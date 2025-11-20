Πάνος Μαρινόπουλος: Οι επενδύσεις και η κατάρρευση στα χρόνια της κρίσης

Ο Πάνος Μαρινόπουλος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ήταν μέλος της ιστορικής οικογένειας Μαρινόπουλου, με επιχειρηματική δράση στο λιανεμπόριο και τη φαρμακοβιομηχανία για πάνω από 130 χρόνια.

Ο ίδιος είχε αναλάβει ενεργό ρόλο στην επέκταση του ομώνυμου ομίλου σε νέες δραστηριότητες, έχοντας συνάψει διεθνείς συνεργασίες.

Οι επενδύσεις και οι διεθνείς συνεργασίες

Η ιστορία της οικογένειας Μαρινόπουλου ξεκινά από ένα μικρό φαρμακείο στην Ομόνοια το 1893, όμως οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Μαρινόπουλου εξελίχθηκαν σε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.

Με το πέρασμα του χρόνου ο όμιλος επεκτάθηκε σε πολλούς τομείς και μέσω συνεργασιών με διεθνή brands ένδυσης όπως οι GAP και Marks & Spencer, αλλά και «συστήνοντας» στην Ελλάδα την αλυσίδα Starbucks.

Ταυτόχρονα, η οικογένεια Μαρινόπουλου «σφράγισε» την ιστορία του οργανωμένου λιανεμπορίου στην εγχώρια αγορά, καθώς επί πολλά έτη η Μαρινόπουλος ΑΕ, από ιδρύσεώς της το 1961, υπήρξε η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα, με δραστηριότητες σε τρόφιμα, ένδυση, ηλεκτρικές συσκευές και ποτά.

Η εταιρεία αρχικά θα ενώσει τις δυνάμεις της με τη γαλλική Prisunic, θα ακολουθήσει σερί εξαγορών μικροτέρων αλυσίδων στην Ελλάδα όπως πχ. της Τρέσκο, περί το 1993 σε συνεργασία με την Continent θα εισάγει το μοντέλο των μεγάλων υπερμάρκετ και το 1999 θα συνεργαστεί με την γαλλική Carrefour, με την οποία θα δημιουργήσει κοινό όμιλο.

Τα χρόνια της κρίσης

Την περίοδο της οικονομικής κρίσης ο όμιλος θα αρχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και παρά τις πολλές προσπάθειες αναδιάρθρωσης για τη διάσωση της δεν θα καταφέρει να ανακάμψει.

Εν τέλει, το 2016 εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την Σκλαβενίτης για την εξαγορά και εξυγίανση του δικτύου της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος και η σχετική συμφωνία έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τον Ιανουάριο του 2017, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το λιανεμπόριο τροφίμων.

Μακριά από τις επιχειρήσεις

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Μαρινόπουλος τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την επιχειρηματική δράση. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελέστεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών.