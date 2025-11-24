Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»

Οι τηλεοπτικές εκπομπές διάσημων με τους γονείς τους είναι συχνά ένα εύκολο και επιφανειακό θέαμα. Ωστόσο, στην περίπτωση του Κρις Χέμσγουορθ και του πατέρα του, Κρεγκ, ο οποίος πάσχει από πρώιμου σταδίου Αλτσχάιμερ, είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και σπαρακτικό.

Το ντοκιμαντέρ Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember είναι ένα ταξίδι γεμάτο νοσταλγική, απεγνωσμένη λαχτάρα να ανακτήσει ο διάσημος ηθοποιός τις μνήμες του ήρωά του, πριν αυτός χαθεί για πάντα μέσα στην ασθένεια.

Στην εκπομπή ο σούπερ-ήρωας του Χόλιγουντ, ο Θορ, επιστρέφει στις ρίζες του αντιμέτωπος με τον πιο αμείλικτο εχθρό –τον χρόνο και την άνοια.

Ο Κρις Χέμσγουορθ, ο οποίος γνωρίζει ότι έχει τα ίδια γονίδια με τον πρόγονό του, αυτά που αυξάνουν την πιθανότητα να αναπτύξει άνοια ο ίδιος, παίρνει τον πατέρα του, Κρεγκ, για ένα οδικό ταξίδι σε παλιά στέκια.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σπαρακτικό οδοιπορικό και μία συγκλονιστική ωδή στην «αργή θλίψη» της απώλειας ενός γονέα που χάνει τον εαυτό του σημειώνει ο The Guardian.

Eπιλέγοντας το δύσκολο δρόμο από ένα έυπεπτο τηλεοπτικό προϊόν, ο Χέμσγουορθ φέρνει στην οθόνη ένα ντοκιμαντέρ που απέχει πολύ από επιφανειακές προσπάθειες αυτοπροβολής συνεδάλφων του.

Αναλαμβάνοντας να φέρει εις πέρας ένα βαρύ και συναισθηματικά φορτισμένο εγχείρημα με την πρέπουσα σοβαρότητα ο κινηματογραφικός Θορ αναχωρεί με νοσταλγική και απεγνωσμένη λαχτάρα προς έναν προορισμό που κανείς δεν μπορεί να φτάσει, τις μνήμες του πατέρα του που σταδιακά χάνονται καθώς ο 71χρονος Κρεγκ Χέμσγουορθ έχει διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ.

Καθώς οι νοητικές του ικανότητες αρχίζουν να εξασθενούν, ο Κρις Χέμσγουορθ, αξιοποιώντας τους πόρους ενός σταρ του Χόλιγουντ και μιας τηλεοπτικής παραγωγής, αποφασίζει να δώσει μια μάχη για την οικογένεια του και τον ίδιο.

Σε συνεργασία με τον κλινικό ψυχολόγο Δρ. Σουράτζ Σαμτάνι, ο οποίος εξηγεί πώς η άνοια διακόπτει τις συνδέσεις στον εγκέφαλο, η φαμίλια των Χέμσγουορθ επικεντρώνεται στο «να εξασκήσει την ανάκτηση μνήμης από το παρελθόν». Στόχος είναι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις να δημιουργήσουν νέες νευρικές οδούς.

Για τις ανάγκες της τηλεόρασης, το σχέδιο είναι πιο μεγαλόπνοο από το να τραγουδούν παλιά τραγούδια.

Ο Κρις και ο Κρεγκ ξεκινούν με τις μοτοσικλέτες τους, αλλά η πρώτη στάση είναι το σπίτι στα περίχωρα της Μελβούρνης όπου τα παιδιά των Χέμσγουορθ πέρασαν την εφηβεία τους.

Χρησιμοποιώντας εκτενή αρχεία οικογενειακών φωτογραφιών, οι παραγωγοί το αναδιαμόρφωσαν σχολαστικά ώστε να μοιάζει ακριβώς όπως ήταν τη δεκαετία του 1990, από τους καναπέδες μέχρι τις αφίσες στον τοίχο της κρεβατοκάμαρας του Κρις.

Ο Κρεγκ «λάμπει» καθώς θυμάται να φτιάχνει ξύλινα αεροπλάνα για τα αγόρια του και πόσο κρύο έκανε τον χειμώνα. Η εκπομπή έγινε ένα ταξίδι στο χρόνο. Ωστόσο, η χαρά είναι βραχύβια.

Ο Κρεγκ θέλει να μοιραστεί αυτήν την καθηλωτική εμπειρία με την Λεόνι, τη σύζυγό του επί 44 χρόνια. «Πού είναι η Λεόνι; Έρχεται;» ρωτάει. Λίγες στιγμές αφότου ο Κρις του επιβεβαιώνει ότι «έρχεται, μπαμπά», ο Κρεγκ επαναλαμβάνει ακριβώς την ίδια ερώτηση: «Πού είναι η Λεόνι; Έρχεται;».

Το βλέμμα στο πρόσωπο του Κρις Χέμσγουορθ είναι σπαρακτικό: το ντοκιμαντέρ μάς υπενθυμίζει ότι η άνοια είναι εξίσου καταστροφική για τους αγαπημένους όσο και για τον ασθενή.

Ο Κρις παρακολουθεί αβοήθητος, ενώ η Λεόνι, σε μία από τις συνεντεύξεις της, καταρρέει, βιώνοντας τη θλίψη σε αργή κίνηση της απώλειας κάποιου που χάνει το μυαλό του.

Το τηλεοπτικό εγχείρημα είναι ουσιαστικό και επώδυνο για πατέρα και γιο. Ο ηθοποιός γνωρίζει ότι έχει τα γονίδια που τον καθιστούν πιθανό να αναπτύξει ο ίδιος άνοια – κάτι που είχε διερευνήσει και στην προηγούμενη σειρά του, Limitless. Παρόλο που η κατάσταση του πατέρα του είναι στα αρχικά στάδιο της νόσου, ο Κρις δεν μπορεί να μην ανησυχεί για το δικό του μέλλον.

Το ταξίδι συνεχίζεται στο Μπούλμαν, στη Βόρεια Επικράτεια, στην αληθινή «εξοχή» της Αυστραλίας, όπου ο μικρός Κρις πέρασε τα πρώτα, άγρια χρόνια της ζωής του. Εκεί, ο Κρεγκ Χέμσγουορθ ήταν στο απόγειο των δυνάμεών του, δουλεύοντας ως δαμαστής βουβαλιών δίπλα στην τοπική αυτόχθονη κοινότητα, εντυπωσιάζοντας τον γιο του.

Ο Κρεγκ ήταν ο ήρωας του γιου του.

Το A Road Trip to Remember γίνεται, σημειώνει ο Τζακ Σιλ, όχι μόνο ένα πρόγραμμα για τον τρόμο ενός γιου που βλέπει τον πατέρα του να χάνεται σε πραγματικό χρόνο μπροστά του αλλά και μία συγκινητική πραγματεία για τη θλίψη της αποδέσμευσης, καθώς κάθε ενήλικας πρέπει να αποχωριστεί αυτό που ήταν ο γονέας του, το πρόσωπο που του χάρισε την παιδική του ηλικία.

Τα αξιοθέατα και οι μυρωδιές σε αυτά τα μέρη που μεγάλωνε προστατευμένος από τον ήρωα-πατέρα του, λέει ο Κρις, τον κάνουν να νιώθει «πολύ άνετα, ασφαλής, σαν να γυρίζει σε μια εποχή που όλα φαίνονταν πολύ λιγότερο περίπλοκα».

To project ξεκινά και τελειώνει με τον Κρις να κρατά μια αγαπημένη φωτογραφία. Σε αυτή ο Κρεγκ, που μοιάζει τρομακτικά με τον Κρις του σήμερα, κοιτάζει τον γιο του με ένα βλέμμα γεμάτο λατρεία.

«Θα ήθελα πολύ να επιστρέψω εκεί», λέει ο Κρις Χέμσγουορθ. Λέει ψέματα.

Ακόμη και αν ο πατέρας και ο γιος επισκέπτονται εκείνο ακριβώς τα μέρη, αυτό που θέλει πραγματικά ο Χέμσγουορθ είναι να γυρίσει το χρόνο πίσω, όταν απαθαντίστηκε αυτό το πορτρέτο των δύο. Όλα τα χρήματα και η επιστήμη του κόσμου δεν μπορούν να καταφέρουν ποτέ κάτι τέτοιο -κάτι που ο Κρις και ο Κρεγκ γνωρίζουν τόσο όσο και την αγάπη που έχουν μεταξύ τους.

Το ντοκιμαντέρ Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember είναι διαθέσιμο στο Disney+.