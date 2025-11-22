Σούσι: 22χρονος δηλητηριάστηκε μετά την κατανάλωσή του – Τι είναι το παράσιτο «anisakis»
Ο 22χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία μετά την κατανάλωση σούσι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Πρόκειται για την πρώτη δηλητηρίαση από το παράσιτο anisakis που καταγράφεται στην Ελλάδα
Σοβαρή δηλητηρίαση από σούσι έπαθε ένας εικοσιδιάχρονος στη Θεσσαλονίκη.
O 22χρονος, ο οποίος όπως είπε έτρωγε τακτικά σούσι, αμέσως μετά την κατανάλωση, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Εκεί χειρουργήθηκε, αφού η αρχική εκτίμηση των γιατρών ήταν ότι επρόκειτο για νεοπλασία. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι είχε μολυνθεί από το εντερικό παράσιτο «anisakis», που εντοπίζεται σε ωμά ψάρια και φαγητά που δεν έχουν μαγειρευτεί σωστά.
Το παράσιτο anisakis
Η Ανισακίαση (ή ανισακίδωση) συχνά συνδέεται με οξέα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως κοιλιακό άλγος, διάρροια, ναυτία και έμετο.
Στον 22χρονο χορηγήθηκε αντιβίωση και, αυτήν τη στιγμή, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή.
Πρόκειται για την πρώτη δηλητηρίαση από το παράσιτο «anisakis» που καταγράφεται στην Ελλάδα.
