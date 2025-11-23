Mετά την «πικρή» γεύση που άφησε η φετινή θερινή περίοδος των εκπτώσεων, με την πλειονότητα να βλέπει πτώση τζίρου, οι εμπορικές επιχειρήσεις στρέφουν τώρα το βλέμμα στην Black Friday και την εορταστική περίοδο που ακολουθεί, ευελπιστώντας ότι θα «ζεσταθούν» τα ταμεία τους.

Παράλληλα, προσδοκούν ότι στην ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης θα συμβάλλει και το γεγονός ότι τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση 4 Κυριακές μέχρι το τέλος του χρόνου και ειδικότερα στις 30 Νοεμβρίου, στις 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες

Ούτως ή άλλως το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς είναι διαχρονικά (εξαιτίας των εορτών) ίσως η πιο δυναμική περίοδος. Είναι χαρακτηριστικό, όπως προκύπτει από την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, πως ενώ για τον Οκτώβριο οι ήπια θετικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούσαν οριακά στις +1 (από +5) μονάδες, οι θετικές προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων στο επόμενο τρίμηνο ενισχύονται κατακόρυφα στις +45 από τις +25 μονάδες.

Στον τομέα υφάσματα – ένδυση – υπόδηση, ενώ οι έντονα αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις (Οκτώβριος) εντείνονται, στις -36 από -23 μονάδες, αντίθετα οι ήπια αρνητικές προβλέψεις για το επόμενο διάστημα εξασθενούν έντονα και στρέφονται θετικές στις +43 μονάδες, από τις -4 μονάδες το προηγούμενο διάστημα.

Στα είδη οικιακού εξοπλισμού, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ενισχύονται ήπια στις -7 από τις -4 μονάδες, ενώ παράλληλα οι ήπια θετικές προβλέψεις στις πωλήσεις στο επόμενο διάστημα βελτιώνονται περαιτέρω και διαμορφώνονται στις +37 από +13 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Τι λένε οι καταναλωτές

Σε κάθε περίπτωση το περιορισμένο πορτοφόλι του καταναλωτή δεν αφήνει πολλά περιθώρια για υψηλές προσδοκίες πωλήσεων. Η ίδια έρευνα του ΙΟΒΕ αναφέρει ότι οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, τους προσεχείς 12 μήνες, εντάθηκαν τον Οκτώβριο στις -44,2 (από -39,8).

Το 58% (από 54%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 6% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -4,1 και -4,3 μονάδες αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) ενισχύθηκε ήπια με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -41,6 (από -46,3) μονάδες.

Το 51% (από 53%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 6% (από 4%) αναμένει το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -13,8 μονάδες στην ΕΕ και στις -14,7 μονάδες στην Ευρωζώνη.

Το εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς

Για το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, αναφερόμενος στη Black Friday, που σε συνδυασμό με την Cyber Monday αποτελεί μια καλή ευκαιρία έξυπνων αγορών για 8 στους 10 Έλληνες καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα περυσινά στοιχεία το κίνητρο για 4 στους 10 καταναλωτές είναι η αγορά προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές που συνήθως αγοράζουν για τις οικογενειακές τρέχουσες ανάγκες, κατά τη διάρκεια του έτους.

Ακολουθεί το κίνητρο για 3 στους 10 που τους οδηγεί στα επώνυμα προϊόντα, που συνήθως δυσκολεύονται να αγοράσουν επειδή είναι πολύ ακριβά.

Οι 2 στους 10 εκμεταλλεύονται την Black Friday για να αγοράσουν χριστουγεννιάτικα δώρα και 1 στους 10 για να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του, ως μια μικρή ανταμοιβή.

Η αγοραστική κίνηση στην ελληνική αγορά ευελπιστεί ότι και φέτος να κυμανθεί κοντά στα περυσινά επίπεδα με περίπου 3 εκατ. πωλήσεις και με μέση αξία απόδειξης κοντά στα 100 ευρώ.

Επί ποδός η ΔΙΜΕΑ

Εν τω μεταξύ, «επί ποδός» βρίσκονται οι υπάλληλοι και τα στελέχη της ΔΙΜΕΑ ενόψει της Black Friday. Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος έχει ο ίδιος επιβλέψει για την ενημέρωση όλου του δυναμικού της ΔΙΜΕΑ και φαίνεται πως ο έλεγχος δεν θα αφορά μόνο την – τελευταία – Παρασκευή του Νοεμβρίου, που είναι η «γιορτινή» μέρα των καταναλωτών, αλλά και όλη την εβδομάδα αρχής γενομένης από αύριο.

Υπενθυμίζεται πως κατά τους περυσινούς ελέγχους είχαν επιβληθεί πρόστιμα τα οποία άγγιξαν τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που η Βlack Friday πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας των προσφορών και τα περσινά πρόστιμα έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο για να συμμορφωθούν, τουλάχιστον, διαφημιστικά οι εμπορικές επιχειρήσεις φέτος, όπως έχει διαπιστωθεί από τους έως τώρα ελέγχους σε επίπεδο διαφημίσεων.