Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: Το μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια
«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία» είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας
Σε ανάρτηση με αφορμή την ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας , ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε πως χάρη στην αφοσίωση των ανθρώπων του στρατού, «η Ελλάδα υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια
«Ημέρα διπλής εορτής: Των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας.
Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία. Σήμερα, με την «Ατζέντα 2030», θωρακίζουμε την Πατρίδα μας με μια σειρά αλλαγών σε μέσα και φιλοσοφία, έχοντας συνάμα στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό, τον κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος τους.
Χρόνια πολλά στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στους στρατεύσιμους! Χάρη στη δική τους αφοσίωση στο καθήκον, η Ελλάδα υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».
— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 21, 2025
