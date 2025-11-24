newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο
Κόσμος 24 Νοεμβρίου 2025 | 02:00

Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση στο Χάρκοβο, από την οποία τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπέστησαν ζημιές ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο θέρμανσης.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή το βράδυ σε πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας Ιγκόρ Τερέχοφ (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, καταστροφές στο Χάρκοβο από τα ρωσικά πλήγματα).

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο θέρμανσης του Χαρκόβου υπέστησαν σοβαρές ζημιές

Ο δήμαρχος έκανε λόγο για συνολικά 15 ρωσικά πλήγματα σε έξι τοποθεσίες της πόλης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο θέρμανσης του Χαρκόβου υπέστησαν σοβαρές ζημιές ως αποτέλεσμα μιας μαζικής επίθεσης από ρωσικά drones.

Καταστράφηκαν κτίρια κατοικιών

Προκλήθηκαν επίσης ζημιές σ’ έναν υποσταθμό μετασχηματιστών ενώ τρία κτίρια κατοικιών καταστράφηκαν.

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ
«Πέρασαν κόκκινη γραμμή» 23.11.25

Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη δολοφονία του Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, με πλήγμα στα προάστια της Βηρυτού. Προειδοποιεί για κλιμάκωση η οργάνωση.

Σύνταξη
Γερμανία: Το σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»
Τι αλλάζει 23.11.25

Το γερμανικό σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»

Ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία προωθεί νομοσχέδιο για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών - Τι θα γίνει με την υποχρεωτική στρατολόγηση, εναντιώνεται η Αριστερά, τι λένε οι νέοι

Σύνταξη
Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου
Στήριξη στους Παλαιστίνιους 23.11.25

Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου

Ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι στην επικείμενη συνομιλία θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας - Κιέβου.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό
Στο Χαρέτ Χρέικ 23.11.25 Upd: 18:44

Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό

Κλιμακώνει το Ισραήλ τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ. Δύο ρουκέτες έπληξαν πολυκατοικία στα προάστια της Βηρυτού με στόχο αξιωματούχο της οργάνωσης. Πέντε νεκροί και 28 τραυματίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρούμπιο: «Πετύχαμε τεράστια πρόοδο» – «Προέκυψε θεμελιώδες έγγραφο από τη διαπραγμάτευση»
Συνομιλίες στη Γενεύη 23.11.25 Upd: 22:35

Ρούμπιο: «Πετύχαμε τεράστια πρόοδο» - «Προέκυψε θεμελιώδες έγγραφο από τη διαπραγμάτευση»

Στη Γενεύη διεξάγονται οι διπλωματικές συνομιλίες - Το Reuters αποκάλυψε την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ - Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών μιλάει για «τεράστια πρόοδο»

Αρχοντία Κάτσουρα - Νεκτάριος Δαργάκης
Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού
Κόσμος 23.11.25

Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού

Μία νέα έκθεση για την επισιτιστική ασφάλεια υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη άμεσης δράσης σε 16 περιοχές, όπου εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από οξεία έλλειψη τροφίμων.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Σύνταξη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
Τι συμβαίνει; 23.11.25

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
