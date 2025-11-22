Ρευματιά: «Το θεωρώ άλυτο πρόβλημα» – Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου
Η εξαφάνιση της Αμαλίας Νικολοπούλου στον Μελιγαλά η οποία αγνοείται από τον Οκτώβριο του 2021 στη περιοχή της Ρευματιάς Μελιγαλά
Μία πληροφορία που έφτασε στον «αέρα» της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στάθηκε αρκετή για να ανάψει «φωτιά» στην έρευνα για την άτυχη μητέρα, την Αμαλία Νικολοπούλου, που χάθηκε τον Οκτώβριο του 2021 στη Ρευματιά Μελιγαλά.
Ήταν μία ανώνυμη μαρτυρία, κάποιος που μίλησε για ερημικά πηγάδια, για μέρη βουβά και ξεχασμένα. Κάτι που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως το πρώτο κομμάτι ενός παζλ, λίγο πριν δοθεί στις Αρχές η καθοριστική εκείνη μαρτυρία που οδήγησε τελικά στον εντοπισμό των οστών της ηλικιωμένης.
Ο βοσκός που βρέθηκε στο σημείο μαζί με δημοσιογράφο της εκπομπής, μετά την υπόδειξη του μάρτυρα, δεν κρύβει την απορία του. Του φαίνεται αδιανόητο, όπως λέει, ένας κυνηγός να περπάτησε τόσο βαθιά σε τέτοια δύσβατη περιοχή.
«Το μόνο που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την παρουσία κάποιου εδώ είναι να είχε χτυπήσει θήραμα, να κατρακύλησε αυτό μέσα στην σπηλιά και να κατέβηκε να το ψάξει. Θα έπρεπε όμως να υπάρχουν ίχνη… και δεν υπάρχουν. Ακόμα κι έτσι, είναι πολύ σπάνιο», λέει.
«Σαν να μιλάμε για κάποιον σπηλαιολόγο – ερευνητή. Τα ρούχα της τα είχα βρει στην αντίθετη κατεύθυνση, 500 μέτρα παραπέρα. Όλα αυτά δεν εξηγούν πώς βρέθηκε εδώ. Ειλικρινά, το θεωρώ άλυτο πρόβλημα. Πέρασα από το σημείο, έψαχνα τα βράχια, μήπως είχε εγκλωβιστεί κάπου. Αλλά όχι στις τρύπες. Μέσα σ’ αυτές, πώς να μπει άνθρωπος» καταλήγει με νόημα.
Ο βοσκός απορεί για τι μπορεί να έγινε στην Αμαλία Νικολοπούλου
Ύστερα από μία πολύωρη, κοπιώδη πορεία μέσα από δύσβατες ανηφόρες, το εξωτερικό συνεργείο ερευνών της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» κατάφερε να φτάσει στο απομονωμένο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα οστά που όπως όλα δείχνουν ανήκουν στην άτυχη Αμαλία Νικολοπούλου.
O βοσκός, ο άνθρωπος που είχε βρει τα ρούχα της Αμαλίας Νικολοπούλου σε άλλο σημείο στο βουνό, είπε πως «για μένα είναι αδύνατο να φτάσει κάποιος μόνος του εδώ», τονίζει συγκλονισμένος.
«Για να βρεθεί κανείς σε αυτό το σημείο, θα έπρεπε να υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος. Ακόμα κι αν γνώριζε την περιοχή, η διαδρομή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και δύσβατη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα ερχόταν μόνη της. Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ τριγύρω, να πεις πως το ακολούθησε και έπεσε κατά λάθος στην σπηλιά. Με τίποτα… δεν μπορώ να το εξηγήσω».
