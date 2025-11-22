Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου

Ύστερα από μία πολύωρη, κοπιώδη πορεία μέσα από δύσβατες ανηφόρες, το εξωτερικό συνεργείο ερευνών της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» κατάφερε να φτάσει στο απομονωμένο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα οστά που όπως όλα δείχνουν ανήκουν στην άτυχη Αμαλία Νικολοπούλου.

O βοσκός, ο άνθρωπος που είχε βρει τα ρούχα της Αμαλίας Νικολοπούλου σε άλλο σημείο στο βουνό, είπε πως «για μένα είναι αδύνατο να φτάσει κάποιος μόνος του εδώ», τονίζει συγκλονισμένος.

«Για να βρεθεί κανείς σε αυτό το σημείο, θα έπρεπε να υπάρχει ένας πολύ σοβαρός λόγος. Ακόμα κι αν γνώριζε την περιοχή, η διαδρομή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και δύσβατη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα ερχόταν μόνη της. Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ τριγύρω, να πεις πως το ακολούθησε και έπεσε κατά λάθος στην σπηλιά. Με τίποτα… δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Πώς ανακινήθηκε η υπόθεση Νικολοπούλου

Μετά την έρευνα στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ένα τηλεφώνημα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για την Αμαλία Νικολοπούλου σήμανε ξαφνικά «κόκκινο συναγερμό». Η φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής –σταθερή, σίγουρη, σαν να γνώριζε πολύ καλά τα μυστικά της περιοχής – υπέδειξε ένα σημείο απόκρημνο, σχεδόν απάτητο. Εκεί, όπως είπε, βρίσκονταν οστά που «μοιάζουν ανθρώπινα». Και όπως όλα δείχνουν… τα λόγια του επιβεβαιώνονται.

Η τοποθεσία δεν απέχει πολύ από το σημείο όπου ο βοσκός είχε εντοπίσει τα ρούχα της αγνοούμενης μητέρας, ευρήματα που είχε φέρει στο φως το «Τούνελ». Το εξωτερικό συνεργείο της εκπομπής κινήθηκε άμεσα προς τα εκεί, μαζί με τον ίδιο τον βοσκό και οδηγό τις μνήμες από τις αθόρυβες έρευνες εκείνων των ημερών.

Η διαδρομή; Μία εξαντλητική ανάβαση σχεδόν 2.5 ωρών, μέσα σε άγριο δάσος, ανάμεσα στη Ρευματιά και τη Μάλφη, μέρη όπου άνθρωπος δύσκολα φτάνει. Το σημείο είναι γνωστό ως «Σπέλα». Είχαν περάσει από εκεί ομάδες εθελοντών, είχαν ψάξει, είχαν ερευνήσει, μα η Αμαλία δεν είχε βρεθεί.

Κι όμως… όταν κανείς αντικρίσει αυτό το δυσπρόσιτο, σχεδόν απειλητικό μέρος, τα ερωτήματα πληθαίνουν αντί να λύνονται. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βρέθηκε σε βάθος τεσσάρων μέτρων μέσα σε αυτήν την στενή, σκοτεινή σπηλιά; Ποιος ή τι τον οδήγησε εκεί; Και το κυριότερο: θα δώσει επιτέλους αυτή η ανακάλυψη απαντήσεις στο θρίλερ που κρατάει χρόνια;

