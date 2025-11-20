Ζαχάροβα: Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Ελλάδα για τη συνεργασία με την Ουκρανία στα drones
Η Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες».
Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Ρωσίας στην ανακοίνωση Μητσοτάκη-Ζελένσκι ότι οι δύο χώρες θα συνεργαστούν για την κατασκευή και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα σε αυτή την απόφαση.
Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες».
Και πρόσθεσε ότι «η Αθήνα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορίζια, Χερσώνα, Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν από αμνημονεύτων χρόνων Έλληνες».
«Θα ακολουθήσει η δέουσα αντίδραση»
Στην κοινή δήλωση Μητσοτάκη-Ζελένσκι μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα, αναφέρεται πως «τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs) στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές».
