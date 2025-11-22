Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση

Δεδομένο θεωρείται στο εσωτερικό της κυβέρνησης ότι ο πρωθυπουργός θα πατήσει στο επόμενο ορατό διάστημα -και πιθανότατα μετά τις γιορτές- το κουμπί του ανασχηματισμού. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό τον έχει ήδη προαναγγείλει.

Θυμίζουμε ότι κατά τη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις 4 Απριλίου 2025, ο πρωθυπουργός είχε πει, απευθυνόμενος στους βουλευτές του, ότι «όλοι έχουν εύλογες φιλοδοξίες. Όλοι θέλουν να προσφέρουν περισσότερα από αυτά που σας επιτρέπει κάθε φορά η θέση σας. Ξέρετε πολύ καλά, όμως, ότι το υπουργικό Συμβούλιο έχει συγκεκριμένο αριθμό μελών. Οι βουλευτές του κόμματος ευτυχώς είναι πολύ περισσότεροι. Και αυτός είναι ο λόγος, και το έχω αποδείξει αυτό, που η κυβερνητική σύνθεση δεν είναι στατική και δεν θα παραμείνει στατική».

Ήταν τότε μία προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια πολλών «γαλάζιων» βουλευτών που εδώ και 6 χρόνια βλέπουν τα τρένα των ανασχηματισμών να περνούν και οι ίδιοι να παραμένουν εκτός, χωρίς να τους δίδεται εισιτήριο επιβίβασης σε κανένα από αυτά.

Και με αυτόν τον τρόπο ο πρωθυπουργός τους έδινε την υπόσχεση ότι θα προχωρήσει και σε νέο ανασχηματισμό, ενώ ο προηγούμενος είχε πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2025.

Ο σχεδιασμός

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, ο Κυρ. Μητσοτάκης σχεδίαζε ο επόμενος ανασχηματισμός να γίνει έναν χρόνο μετά τον προηγούμενο και επομένως τον Μάρτιο του 2026 και να είναι ο τελευταίος, ο οποίος θα διαμορφώσει και το κυβερνητικό σχήμα με το οποίο η κυβέρνηση θα οδεύσει προς τις εκλογές.

Ωστόσο οι ίδιες καλά ενημερωμένες πηγές βλέπουν ότι ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να τον φέρει νωρίτερα και συγκεκριμένα τον τοποθετούν στο διάστημα μετά τις γιορτές.

Ο Ιανουάριος

Κυβερνητικά στελέχη θεωρούν βέβαιο ότι ο ανασχηματισμός δεν θα γίνει πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού που αναμένεται μεταξύ 15 και 20 Δεκεμβρίου, ούτε και πριν τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και επομένως κυκλώνουν τον Ιανουάριο ως ορόσημο, από το οποίο και μετά, το έδαφος για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα είναι εύφορο.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, στο μέγαρο Μαξίμου θα συνυπολογίσουν και αστάθμητους παράγοντες, όπως λ.χ. τις όποιες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ενδέχεται να επηρεάσουν τις πρωθυπουργικές αποφάσεις σε σχέση με τον χρόνο πραγματοποίησης του ανασχηματισμού.

Rotation

Όσο για το περιεχόμενο του ανασχηματισμού, κυβερνητικά στελέχη δεν περιμένουν θεαματικές αλλαγές και δεν περιμένουν αλλαγές στα μεγάλα χαρτοφυλάκια. Περιμένουν ένα ακόμα rotation, το οποίο κατά βάση θα αφορά την είσοδο στο κυβερνητικό σχήμα, «γαλάζιων» βουλευτών, σε μια προσπάθεια να κατευναστεί η μεγάλη δυσαρέσκεια που απλώνεται στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Πόσο μάλλον σε μια περίοδο που υπάρχουν «γαλάζιοι» βουλευτές που αισθάνονται αποκομμένοι από τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους» και που φοβούνται ότι δεν θα επανεκλεγούν με τα τωρινά χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ και οι οποίοι λοξοκοιτάζουν προς ένα κόμμα Σαμαρά.

Με άλλα λόγια, εφόσον οι εκτιμήσεις αυτές επαληθευτούν, θα πρόκειται για μία ακόμα πράξη στην πρωθυπουργική επιχείρηση «μασάζ» προς τους «γαλάζιους» βουλευτές.

Αν και στο μέγαρο Μαξίμου, μετά τους προηγούμενους ανασχηματισμούς γνωρίζουν, και επομένως θα πρέπει να συνυπολογίζουν, ότι ειδικά οι περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα παράγουν πολλούς δυσαρεστημένους. Όχι μόνο σε αυτούς που βγαίνουν εκτός κυβέρνησης, αλλά και σε αυτούς που δε μπήκαν.

Υπουργικά συμβούλια

Στο μεταξύ, μέχρι το τέλος του έτους υπάρχουν δύο υπουργικά συμβούλια. Ένα την ερχόμενη Τρίτη, όπου αναμένεται να τεθεί το θέμα της υλοποίησης των κυβερνητικών μέτρων και ο προϋπολογισμός. Και ένα υπουργικό τον Δεκέμβριο, το οποίο αναμένεται να εστιάσει στα κυβερνητικά σχέδια δράσης για το 2026 και σε αυτό το πλαίσιο να τεθεί το κάδρο για την επόμενη χρονιά.

Οι εκλογές

Όσο για το θέμα των εκλογών, ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση των σεναρίων για διπλές κάλπες» και «τριπλές κάλπες», επαναλαμβάνοντας ότι «εκλογές θα γίνουν το 2027. Η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όπως και στις προηγούμενες, διεκδικεί την αυτοδυναμία. Και όλα αυτά που ακούω, διαβάζω, σενάρια, «διπλές κάλπες», «τριπλές κάλπες», δεν υπάρχουν αυτά στο δικό μου το μυαλό».

Και με αυτόν τον τρόπο, αναφερόμενος ρητά στον στόχο της αυτοδυναμίας, επιχείρησε να διασκεδάσει και τις εντυπώσεις που άφησε η έμμεση παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, του οποίου οι ανησυχίες, όπως περιγράφηκαν στο σχετικό ρεπορτάζ του «Βήματος», ουσιαστικά προεξοφλούν ως πιθανότερη εξέλιξη για τη ΝΔ την απώλεια της αυτοδυναμίας. Κάτι που προκάλεσε ενόχληση στην κυβέρνηση.

Μεταξύ των επιχειρημάτων στο μέγαρο Μαξίμου υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας βρίσκεται το ότι θεωρούν πως το 2027 τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης θα είναι πιο αισθητά στους πολίτες, καθώς και ότι αναμένουν μέσα στο 2026 να ωριμάσει σειρά τομέων (που αφορούν μικρότερα ή μεγαλύτερα ζητήματα) της κυβερνητικής πολιτικής, κάτι που δεν θα προλάβει να γίνει στην περίπτωση των πρόωρων εκλογών.

Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης, όσο περνάει από το χέρι του θα πάει όντως τις εκλογές στην άνοιξη του 2027. Εκτός και αν, όπως λένε, συμβεί κάτι πολύ βαρύ και δε μπορεί να το διαχειριστεί.