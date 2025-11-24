Δείτε live τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της «Mistral AI»

Συζήτηση με τον Arthur Mensch, συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της «Mistral AI», στο πλαίσιο του GenAI Summit πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρακολουθήστε ζωντανά τη συζήτηση από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»:

Νωρίτερα Μητσοτάκης και Mensch είχαν τετ α τετ με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν πεδία πιθανής συνεργασίας, με αιχμές τη δυνατότητα εκπαίδευσης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης, την καλύτερη προσαρμογή υφιστάμενων και νέων μοντέλων στην ελληνική γλώσσα και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με έμφαση στην κατάρτιση Ελλήνων ερευνητών και επιστημόνων που ασχολούνται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τονίστηκε η σημασία της ανάπτυξης ευρωπαϊκών τεχνολογικών λύσεων και η δυνατότητα της Ελλάδας να συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση, τόσο χάρη στο υψηλής ειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει όσο και χάρη στις νέες υποδομές, όπως το υπό κατασκευή εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ» και ο υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ».

Στο τέλος της συνάντησης, ο πρωθυπουργός παρέστη στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση και τη Mistral AI, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, την ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων προς όφελος των πολιτών, τη χρήση της σε κλάδους όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η ναυτιλία, και την εκπαίδευση Ελλήνων φοιτητών και αποφοίτων σε προγράμματα εξειδίκευσης της Mistral.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο ειδικός γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων Βασίλης Καρκατζούνης και ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννης Μαστρογεωργίου.