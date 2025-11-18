Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με το ξεχωριστό χιούμορ του.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τον προφήτη να λέει στο πλήθος:
«Ξέρω ότι ένα πράγμα σας θυμώνει περισσότερο από το να σας λένε ψέματα: να σας λένε την αλήθεια.».
Το σημερινό σκίτσο
