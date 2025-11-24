Ενημέρωση από τον Γεραπετρίτη για τις κυβερνητικές κινήσεις στην εξωτερική πολιτική ζητεί η Νέα Αριστερά

Αίτημα σύγκλησης συνεδρίασης της επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα «την ενημέρωση για τις κινήσεις της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής» κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Στην επιστολή της προς την πρόεδρο της επιτροπής, η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο «η Ελλάδα φαίνεται να ολισθαίνει σιωπηρά -χωρίς κανέναν δημόσιο διάλογο ή θεσμική λογοδοσία- σε επικίνδυνα μονοπάτια γεωστρατηγικής εμπλοκής. Η Κυβέρνηση προωθεί μια μονομερή εξωτερική πολιτική, χωρίς στρατηγικά οφέλη. Έχει προσδέσει την εξωτερική πολιτική της χώρας στο άρμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Προωθεί ενεργειακές συμφωνίες που εντάσσουν την Ελλάδα σε επιθετικούς γεωπολιτικούς σχεδιασμούς τρίτων. Προοικονομεί και προετοιμάζει την κοινή γνώμη για πόλεμο… Οι επιλογές που κάνει ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες για τον διεθνή ρόλο της χώρας και την εθνική ασφάλεια».

Στον αντίποδα, επισημαίνει η Νέα Αριστερά, «θεωρούμε ότι η Ελλάδα οφείλει να είναι δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ακολουθώντας μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση αποφεύγει συστηματικά τη θεσμική της υποχρέωση να ενημερώνει για τις επιλογές της στην εξωτερική πολιτική τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα, υπονομεύοντας όχι μόνο τη δημοκρατική λογοδοσία, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών».

Ζητεί, τέλος, την άμεση σύγκληση της επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών, ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των μελών της Επιτροπής και του ελληνικού λαού.

Αναλυτικά το αίτημα της Νέας Αριστεράς:

Θέμα: Αίτημα σύγκλησης συνεδρίασης της Επιτροπής με θέμα την ενημέρωση για τις κινήσεις της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Η παγκόσμια συγκυρία χαρακτηρίζεται από ραγδαίες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οξείες συγκρούσεις συμφερόντων και την επανεμφάνιση σε ευρεία κλίμακα του φάσματος του πολέμου. Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και αναδιατάξεις στη Μέση Ανατολή, οι σχεδιασμοί για την Ανατολική Μεσόγειο, οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής της χώρας, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και η όξυνση των σχέσεων Ε.Ε. – Ρωσίας, ο αναδυόμενος ανταγωνισμός της «Δύσης» με την Κίνα, συνθέτουν ένα πρωτοφανές περιβάλλον που εμπεριέχει σοβαρές απειλές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα φαίνεται να ολισθαίνει σιωπηρά –χωρίς κανέναν δημόσιο διάλογο ή θεσμική λογοδοσία– σε επικίνδυνα μονοπάτια γεωστρατηγικής εμπλοκής. Η Κυβέρνηση προωθεί μια μονομερή εξωτερική πολιτική, χωρίς στρατηγικά οφέλη. Έχει προσδέσει την εξωτερική πολιτική της χώρας στο άρμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Προωθεί ενεργειακές συμφωνίες που εντάσσουν την Ελλάδα σε επιθετικούς γεωπολιτικούς σχεδιασμούς τρίτων. Προοικονομεί και προετοιμάζει την κοινή γνώμη για πόλεμο…

Οι επιλογές που κάνει ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες για τον διεθνή ρόλο της χώρας και την εθνική ασφάλεια. Στον αντίποδα, θεωρούμε ότι η Ελλάδα οφείλει να είναι δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ακολουθώντας μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική.

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση αποφεύγει συστηματικά τη θεσμική της υποχρέωση να ενημερώνει για τις επιλογές της στην εξωτερική πολιτική τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα, υπονομεύοντας όχι μόνο τη δημοκρατική λογοδοσία αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων οφείλει να συγκληθεί άμεσα, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών, ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των μελών της Επιτροπής και του ελληνικού λαού.

Ως Κ.Ο. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ καταθέτουμε αίτημα για την σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να τεθούν όλα τα ζητήματα στο φως της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, ο Κανονισμός της Βουλής και η δημοκρατική ευθύνη απέναντι στους πολίτες.

Οι αιτούντες βουλευτές

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ