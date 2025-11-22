Ρευματιά: Δραματική τροπή στην υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου – Βρέθηκαν οστά

Μετά την έρευνα στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ένα τηλεφώνημα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για την Αμαλία Νικολοπούλου σήμανε ξαφνικά «κόκκινο συναγερμό». Η φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής –σταθερή, σίγουρη, σαν να γνώριζε πολύ καλά τα μυστικά της περιοχής – υπέδειξε ένα σημείο απόκρημνο, σχεδόν απάτητο. Εκεί, όπως είπε, βρίσκονταν οστά που «μοιάζουν ανθρώπινα». Και όπως όλα δείχνουν… τα λόγια του επιβεβαιώνονται.

Η τοποθεσία δεν απέχει πολύ από το σημείο όπου ο βοσκός είχε εντοπίσει τα ρούχα της αγνοούμενης μητέρας, ευρήματα που είχε φέρει στο φως το «Τούνελ». Το εξωτερικό συνεργείο της εκπομπής κινήθηκε άμεσα προς τα εκεί, μαζί με τον ίδιο τον βοσκό και οδηγό τις μνήμες από τις αθόρυβες έρευνες εκείνων των ημερών.

Η διαδρομή; Μία εξαντλητική ανάβαση σχεδόν 2.5 ωρών, μέσα σε άγριο δάσος, ανάμεσα στη Ρευματιά και τη Μάλφη, μέρη όπου άνθρωπος δύσκολα φτάνει. Το σημείο είναι γνωστό ως «Σπέλα». Είχαν περάσει από εκεί ομάδες εθελοντών, είχαν ψάξει, είχαν ερευνήσει, μα η Αμαλία δεν είχε βρεθεί.

Κι όμως… όταν κανείς αντικρίσει αυτό το δυσπρόσιτο, σχεδόν απειλητικό μέρος, τα ερωτήματα πληθαίνουν αντί να λύνονται. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βρέθηκε σε βάθος τεσσάρων μέτρων μέσα σε αυτήν την στενή, σκοτεινή σπηλιά; Ποιος ή τι τον οδήγησε εκεί; Και το κυριότερο: θα δώσει επιτέλους αυτή η ανακάλυψη απαντήσεις στο θρίλερ που κρατάει χρόνια;

Τι είχε πει ο βοσκός που είχε βρει τα ρούχα της Νικολοπούλου

Μια σημαντική μαρτυρία, είναι αυτή του βοσκού που γνώριζε την αγνοούμενη και αρκετές φορές τη συναντούσε κατά τη διάρκεια της βοσκής. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που εντόπισε τα πρώτα ρούχα της στο βουνό Καγκέλι, λίγους μήνες μετά.

«Σε ένα μονοπάτι αδιάβατο είδα ένα μαύρο πράγμα. Πανιά το ένα πάνω στο άλλο, το σκάλισα με τη γκλίτσα για να καταλάβω τι είναι και αντιλήφθηκα ότι ήταν μια φούστα και μια φόρμα. Αμέσως μου πέρασε από το μυαλό ότι ήταν δικά της, πήρα τηλέφωνο την αστυνομία και ήρθε η υπηρεσία και πήρε τα ρούχα. Ψάξαμε και σε μεγάλη έκταση γύρω από το σημείο και για άλλα πράγματα, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα».

Ο βοσκός αναφέρει ότι δεν έχει δει κάτι άλλο που να του κινήσει υποψίες πέρα από τα ρούχα που βρέθηκαν τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο σαν να τα άφησε κάποιο χέρι.

«Δεν πιστεύω ότι η εξαφάνισή της οφείλεται σε φυσικούς παράγοντες. Κάτι άλλο έχει γίνει», ανέφερε.

