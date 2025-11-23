newspaper
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Νοεμβρίου 2025 | 14:12

Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους – Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευεξία: Από το λεπτό στο ισορροπημένο σώμα

Ευεξία: Από το λεπτό στο ισορροπημένο σώμα

Spotlight

Mετά την «πικρή» γεύση που άφησε η φετινή θερινή περίοδος των εκπτώσεων, με την πλειονότητα να βλέπει πτώση τζίρου, οι εμπορικές επιχειρήσεις στρέφουν τώρα το βλέμμα στην Black Friday και την εορταστική περίοδο που ακολουθεί, ευελπιστώντας ότι θα «ζεσταθούν» τα ταμεία τους.

Παράλληλα, προσδοκούν ότι στην ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης θα συμβάλλει και το γεγονός ότι τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση 4 Κυριακές μέχρι το τέλος του χρόνου και ειδικότερα στις 30 Νοεμβρίου, στις 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες

Ούτως ή άλλως το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς είναι διαχρονικά (εξαιτίας των εορτών) ίσως η πιο δυναμική περίοδος. Είναι χαρακτηριστικό, όπως προκύπτει από την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, πως ενώ για τον Οκτώβριο οι ήπια θετικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούσαν οριακά στις +1 (από +5) μονάδες, οι θετικές προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων στο επόμενο τρίμηνο ενισχύονται κατακόρυφα στις +45 από τις +25 μονάδες.

Στον τομέα υφάσματα – ένδυση – υπόδηση, ενώ οι έντονα αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις (Οκτώβριος) εντείνονται, στις -36 από -23 μονάδες, αντίθετα οι ήπια αρνητικές προβλέψεις για το επόμενο διάστημα εξασθενούν έντονα και στρέφονται θετικές στις +43 μονάδες, από τις -4 μονάδες το προηγούμενο διάστημα.

Στα είδη οικιακού εξοπλισμού, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται ήπια στις -7 από τις -4 μονάδες, ενώ παράλληλα οι ήπια θετικές προβλέψεις στις πωλήσεις στο επόμενο διάστημα βελτιώνονται περαιτέρω και διαμορφώνονται στις +37 από +13 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Τι λένε οι καταναλωτές

Σε κάθε περίπτωση το περιορισμένο πορτοφόλι του καταναλωτή δεν αφήνει πολλά περιθώρια για υψηλές προσδοκίες πωλήσεων. Η ίδια έρευνα του ΙΟΒΕ αναφέρει ότι οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, τους προσεχείς 12 μήνες, εντάθηκαν τον Οκτώβριο στις -44,2 (από -39,8).

Το 58% (από 54%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 6% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -4,1 και -4,3 μονάδες αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) ενισχύθηκε ήπια με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -41,6 (από -46,3) μονάδες.

Το 51% (από 53%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 6% (από 4%) αναμένει το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -13,8 μονάδες στην ΕΕ και στις -14,7 μονάδες στην Ευρωζώνη.

Το εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς

Για το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, αναφερόμενος στη Black Friday, που σε συνδυασμό με την Cyber Monday αποτελεί μια καλή ευκαιρία έξυπνων αγορών για 8 στους 10 Έλληνες καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα περυσινά στοιχεία το κίνητρο για 4 στους 10 καταναλωτές είναι η αγορά προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές που συνήθως αγοράζουν για τις οικογενειακές τρέχουσες ανάγκες, κατά τη διάρκεια του έτους.

Ακολουθεί το κίνητρο για 3 στους 10 που τους οδηγεί στα επώνυμα προϊόντα, που συνήθως δυσκολεύονται να αγοράσουν επειδή είναι πολύ ακριβά.

Οι 2 στους 10 εκμεταλλεύονται την Black Friday για να αγοράσουν χριστουγεννιάτικα δώρα και 1 στους 10 για να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του, ως μια μικρή ανταμοιβή.

Η αγοραστική κίνηση στην ελληνική αγορά ευελπιστεί ότι και φέτος να κυμανθεί κοντά στα περυσινά επίπεδα με περίπου 3 εκατ. πωλήσεις και με μέση αξία απόδειξης κοντά στα 100 ευρώ.

Επί ποδός η ΔΙΜΕΑ

Εν τω μεταξύ, «επί ποδός» βρίσκονται οι υπάλληλοι και τα στελέχη της ΔΙΜΕΑ ενόψει της Black Friday. Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος έχει ο ίδιος επιβλέψει για την ενημέρωση όλου του δυναμικού της ΔΙΜΕΑ και φαίνεται πως ο έλεγχος δεν θα αφορά μόνο την – τελευταία – Παρασκευή του Νοεμβρίου, που είναι η «γιορτινή» μέρα των καταναλωτών, αλλά και όλη την εβδομάδα αρχής γενομένης από αύριο.

Υπενθυμίζεται πως κατά τους περυσινούς ελέγχους  είχαν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία άγγιξαν τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που η Βlack Friday πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας των προσφορών και τα περσινά πρόστιμα έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο για να συμμορφωθούν, τουλάχιστον, διαφημιστικά οι εμπορικές επιχειρήσεις φέτος, όπως έχει διαπιστωθεί από τους έως τώρα ελέγχους σε επίπεδο διαφημίσεων.

Τρόφιμα – ποτά
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»

Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»

Τράπεζες
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
Οικονομία 23.11.25

Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει στην εργασία - Το πρόβλημα το έχουν τελικά οι εργοδότες

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
Αθέμιτες πρακτικές 23.11.25

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της Booking

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό
Στο Χαρέτ Χρέικ 23.11.25

Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό

Κλιμακώνει το Ισραήλ τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ. Δύο ρουκέτες έπληξαν πολυκατοικία στα προάστια της Βηρυτού με στόχο αξιωματούχο της οργάνωσης. Σημαντικές οι ζημιές και τουλάχιστον 20 τραυματίες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»
Ελλάδα 23.11.25

Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»

«Η μεγάλη διάρκεια των φαινομένων ήταν ο παράγοντας που προκάλεσε το ντόμινο καταστροφών» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in.gr – «Χωρίς βοήθεια από τα συναρμόδια υπουργεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν οι ζημιές» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημογραφικό: Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού – Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060
Δημογραφικό 23.11.25

Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού - Σε λίγα χρόνια 1 στους 3 Έλληνες θα είναι άνω των 65 ετών

Ο ελληνικός αλλά και ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»
Ελλάδα 23.11.25

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά αποκλειστικά από το νοσοκομείο στην Ιταλία στο in, εξηγώντας πως σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εξετάσεις τους, οι γονείς του δείχνουν μια μικρή βελτίωση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 23.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»
Πίστα και αλγόριθμος 23.11.25

Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «βάζει φωτιά» στο ελληνικό τραγούδι και ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής, κάνει το TikTok πίστα 

Σύνταξη
Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες
Φωτογραφίες 23.11.25

Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες

Σύμφωνα με την ΚΕΦΕ και την Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά - Οι εκλογές διεξάγονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
AIDS: Οι σύγχρονες προκλήσεις – Ενημέρωση, έλεγχος και φροντίδα χωρίς στίγμα – Η εικόνα στην Ελλάδα
Ιός HIV 23.11.25

Οι σύγχρονες προκλήσεις για το AIDS - Ενημέρωση και έλεγχος χωρίς στίγμα - Η εικόνα στην Ελλάδα

Στη χώρα μας η έγκαιρη διάγνωση παραμένει κεντρική πρόκληση - Η UNAIDS προειδοποιεί ότι η παγκόσμια ανταπόκριση στον ιό HIV απειλείται από μειωμένη χρηματοδότηση και εμπόδια στην πρόληψη

Σύνταξη
Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι
Βίντεο 23.11.25

Η Πολίνα Πορίζκοβα φορώντας μόνο τα εσώρουχά της εξηγεί γιατί χωρίς ατέλειες δεν θα ήμασταν ποτέ τέλειοι

«Αν είστε σαν εμένα, θα επικεντρωθείτε κι εσείς στο σχήμα του σώματός μου – και, ελπίζω – θα σκεφτείτε με ανακούφιση: ‘Α, δεν είναι κι αυτή τέλεια’», έγραψε μεταξύ άλλων η Πολίνα Πορίζκοβα σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Δύο 14χρονες κατέρρευσαν λόγω μέθης – Στο νοσοκομείο η μία – Αναζητείται ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ
Στη Θεσσαλονίκη 23.11.25

Κατέρρευσαν στον δρόμο λόγω μέθης δύο 14χρονες - Στο νοσοκομείο η μία - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ

Η μία από τις ανήλικες λιποθύμησε περπατώντας με τη φίλη της στην παραλία στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί τον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ που τους πούλησε αλκοόλ

Σύνταξη
Ουκρανία: Όλα τα μάτια στη Γενεύη – Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζητούν για το σχέδιο Τραμπ
Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις 23.11.25 Upd: 16:31

Ο Τραμπ κατηγορεί την ουκρανική ηγεσία ότι δεν δείχνει «ευγνωμοσύνη» - Όλα τα μάτια στη Γενεύη για τις συνομιλίες

Ξεκίνησαν οι διπλωματικές συζητήσεις στη Γενεύη - Το σχέδιο συνέταξαν οι απεσταλμένοι των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν - Διορία ΗΠΑ σε Ουκρανία να το αποδεχθεί μέχρι τις 27 Νοεμβρίου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Σφοδρά πυρά 23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης, θριαμβολογεί ότι θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες που βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό με εμφανή στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις τους

Σύνταξη
Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα – Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
Ανάρτηση Τσατραφύλλια 23.11.25

Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα - Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν σοβαρή κακοκαιρία σε όλη την επικράτεια - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά «μην περιμένετε να έρθουν κρύα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία, άσκησαν οι Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) - «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα» «βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Σύνταξη
