# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε
Διεθνής Οικονομία 16 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε

Για πολλούς καταναλωτές η Black Friday είναι μία καλή ευκαιρία για να εξοικονομίσουν χρήματα. Ωστόσο, πίσω από τις μεγάλες πινακίδες και τα αμέτρητα ads, κρύβονται αμέτρητα ψυχολογικά τρικ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κάθε χρόνο, στα τέλη Νοεμβρίου, εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη «γιορτή» του εμπορίου: τη Black Friday.

Από ένα μονοήμερο γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ημέρα αυτή έχει εξελιχθεί σε πολυήμερο φαινόμενο, με προσφορές τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο.

Οι εκπτώσεις φαίνονται δελεαστικές – ποιος δεν θέλει να πετύχει ένα καλό deal;

Όμως πίσω από τις μαύρες αφίσες και τα τεράστια ποσοστά έκπτωσης, κρύβονται τακτικές που συχνά παραπλανούν τον καταναλωτή.

Και ενώ σε πολλές χώρες οι αρχές έχουν αρχίσει να αυστηροποιούν τους ελέγχους, είναι εξίσου σημαντικό ο ίδιος ο αγοραστής να γνωρίζει τα «κόλπα» που χρησιμοποιούνται, γράφει η Jeannie Marie Paterson, Καθηγήτρια Δικαίου Προστασίας των Καταναλωτών, σε άρθρο της στο The Conversation.

Από την έκπτωση στο τέχνασμα: Πώς λειτουργεί η παραπλάνηση

Η πιο συνηθισμένη μορφή παραπλάνησης είναι η ψευδής έκπτωση.

Πρόκειται για περιπτώσεις όπου ένα προϊόν παρουσιάζεται ως «σε προσφορά», ενώ λίγες μέρες πριν η τιμή του είχε αυξηθεί. Έτσι, ο αγοραστής νομίζει ότι κερδίζει, ενώ στην πραγματικότητα πληρώνει περίπου το ίδιο ποσό.

Άλλες τακτικές περιλαμβάνουν:

«Έως και Χ% έκπτωση», όπου μόνο λίγα προϊόντα έχουν πραγματικά το υψηλότερο ποσοστό.

  • Προσφορές «storewide» (σε όλο το κατάστημα), με μικρά γράμματα που εξαιρούν τα πιο δημοφιλή είδη.
  • Ρολόγια αντίστροφης μέτρησης, που δημιουργούν αίσθηση επείγοντος και ωθούν τον αγοραστή να βιαστεί.
  • Σύγκριση τιμών πριν και μετά, με ψευδή «προηγούμενη τιμή» για να φαίνεται η έκπτωση μεγαλύτερη.

Αυτά τα κόλπα είναι τόσο διαδεδομένα, ώστε πολλές αρχές ανταγωνισμού ανά τον κόσμο αναγκάζονται κάθε χρόνο να επιβάλλουν πρόστιμα σε εταιρείες που χρησιμοποιούν παραπλανητικές πρακτικές.

Το ψυχολογικό παιχνίδι πίσω από τις εκπτώσεις

Η Black Friday και τα αντίστοιχα εκπτωτικά γεγονότα δεν είναι απλώς εμπορικές πρακτικές — είναι ψυχολογικά πειράματα.

Οι έμποροι γνωρίζουν ότι όταν οι καταναλωτές βλέπουν τη λέξη «έκπτωση» ή ένα χρονόμετρο που τελειώνει σε λίγα λεπτά, το μυαλό ενεργοποιεί μηχανισμούς FOMO (fear of missing out).

Η σκέψη ότι «αν δεν αγοράσω τώρα, θα χάσω την ευκαιρία» είναι ισχυρότερο κίνητρο από τη λογική αξιολόγηση της πραγματικής αξίας του προϊόντος.

Το αποτέλεσμα;

Πολλοί καταναλωτές αγοράζουν αντικείμενα που δεν χρειάζονται ή που θα μπορούσαν να βρουν φθηνότερα λίγες εβδομάδες αργότερα.

Γιατί οι αρχές είναι τόσο αυστηρές

Ίσως κάποιος να σκεφτεί: «Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό – αρκεί να είμαι προσεκτικός». Όμως το ζήτημα είναι βαθύτερο.

Όταν οι καταναλωτές εξαπατώνται από ψευδείς εκπτώσεις, πλήττεται ολόκληρη η αγορά. Οι έντιμοι επιχειρηματίες που τηρούν τους κανόνες ανταγωνισμού βρίσκονται σε μειονεκτική θέση απέναντι σε όσους παραπλανούν το κοινό.

Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος όπου η εξαπάτηση γίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο σύστημα.

Οι νομοθεσίες περί προστασίας του καταναλωτή —όπως ισχύουν στην Ε.Ε., στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και αλλού— έχουν ως στόχο να αποτρέψουν ακριβώς αυτό: να μπορεί ο αγοραστής να πιστεύει αυτό που βλέπει, χωρίς να χρειάζεται να υποψιάζεται διαρκώς παγίδες.

Πώς να προστατευτείς από ψευδείς εκπτώσεις

Αν σκοπεύεις να κάνεις αγορές την περίοδο των μεγάλων εκπτώσεων, υπάρχουν μερικά απλά βήματα αυτοπροστασίας:

  1. Κατέγραψε τις τιμές πριν από την έκπτωση.
    Κράτα στιγμιότυπα (screenshots) των προϊόντων που σε ενδιαφέρουν λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν οι προσφορές. Έτσι θα μπορείς να δεις αν η έκπτωση είναι πραγματική.
  2. Διάβασε προσεκτικά τα ψιλά γράμματα.
    Πολλές φορές η σημαντική λεπτομέρεια κρύβεται εκεί: προϊόντα εξαιρούνται, οι ποσότητες είναι περιορισμένες ή οι τιμές αφορούν παλιότερα μοντέλα.
  3. Μην παρασύρεσαι από τον χρόνο.
    Οι μετρητές αντίστροφης μέτρησης δεν σημαίνουν πάντα ότι η προσφορά τελειώνει πραγματικά. Είναι απλώς ένας τρόπος να σε κάνουν να αγοράσεις χωρίς σκέψη.
  4. Σύγκρινε πριν πληρώσεις.
    Ένα γρήγορο ψάξιμο σε άλλες ιστοσελίδες ή καταστήματα μπορεί να αποκαλύψει αν η «προσφορά» είναι πράγματι συμφέρουσα.
  5. Κατήγγειλε παραπλανητικές πρακτικές.
    Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν φορείς προστασίας καταναλωτή όπου μπορείς να αναφέρεις ψευδείς εκπτώσεις ή ανακριβή διαφημιστικά μηνύματα.

Από το «κυνήγι του deal» στην έξυπνη κατανάλωση

Η Black Friday, η Cyber Monday και οι αμέτρητες «sales weeks» που ακολουθούν έχουν μετατρέψει την κατανάλωση σε ψυχαγωγία. Όμως πίσω από τη λάμψη των προσφορών, το μήνυμα είναι σαφές: η υπερκατανάλωση δεν είναι εξυπνάδα.

Η πραγματική εξυπνάδα βρίσκεται στο να γνωρίζεις πώς λειτουργεί το παιχνίδι και να το παίζεις προς όφελός σου. Οι εκπτώσεις μπορούν να είναι ευκαιρία – αλλά μόνο όταν συνοδεύονται από ενημέρωση, υπομονή και κριτική σκέψη.

Σε μια εποχή όπου κάθε «κλικ» μπορεί να μετατραπεί σε αγορά, η συνειδητή κατανάλωση είναι ίσως η πιο πολύτιμη «επένδυση» που μπορεί να κάνει ο σύγχρονος καταναλωτής.

Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 16.11.25

H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ φαίνεται ότι «παραβλέπει» τις επενδύσεις σε νέα αμυντική τεχνολογία – Οι Βρυξέλλες δαπανούν κυρίως χρήματα σε παραδοσιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν

Σύνταξη
Wall Street: Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα
Διεθνής Οικονομία 15.11.25

Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα στη Wall Street

Στις 15 Νοεμβρίου 1867 παρουσιάστηκε ένα νέο μηχάνημα που μετέδιδε τις κινήσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο της Wall Street σε επιχειρηματικά γραφεία σχεδόν αυτόματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας
Πολιτικό κόστος 15.11.25

ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας

Φοβούμενος τις συνέπειες από τη δασμολογική πολιτική εν όψει ενδιάμεσων εκλογών, ο Τραμπ ανακοίνωσε μείωση δασμών σε βασικά αγαθά. Εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι για την ακρίβεια φταίει ο... Μπάιντεν

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

«Αιχμές» Καντονά για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Ράτκλφ

O Έρικ Καντονά αναφέρθηκε στις ψυχρές σχέσεις που έχει με τον ιδιοκτήτη των «κόκκινων διάβολων», Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, πετώντας τα βέλη του για τον τρόπο διοίκησης της Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
NBA: «Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)
Μπάσκετ 16.11.25

«Καθάρισε» ξανά ο «τριπλός» Γιόκιτς για τους Νάγκετς (112-123) – Ασταμάτητοι οι Θάντερ (96-109)

Οι Νάγκετς επικράτησαν με 123-112 των Τίμπεργουλβς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να προσθέτει ακόμη ένα triple-double στη στατιστική του – Οι Θάντερ συνεχίζουν με «σπασμένα τα φρένα» στο φετινό NBA, κάνοντας το 13-1

Σύνταξη
Ecofin: Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol
Επιβολή δασμών 16.11.25

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές μετά την απόφαση Ecofin για μικροδέματα τύπου Shein Temu και Τrendyol

Όλα τα μικροδέματα από τρίτες χώρες θα περνούν πλέον από κανονικές τελωνειακές διαδικασίες, με επιβολή δασμών και προβλεπόμενων τελών διαχείρισης, αποφάσισε την Πέμπτη το Ecofin

Σύνταξη
Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Πως και γιατί ο Χάρι Κέιν παίζει άλλη μπάλα φέτος στην Μπάγερν (pic)

Ο Αγγλος σταρ Χάρι Κέιν έχει ξεφύγει από τους βασικούς κανόνες του «εννιαριού» και υπάρχουν αποδείξεις (heatmaps) ότι είναι παντού στο φετινό παιχνίδι της Μπάγερν λόγω και της απουσίας του Μουσιάλα

Βάιος Μπαλάφας
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού
«La bambina invisibile» 16.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα δειπνήσει με καθολικές τρανς ακτιβίστριες σε εκδήλωση του Βατικανού

Η ετήσια εκδήλωση του Βατικανού συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών και περιλαμβάνει λειτουργία στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ακολουθούμενη από κοινό γεύμα για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους.

Σύνταξη
«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…
Φαρ Ουέστ 16.11.25

«Τέσσερα τουφέκια σάς βλέπουν»…

«ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» παρουσιάζουν σκηνές Φαρ Ουέστ στον Ψηλορείτη μέσα από άγνωστες έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για δεκάδες υποθέσεις ζωοκλοπών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη
Συνέντευξη 16.11.25

Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη

Από τη μια οι κακές οικονομικές επιδόσεις και από την άλλη μια διχασμένη κοινωνία εάν κάνει περικοπές στην πρόνοια, προειδοποιεί μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο αμερικανός οικονομολόγος

Μαρία Βασιλείου
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό
Τα πάντα ρει 16.11.25

«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό

Με την υπόθεση Έπσταϊν να επισκιάζει τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, «αντάρτες» στο κίνημα MAGA ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ
Culture Live 16.11.25

Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ

Ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της βρετανικής τηλεόρασης, όταν αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της σε ηλικία 40 ετών. Τώρα η μητέρα της Καρολίν Φλακ θέλει να ξεσκεπάσει αυτούς που την οδήγησαν στην αυτοκτονία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού
Ελληνική οικονομία 16.11.25

Το «σκιώδες» πρόβλημα του δημογραφικού

Πώς η μείωση του πληθυσμού περιορίζει το εργατικό δυναμικό και το παραγώμενο εισόδημα, με παράλληλη αύξηση του κόστους για τα δημόσια ταμεία και την πραγματική οικονομία

Λεωνίδας Στεργίου
Λεωνίδας Στεργίου
H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 16.11.25

H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ φαίνεται ότι «παραβλέπει» τις επενδύσεις σε νέα αμυντική τεχνολογία – Οι Βρυξέλλες δαπανούν κυρίως χρήματα σε παραδοσιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού
«Ειρηνικός» Ωκεανός 16.11.25

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού

Στόλος πλοίων της Κινεζικής Ακτοφυλακής έκανε διέλευση από τα νησιά Σενκάκου / Νταόγιου, τα οποία θεωρούνται διαφιλονικούμενα ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

