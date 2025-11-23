Οι δύο πρωταγωνιστές και ο Μεντιλίμπαρ

Το ζητούμενο ήταν το «τρίποντο». Στο τέλος της ημέρας τα «μαθηματικά» είναι που υπερισχύουν και στο ποδόσφαιρο. Και αυτό ήρθε για τον Ολυμπιακό μαζί με ένα «γεμάτο» 3-0 απέναντι στον Ατρόμητο, την πέμπτη σερί νίκη στο πρωτάθλημα και το +5 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ που παίζει την Κυριακή. Όλα καλά, όχι όμως για τον Μεντιλίμπαρ που δεν… κράζει για να κράξει απλά, αλλά γιατί αυτό που είδε δεν του άρεσε.

Και εδώ που τα λέμε το 3-0 σε οδηγεί σε άλλα συμπεράσματα αν δεν έχεις δει το ματς. Ναι, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε και νίκησε δίκαια, όμως μέχρι το 81΄είχε το ματς στο 1-0, άρα ανοικτό. Απέναντι στον Ατρόμητο που έκανε… τρεις επιθέσεις κινδύνεψε και στις τρεις. Αν ο Τζολάκης δεν ήταν σε ετοιμότητα στο 8΄θα είχε γίνει το 0-1. Αν επίσης ο Τζολάκης δεν έλεγε «όχι» στο 62΄ θα γινόταν το 1-1 ενώ στο 86΄ο Μπακού βρέθηκε κατάφατσα στο 2-1 αλλά πέταξε την μπάλα άουτ.

Ναι, παίζουν και οι άλλοι στο ποδόσφαιρο αλλά το ματς θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει άλλη τροπή από αυτή που πήρε αν δεν ήταν ο Τζολάκης σε καλή βραδιά και βεβαίως αν δεν έκανε τα… δικά του και πάλι ο Ταρέμι. Ο Ιρανός κάνει απίθανα πράγματα στην Ελλάδα και ας παίζει λίγο. Μπήκε στο 67΄και στο 81΄ “καθάρισε” το ματς με το 2-0 ενώ στο 90΄του έδωσε και διαστάσεις. Έξι γκολ ο Ταρέμι που ουσιαστικά είναι αναπληρωματικός!

Τα νούμερα του “τρομάζουν” και σε κάνουν να σκέφτεσαι ότι (ειδικά σε ματς σαν το χθεσινό) θα ήταν πολύ πιο χρήσιμος αν ήταν βασικός. Παρέα με τον Ελ Κααμπί ή τον Γιάρεμτσουκ, ο Ολυμπιακός άλλωστε έχει την πολυτέλεια να διαθέτει μια τριάδα στράικερ που άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες ζηλεύουν.

Από την μια λοιπόν ο Τζολάκης, και από την άλλη ο Ταρέμι έκαναν αυτό που έπρεπε για να έρθει η νίκη στο γιορτινό (όπως σε κάθε ματς) Καραϊσκάκη και μαζί και η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την Ρεάλ, στο ψυχολογικό κομμάτι. Ότι και να γίνει άλλωστε στην Τούμπα (ΠΑΟΚ-Κηφισιά) ο Ολυμπιακός μετά το τέλος της 11ης αγωνιστικής θα είναι πρώτος. Την διαφορά θα μάθουμε αύριο.

Ο Μεντιλίμπαρ όμως από την πλευρά του έχει δίκιο να μην επαναπαύεται στα αποτελέσματα. Δεν του άρεσε η ομάδα γιατί όντως ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε κάποιο φοβερό ποδόσφαιρο παρότι είχε την καθολική υπεροχή. Και όσο έμενε το 1-0 τόσο υπήρχε το άγχος, παρότι είχε τις προυποθέσεις. Και όπως κάνει πάντα ο Βάσκος τεχνικός δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω. Γιατί ξέρει πως μόνο κυνηγώντας το… τέλειο πετυχαίνεις το καλύτερο. Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός της εποχής του “τρυπάει ταβάνια”….