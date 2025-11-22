magazin
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Αρκάς: Καλημέρα στα Σαββατόβραδα
Αρκάς: Καλημέρα στα Σαββατόβραδα

Την καλημέρα του μας λέει ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς με ακόμη ένα σκίτσο γεμάτο χιούμορ

Την καλημέρα του μας λέει για ακόμη μια φορά ο σκιτσογράφος Αρκάς, με χιούμορ που σχολιάζει την καθημερινότητα μέσα από τους γνωστούς ανθρωπόμορφους χαρακτήρες του.

Στο σημερινό σκίτσο, πρωταγωνιστούν δύο… μέρες της εβδομάδας: το Σάββατο και η Κυριακή, σε έναν διάλογο που παίζει με τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα και τη διαφορετική «εικόνα» που έχει κάθε μέρα στο συλλογικό μας φαντασιακό.

Η Κυριακή ανοίγει τη συζήτηση με παράπονο: «Γαμώτο, τώρα με τη χειμερινή ώρα θα βραδιάζει νωρίς!». Η φράση της αποτυπώνει την αίσθηση μελαγχολίας που συχνά συνοδεύει τη συγκεκριμένη αλλαγή, καθώς η μέρα μικραίνει και το φως υποχωρεί πιο νωρίς.

Το Σάββατο, όμως, απαντά με αυτοπεποίθηση: «Εμένα μ’ αρέσει γιατί έχω το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας!». Η δήλωσή του εκπλήσσει την Κυριακή, που θεωρεί ότι όλες οι μέρες έχουν «βράδυ» και άρα ίση αξία: «Τι εννοείς; Όλες έχουμε βράδια!».

Το Σάββατο τότε δίνει το χτύπημα–ρεαλιστικό αλλά και κωμικό: «Έχεις ακούσει ποτέ να μιλάνε για Κυριακόβραδο ή για Δευτερόβραδο;».


Με μία μόνο ατάκα υπενθυμίζει ότι κοινωνικά και πολιτισμικά, το «Σαββατόβραδο» έχει καθιερωθεί ως συνώνυμο της εξόδου, της διασκέδασης και της ελευθερίας — μια στιγμή που ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες μέρες, τις οποίες συχνά συνδέουμε με δουλειά, υποχρεώσεις ή την προετοιμασία για την εβδομάδα που έρχεται.

Με λίγες λέξεις και χαρακτηριστική λιτότητα, ο Αρκάς σχολιάζει για ακόμη μία φορά πώς βιώνουμε τον χρόνο: όχι μόνο ως ημερολόγιο, αλλά ως συναίσθημα και προσδοκία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»
Τελευταία προσθήκη 22.11.25

Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»

Το Μουσείο Grevin στο Παρίσι αποκάλυψε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης και εξαρτησιογόνα
Έξι χρόνια 21.11.25

Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης και εξαρτησιογόνα

Κάποτε, η Λίλι Άλεν ένιωθε σαν να βρισκόταν σε «ένα μεγάλο πάρτι» όταν εμφανιζόταν στη σκηνή. Όμως τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ
«Σοβαρότητα» 21.11.25

Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ

Η Κλόουζ, η οποία μοιράστηκε για πρώτη φορά την οθόνη με την Κιμ Καρντάσιαν για τη νέα σειρά «All’s Fair», δήλωσε ότι έμεινε εντυπωσιασμένη από την influencer.

Κατερίνα Βρανά: Είπα ότι είμαι ανάπηρη και μια γυναίκα θίχτηκε – έστω κι αν εκείνη δεν είναι
Buongiorno 21.11.25

Κατερίνα Βρανά: Είπα ότι είμαι ανάπηρη και μια γυναίκα θίχτηκε – έστω κι αν εκείνη δεν είναι

«Μου έχει τύχει να θιχτεί μία κυρία όταν είπα ότι είμαι ανάπηρη και σημειωτέον η κυρία δεν είναι ανάπηρη», είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Βρανά σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» – Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού
Η κριτική του κόσμου 21.11.25

«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» - Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μιλάει ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρει ενώ φρόντιζε τον σύζυγό της Μπρους Γουίλις — και για τη θεραπεία που, όπως λέει, χρειάστηκε για να προετοιμαστεί για αυτό.

Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» – Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν
Συνέντευξη The Times 21.11.25

Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» - Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν

Κάνοντας βόλτα στο Μπρούκλιν, ο Ίθαν Χοκ εξηγεί στους Times πώς ξεπέρασε το ότι ήταν έφηβος/pin-up, τον θάνατο των φίλων του Ρίβερ Φίνιξ και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν και το διαζύγιό του από την Ούμα Θέρμαν.

Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο
Crash test 21.11.25

Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο

Αφού εδώ και ένα μήνα έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, η pop star Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο
ΑΙ 21.11.25

GOAT και παλτό: Ο Ντόναλντ Τραμπ «παίζει μπάλα» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Οβάλ Γραφείο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ένα σουρεαλιστικό, AI-generated βίντεο όπου εμφανίζεται να παίζει ποδόσφαιρο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στο Οβάλ Γραφείο, λίγες ώρες μετά το κοινό τους δείπνο με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

«Να κατεδαφίζεις;» – Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ
Ανατολική Πτέρυγα 21.11.25

«Να κατεδαφίζεις;» - Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ

Σε μια εκδήλωση στο Μπρούκλιν για το νέο της βιβλίο, The Look, η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα, μίλησε για τη μόδα, τη ζωή μετά τον Λευκό Οίκο και πώς αισθάνεται πραγματικά για την επερχόμενη αίθουσα χορού του Τραμπ κόστους 250 εκατ. δολαρίων.

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30
Τύψεις, ενοχές 20.11.25

Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30

«Αυτό που με εκπλήσσει ακόμη περισσότερο είναι ότι τώρα είμαι καλύτερα. Δεν θα επέστρεφα πίσω σε εκείνα τα χρόνια», εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζέιν Φόντα, αναφερόμενη στην εφηβεία της.

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Μπάσκετ 22.11.25

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Καιρός 22.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

«Αριστεία» από τα πανέρια
Opinion 22.11.25

«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία
Africa Nova 22.11.25

Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία

Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα παραγωγής ελαιόλαδου ρωμαϊκής εποχής αποκαλύφθηκε στην Κασσερίν της Τυνησίας, με τον μεγαλύτερο γνωστό ελαιόμυλο της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

