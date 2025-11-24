Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο
Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική επίθεση στο Χάρκοβο, από την οποία τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπέστησαν ζημιές ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο θέρμανσης.
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή το βράδυ σε πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Χάρκοβο, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας Ιγκόρ Τερέχοφ (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, καταστροφές στο Χάρκοβο από τα ρωσικά πλήγματα).
Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο θέρμανσης του Χαρκόβου υπέστησαν σοβαρές ζημιές
Kharkiv tonight after russian drone attack on our city. Private houses are on fire. pic.twitter.com/jk0XxshhDI
— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 23, 2025
Ο δήμαρχος έκανε λόγο για συνολικά 15 ρωσικά πλήγματα σε έξι τοποθεσίες της πόλης.
Russians killed three people in Kharkiv already. And the night has only just begun. pic.twitter.com/xPvnFklYWA
— Victoria (@victoriaslog) November 23, 2025
Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο θέρμανσης του Χαρκόβου υπέστησαν σοβαρές ζημιές ως αποτέλεσμα μιας μαζικής επίθεσης από ρωσικά drones.
As Ukraine, the US and Europe discuss a path to peace, Russia is bombarding Kharkiv right now. 14 explosions already. Every time diplomacy moves forward, Russia answers with more terror for people in Ukraine. pic.twitter.com/x8liyGtnqj
— Maria Avdeeva (@maria_avdv) November 23, 2025
Καταστράφηκαν κτίρια κατοικιών
Προκλήθηκαν επίσης ζημιές σ’ έναν υποσταθμό μετασχηματιστών ενώ τρία κτίρια κατοικιών καταστράφηκαν.
Destroyed homes in Kharkiv after russian attack tonight pic.twitter.com/2fDtSHcSx0
— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) November 23, 2025
