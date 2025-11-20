Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα, Πέμπτη, ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς, παρουσιάζοντας ένα νέο σκίτσο με πρωταγωνιστή τον «Προφήτη». Η σκηνή εκτυλίσσεται σε ένα χωριό που βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής: σπίτια τυλίγονται στις φλόγες, ο καπνός πυκνώνει και κανείς δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί το μέγεθος της απειλής.

Μπροστά σε αυτό το χάος, ο Προφήτης προσπαθεί να προειδοποιήσει τους κατοίκους με απόγνωση: «Τα σπίτια σας καίγονται!… Οι φλόγες εξαπλώνονται!… Δεν υπάρχει κανείς για να σβήσει τη φωτιά!…». Παρ’ όλη την κραυγαλέα προειδοποίηση, οι χωρικοί δείχνουν να ερμηνεύουν τα λόγια του όχι ως κυριολεξία, αλλά ως κάποια συμβολική διδασκαλία. Μπροστά στις φλόγες, εκείνοι επιμένουν να βλέπουν ένα μήνυμα – όχι έναν κίνδυνο.

«Τι προσπαθείς να μας πεις, Προφήτη, μ’ αυτή την παραβολή;», ρωτά ένας από τους κατοίκους, προσδίδοντας στο επείγον κάλεσμα χαρακτήρα ηθικού αινίγματος. Η απάντηση του Προφήτη έρχεται ξεκάθαρη και ειρωνικά οργισμένη: «Ποια παραβολή, ηλίθιοι! Κοιτάξτε πίσω σας τι γίνεται στο χωριό!».

Με αυτό το καρέ, ο Αρκάς σχολιάζει την τάση μας να αναζητούμε βαθύτερα νοήματα ακόμη και όταν η πραγματικότητα είναι απλή και άμεση. Υπενθυμίζει —με χιούμορ και αιχμή— ότι κάποτε η δράση προηγείται της ανάλυσης και πως η απειλή μπορεί να είναι πραγματική, όχι μεταφορά.

Κάποιες φορές, ο Προφήτης δεν μιλά συμβολικά. Μας δείχνει τη φωτιά.