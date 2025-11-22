Αρκάς: Καλημέρα στα Σαββατόβραδα
Την καλημέρα του μας λέει ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με ακόμη ένα σκίτσο γεμάτο χιούμορ
Την καλημέρα του μας λέει για ακόμη μια φορά ο σκιτσογράφος Αρκάς, με χιούμορ που σχολιάζει την καθημερινότητα μέσα από τους γνωστούς ανθρωπόμορφους χαρακτήρες του.
Στο σημερινό σκίτσο, πρωταγωνιστούν δύο… μέρες της εβδομάδας: το Σάββατο και η Κυριακή, σε έναν διάλογο που παίζει με τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα και τη διαφορετική «εικόνα» που έχει κάθε μέρα στο συλλογικό μας φαντασιακό.
Η Κυριακή ανοίγει τη συζήτηση με παράπονο: «Γαμώτο, τώρα με τη χειμερινή ώρα θα βραδιάζει νωρίς!». Η φράση της αποτυπώνει την αίσθηση μελαγχολίας που συχνά συνοδεύει τη συγκεκριμένη αλλαγή, καθώς η μέρα μικραίνει και το φως υποχωρεί πιο νωρίς.
Το Σάββατο, όμως, απαντά με αυτοπεποίθηση: «Εμένα μ’ αρέσει γιατί έχω το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας!». Η δήλωσή του εκπλήσσει την Κυριακή, που θεωρεί ότι όλες οι μέρες έχουν «βράδυ» και άρα ίση αξία: «Τι εννοείς; Όλες έχουμε βράδια!».
Το Σάββατο τότε δίνει το χτύπημα–ρεαλιστικό αλλά και κωμικό: «Έχεις ακούσει ποτέ να μιλάνε για Κυριακόβραδο ή για Δευτερόβραδο;».
Με μία μόνο ατάκα υπενθυμίζει ότι κοινωνικά και πολιτισμικά, το «Σαββατόβραδο» έχει καθιερωθεί ως συνώνυμο της εξόδου, της διασκέδασης και της ελευθερίας — μια στιγμή που ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες μέρες, τις οποίες συχνά συνδέουμε με δουλειά, υποχρεώσεις ή την προετοιμασία για την εβδομάδα που έρχεται.
Με λίγες λέξεις και χαρακτηριστική λιτότητα, ο Αρκάς σχολιάζει για ακόμη μία φορά πώς βιώνουμε τον χρόνο: όχι μόνο ως ημερολόγιο, αλλά ως συναίσθημα και προσδοκία.
