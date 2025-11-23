Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονικά κινείται η χριστουγεννιάτικη αγορά
Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά.
- Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Το κλίμα μυρίζει «μπαρούτι»
- Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
- Πεσμένες στον δρόμο από αλκοόλ δύο 14χρονες στην Καλαμαριά - Πήραν βότκα και ρετσίνα από μίνι μάρκετ
- Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Με τα περσινά και τα προπέρσινα στολίδια και με τα μελομακάρονα μετρημένα θα κάνουν και φέτος Χριστούγεννα οι περισσότεροι Έλληνες, μια και η γενική ακρίβεια «χτυπά» και την εορταστική αγορά.
Τέλη του Νοεμβρίου και ενώ άλλες χρονιές η χριστουγεννιάτικη καταναλωτική κίνηση είχε ξεκινήσει, φέτος επιχειρηματίες και καταναλωτές συμφωνούν ότι η αγορά κινείται ακόμα σε υποτονικά επίπεδα.
Η εκτίναξη των τιμών στις πρώτες ύλες, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους επιβαρύνει σημαντικά το κόστος παραγωγής σε ζαχαροπλαστεία και καταστήματα εποχιακών ειδών με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να καταλήγουν τελικά στον καταναλωτή.
Ενδεικτικά, φέτος η τιμή στα μελομακάρονα αναμένεται να φτάσει τα 20 ευρώ, οι κουραμπιέδες τα 30 ευρώ και οι δίπλες τα 18 ευρώ.
Οι επαγγελματίες ελπίζουν ότι από τις αρχές Δεκεμβρίου η κίνηση στην αγορά θα αρχίσει να ζεσταίνεται.
«Ανάσα» για τους εμπόρους οι Κυριακές;
Τέσσερις Κυριακές θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, πριν αλλά και κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τους εμπόρους να ελπίζουν σε αύξηση του τζίρου.
Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εν όψει των εορτών.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση στις ακόλουθες ημερομηνίες:
• 30 Νοεμβρίου 2025
• 14 Δεκεμβρίου 2025
• 21 Δεκεμβρίου 2025
• 28 Δεκεμβρίου 2025
- Χιμένεθ: «Φάση κλειδί του Πέρεθ, αν έπεφτε, θα ήταν πέναλτι και αποβολή»
- Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
- Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
- Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
- Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης: Κοριτσάκι 2 ετών έφυγε από τη ζωή ξαφνικά στην αγκαλιά της μητέρας του
- Ανδρουλάκης: Μπορούμε να νικήσουμε το σκοτεινό σύστημα της διαφθοράς του Μητσοτάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις