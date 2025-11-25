Νέες προσφυγές κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων κατέθεσαν καθηγητές του ΕΚΠΑ – Αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο

Νέες προσφυγές κατατέθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας από δυο Πανεπιστημιακούς καθηγητές κατά των ιδιωτικών Πανεπιστημίων που θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα και ειδικότερα κατά πράξεων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με τις οποίες πιστοποιήθηκαν.

Ο καθηγητής του Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Λαζαράτος και ο καθηγητής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Πάντου υποστηρίζουν ότι οι πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών του ΕΘΑΑΕ είναι άκυρες, γιατί βασίζονται σε άκυρη άδεια των Πανεπιστημίου, «δεδομένου ότι κανένα από τα προγράμματά τους δεν έχει αναγνωρισθεί επισήμως από τις ακαδημαϊκές αρχές του μητρικού ιδρύματος κατά παράβαση των άρθρων 132, 137, 138, 139, 140 και ιδίως 145 του νόμου 5094/2024». Όπως σημειώνουν οι δύο καθηγητές, τίθεται «το σοβαρό ζήτημα της παραβιάσεως διατάξεων του ενωσιακού δικαίου και πρέπει το ΣτΕ να υποβάλλει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ».

Παράλληλα, υπογραμμίζουν, οι δύο καθηγητές ότι:

-Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αλλά και λειτουργίας των παραρτημάτων Πανεπιστημίων, απαιτείται αυτά, κατά την υποβολή της αιτήσεώς τους, να έχουν προσκομίσει τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα πρέπει προηγουμένως να έχουν αναγνωρισθεί από το μητρικό ίδρυμα και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης του εκάστοτε κράτους μέλους και

– Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των Πανεπιστημιακών παραρτημάτων εκδόθηκε δίχως η αίτηση να συνοδεύεται από την τυπική πράξη του μητρικό ιδρύματος και του αρμόδιου φορέα πιστοποίησης, δια των οποίων να αναγνωρίζεται/πιστοποιείται το πρόγραμμα σπουδών».

Δεν παραλείπουν μάλιστα, να επαναλάβουν οι προσφεύγοντες ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία των αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, είναι αντίθετες στο Ενωσιακό Δίκαιο και Ελληνική νομοθεσία.

Ακόμη, ζητούν οι Πανεπιστημιακοί οι νέες αιτήσεις ακύρωσης που κατατέθηκαν σήμερα να συσχετιστούν με προηγούμενες αιτήσεις ακύρωσης με το ίδιο αντικείμενο, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν στην αυξημένη σύνθεση του Γ΄ Τμήματος στις 6 Φεβρουαρίου 2026.