Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής

Ο σκιτσογράφος Αρκάς συνεχίζει και σήμερα να σχολιάζει την ανθρώπινη κατάσταση με το γνώριμο, καυστικό του χιούμορ.

Στο νέο σκίτσο, «Ο Προφήτης» βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ακροβατεί ανάμεσα στη φιλοσοφική ρήση και την πικρή διαπίστωση για την κοινωνία.

Ένας άνθρωπος τον πλησιάζει γεμάτος αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, δηλώνοντας πως «η ανθρωπότητα εξελίσσεται». Η φράση αυτή, που εκφράζει μια βαθιά πίστη στην πρόοδο, λειτουργεί ως αφετηρία για το σχόλιο του Προφήτη.

Ο ίδιος απαντά με μια φράση που αποδομεί την αισιοδοξία και θέτει υπό αμφισβήτηση την έννοια του πολιτισμού: «Ο πολιτισμός των βαρβάρων έδωσε τη θέση του στη βαρβαρότητα των πολιτισμένων».

Με άλλα λόγια, ο Αρκάς υπονοεί πως, παρά την τεχνολογική ανάπτυξη και τα επιτεύγματα της εποχής μας, η ανθρώπινη συμπεριφορά παραμένει σκληρή, εγωιστική και πολλές φορές απάνθρωπη. Το σχόλιό του υπονοεί ότι η πρόοδος δεν μας έχει απαλλάξει από τις σκοτεινές πτυχές του ανθρώπινου χαρακτήρα· απλώς τις ντύνει με θεσμούς, ευγένεια, πολιτισμικά κεκτημένα και μια επίφαση ανωτερότητας.

Ο συνομιλητής, αδυνατώντας να παρακολουθήσει τη νοηματική πυκνότητα της απάντησης, ζητά εξηγήσεις, κατηγορώντας τον Προφήτη ότι εκφράζεται με τρόπο δυσνόητο. Η κορύφωση έρχεται όταν εκείνος, εμφανώς κουρασμένος από την προσπάθεια να εξηγήσει τα αυτονόητα, καταφεύγει σε μια απλοϊκή φράση-κλισέ: «Έλα Λόλα, να ένα μήλο».

Η καταληκτική ατάκα λειτουργεί ως ειρωνική υποβάθμιση: από τον στοχασμό στη γλώσσα ενός αναγνωστικού βιβλίου πρώτης δημοτικού. Με αυτό τον τρόπο, ο Αρκάς σχολιάζει όχι μόνο τον δημόσιο διάλογο, αλλά και την αδυναμία μας να επεξεργαστούμε σύνθετες ιδέες, αναζητώντας πάντα την απλούστερη, πιο «εύπεπτη» εκδοχή της πραγματικότητας.