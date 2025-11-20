Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

Διπλωματικές πηγές απάντησαν στη Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, για την προειδοποίησή της ότι η Μόσχα «θα απαντήσει κατάλληλα» στη συμφωνία Ελλάδας-Ουκρανίας για την από κοινού κατασκευή drones.

Η Μαρία Ζαχάροβα, με αφορμή την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα και τις συμφωνίες που υπέγραψε με την ελληνική κυβέρνηση, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα «ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες».

Διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα, σημείωσαν:

«Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών. Είναι δε αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται».