Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese

Ο Νικ Κέιβ αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ των Geese, Getting Killed, του προκάλεσε «πλήρη και αδιαμφισβήτητη ευτυχία». Ο Αυστραλός μουσικός μοιράστηκε την εμπειρία σε ανάρτηση στο The Red Hand Files, απαντώντας σε αναγνώστη που τον ρώτησε τι ακούει όταν νιώθει πραγματική χαρά.

«Ξύπνησα με ανησυχία – η μουσική τα εξαφάνισε όλα»

Όπως περιγράφει, ξύπνησε στις 5 το πρωί «με το μυαλό γεμάτο ‘τι θα συνέβαινε αν’ και επιφυλάξεις». Μετά το κολύμπι σε παγωμένη λίμνη και έναν καφέ στο πάρκο, άρχισε να ακούει το άλμπουμ περπατώντας προς το σπίτι.

Το εναρκτήριο τραγούδι, όπου ο Cameron Winter τραγουδά «I try / I try / I try so hard», τον συγκίνησε «γιατί όλοι προσπαθούμε τόσο πολύ», όπως σημειώνει. Στο ρεφρέν, με το επαναλαμβανόμενο «There’s a bomb in my car!», ο Κέιβ γράφει ότι «η ένταση της μπάντας και τα ντραμς εξαφάνισαν κάθε ανησυχία», σε συνδυασμό με την ενέργεια της παγωμένης βουτιάς και την καφεΐνη.

«Οι ενδορφίνες που καλπάζουν από το παγωμένο νερό, η μουσική που χτυπάει μέσα στο σώμα μου, η καφεΐνη, οι γαμ*μ*ν*ς πάπιες και ο ουρανός που βράζει σαν Θεός – κανένα τι θα γινόταν αν, κανένα ναι, αλλά, κανένα τι γίνεται με…, καμία επιφύλαξη. Είμαι ευτυχισμένος, και αυτή η ευτυχία είναι ολοκληρωτική και αδιαμφισβήτητη.»

«Αυτή η ευτυχία είναι ολοκληρωτική»

Ο Νικ Κέιβ περιγράφει την εμπειρία ως «ικανή να διαλύσει κάθε ‘τι θα συνέβαινε αν’ και κάθε επιφύλαξη», χαρακτηρίζοντας την ημέρα «την καλύτερη όλων».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Cave αναφέρεται στους Geese. Για το solo άλμπουμ του Winter, Heavy Metal, είχε γράψει: «Μια ένδοξη, συναισθηματική φωνή με λαμπρούς, φλογισμένους στίχους… ένα ταραγμένο και θαυμαστό πράγμα».

Αναλυτικά η απάντηση του Νικ Κέιβ

«Αγαπητή Μαριάν,

Σήμερα το πρωί, ξύπνησα στις πέντε· δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ανησυχούσα για το ένα, ανησυχούσα για το άλλο. Η νύχτα έκανε το σκληρό της κόλπο, μετατρέποντας όλα τα καλά της ζωής μου σε κακά, και μέσα στο μυαλό μου στριφογύριζαν όλο τί θα γινόταν αν, και ναι, αλλά, και τι γίνεται με…. Βγήκα αθόρυβα από το σπίτι για να μην ξυπνήσω τη Σούζι, φοράω παλτό γιατί η θερμοκρασία είχε πέσει και έξω ψιλοχιονίζε.

Περπάτησα στο πάρκο, μέσα από το δάσος και πάνω από τους χλοοτάπητες. Οι πάπιες έκραζαν, οι αιγυπτιακές χήνες φώναζαν, οι κύκνοι χτυπούσαν τα φτερά τους, τα φύλλα έπεφταν από τα δέντρα και ο ουρανός έμοιαζε με το μυαλό μου – ψυχρός, ασταθής, μουντός. Στη λίμνη κατάλαβα ότι το νερό είχε κρυώσει πολύ, γιατί μερικοί πρωινοί κολυμβητές στέκονταν γύρω, τρέμοντας και χτυπώντας το σώμα τους, το δέρμα τους κατακόκκινο από το κρύο. Έβγαλα τα ρούχα μου και βούτηξα, κολυμπώντας απέναντι, με τον συνήθη, διστακτικό μου τρόπο, αφήνοντας το παγωμένο νερό να κάνει τη δουλειά του – ανακατανέμοντας το αίμα, καθαρίζοντας τον ναό, ξορκίζοντας τους πρωινούς δαίμονες. Βγήκα, ντύθηκα, τρέμοντας τόσο που με δυσκολία έδενα τα κορδόνια μου, πήρα έναν καφέ από το καφέ και άρχισα να επιστρέφω μέσα από το πάρκο. Έβαλα τα ακουστικά μου και έπαιξα το νέο άλμπουμ των Geese, Getting Killed. Το πρώτο τραγούδι ξεκινάει με τον Κάμερον Γουίντερ να τραγουδά, με εκείνον τον όμορφο, πένθιμο τρόπο –

«I try / I try / I try so hard»

– και νιώθω αυτές τις απλές λέξεις μέχρι την ψυχή μου, γιατί όλοι προσπαθούμε, όλοι προσπαθούμε τόσο πολύ, και όταν μπαίνει το ρεφρέν – δηλαδή, Θεέ μου, αυτά τα ντραμς – και ο Κάμερον Γουίντερ ουρλιάζει ξανά και ξανά –

«There’s a bomb in my car! There’s a bomb in my car!»

– κάθε ανησυχία εξανεμίζεται. Οι ενδορφίνες που καλπάζουν από το παγωμένο νερό, η μουσική που χτυπάει μέσα στο σώμα μου, η καφεΐνη, οι γαμ*μ*ν*ς πάπιες και ο ουρανός που βράζει σαν Θεός – κανένα τι θα γινόταν αν, κανένα ναι, αλλά, κανένα τι γίνεται με…, καμία επιφύλαξη. Είμαι ευτυχισμένος, και αυτή η ευτυχία είναι ολοκληρωτική και αδιαμφισβήτητη. Και σε όλη τη διαδρομή προς το σπίτι, πηγαίνω – στη πανέμορφη, αγουροξυπνημένη γυναίκα μου – σε αυτή, την καλύτερη μέρα όλων.

Με αγάπη,

Νικ»

Επιτυχία και περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Getting Killed αποτελεί την πιο πρόσφατη κυκλοφορία των Geese και έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές, με το NME να κάνει λόγο για «εξαιρετικά ελεύθερο πνεύμα που απαιτεί τον ενθουσιασμό γύρω του».

Η μπάντα θα εμφανιστεί σε Μπρίστολ, Γλασκώβη, Λιντς, Μάντσεστερ και Λονδίνο τον Μάρτιο, ενώ έχουν προγραμματιστεί επιπλέον συναυλίες Γλασκώβη και Λονδίνο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.