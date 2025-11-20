newspaper
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Πάνος Μαρινόπουλος: Οι επενδύσεις και η κατάρρευση στα χρόνια της κρίσης
Ελλάδα 20 Νοεμβρίου 2025 | 21:37

Πάνος Μαρινόπουλος: Οι επενδύσεις και η κατάρρευση στα χρόνια της κρίσης

Η νεκρώσιμος ακολουθία του Πάνου Μαρινόπουλου θα τελέστεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών.

Spotlight

Ο Πάνος Μαρινόπουλος που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ήταν μέλος της ιστορικής οικογένειας Μαρινόπουλου, με επιχειρηματική δράση στο λιανεμπόριο και τη φαρμακοβιομηχανία για πάνω από 130 χρόνια.

Ο ίδιος είχε αναλάβει ενεργό ρόλο στην επέκταση του ομώνυμου ομίλου σε νέες δραστηριότητες, έχοντας συνάψει διεθνείς συνεργασίες.

Οι επενδύσεις και οι διεθνείς συνεργασίες

Η ιστορία της οικογένειας Μαρινόπουλου ξεκινά από ένα μικρό φαρμακείο στην Ομόνοια το 1893, όμως οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Μαρινόπουλου εξελίχθηκαν σε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.

Με το πέρασμα του χρόνου ο όμιλος επεκτάθηκε σε πολλούς τομείς και μέσω συνεργασιών με διεθνή brands ένδυσης όπως οι GAP και Marks & Spencer, αλλά και «συστήνοντας» στην Ελλάδα την αλυσίδα Starbucks.

Ταυτόχρονα, η οικογένεια Μαρινόπουλου «σφράγισε» την ιστορία του οργανωμένου λιανεμπορίου στην εγχώρια αγορά, καθώς επί πολλά έτη η Μαρινόπουλος ΑΕ, από ιδρύσεώς της το 1961, υπήρξε η μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής και χονδρικής στην Ελλάδα, με δραστηριότητες σε τρόφιμα, ένδυση, ηλεκτρικές συσκευές και ποτά.

Η εταιρεία αρχικά θα ενώσει τις δυνάμεις της με τη γαλλική Prisunic, θα ακολουθήσει σερί εξαγορών μικροτέρων αλυσίδων στην Ελλάδα όπως πχ. της Τρέσκο, περί το 1993 σε συνεργασία με την Continent θα εισάγει το μοντέλο των μεγάλων υπερμάρκετ και το 1999 θα συνεργαστεί με την γαλλική Carrefour, με την οποία θα δημιουργήσει κοινό όμιλο.

Τα χρόνια της κρίσης

Την περίοδο της οικονομικής κρίσης ο όμιλος θα αρχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και παρά τις πολλές προσπάθειες αναδιάρθρωσης για τη διάσωση της δεν θα καταφέρει να ανακάμψει.

Εν τέλει, το 2016 εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από την Σκλαβενίτης για την εξαγορά και εξυγίανση του δικτύου της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος και η σχετική συμφωνία έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τον Ιανουάριο του 2017, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το λιανεμπόριο τροφίμων.

Μακριά από τις επιχειρήσεις

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Μαρινόπουλος τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την επιχειρηματική δράση. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελέστεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών.

Business
Motor Oil: Το στρατηγικό πλάνο και οι προτεραιότητες έως το 2030

Motor Oil: Το στρατηγικό πλάνο και οι προτεραιότητες έως το 2030

inWellness
inTown
Πετρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό ανήλικης από συνομήλικές της – Την κλωτσούσαν πεσμένη στο πάτωμα
Ελλάδα 20.11.25

Πετρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό ανήλικης από συνομήλικές της – Την κλωτσούσαν πεσμένη στο πάτωμα

Βία χωρίς όρια ανάμεσα σε ανήλικες αποτυπώνεται στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο του MEGA, όπου μια μαθήτρια δέχεται σφοδρή επίθεση από συνομήλικές της, ενώ άλλα παιδιά παρακολουθούν απαθή

Σύνταξη
Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 20.11.25

Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της

Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ.

Σύνταξη
Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια
Μικροκινητικότητα 20.11.25

Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός για τα ηλεκτρικά πατίνια στην πρωτεύουσα. Οι δρόμοι όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία, τα όρια ταχύτητας, οι θέσεις στάθμευσης, η διαδικασία αδειοδότησης, οι κυρώσεις.

Σύνταξη
Στη φυλακή οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα – «Ψάξτε αλλού τους δράστες» είπε ο βασικός κατηγορούμενος
Ελλάδα 20.11.25

Στη φυλακή οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα – «Ψάξτε αλλού τους δράστες» είπε ο βασικός κατηγορούμενος

Όπως υποστήριξε ο 37χρονος, δεν έχει σχέση με τη δολοφονία Λάλα και ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τα είχε για την προσωπική του ασφάλεια.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Οι μεγάλες παγίδες της εγκληματικής οργάνωσης – Οι περιγραφές της Βρισηίδας Ανδριώτου στην αστυνομία
Ελλάδα 20.11.25

Οι μεγάλες παγίδες της εγκληματικής οργάνωσης – Οι περιγραφές της Βρισηίδας Ανδριώτου στην αστυνομία

«Συνολικά εγώ έχασα 50.000€ και μου επέστρεψε ο υπαρχηγός έως εκείνη την στιγμή μόνο 10.000€. Μετά απ’ αυτό δεν επέστρεψε ποτέ ούτε ένα ευρώ», αναφέρει η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο
Ελλάδα 20.11.25

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο μίας ακόμα δολοφονικής επίθεσης του 29χρονου επειδή του έκλεισε τον δρόμο

Ο 29χρονος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Σύνταξη
Καστοριά: Σε συναγερμό οι Αρχές – Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας
Καταστράφηκε γέφυρα 20.11.25

Σε συναγερμό οι Αρχές στην Καστοριά - Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας

Γέφυρα της περιοχής κόπηκε από την ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Καστοριά, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μείνουν αποκομμένοι ενώ αναφέρονται πνιγμοί βοοειδών

Σύνταξη
Πετρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό ανήλικης από συνομήλικές της – Την κλωτσούσαν πεσμένη στο πάτωμα
Ελλάδα 20.11.25

Πετρούπολη: Σοκαριστικό βίντεο με ξυλοδαρμό ανήλικης από συνομήλικές της – Την κλωτσούσαν πεσμένη στο πάτωμα

Βία χωρίς όρια ανάμεσα σε ανήλικες αποτυπώνεται στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο του MEGA, όπου μια μαθήτρια δέχεται σφοδρή επίθεση από συνομήλικές της, ενώ άλλα παιδιά παρακολουθούν απαθή

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Ελλάδα για τη συνεργασία με την Ουκρανία στα drones
Αντιρωσικές ενέργειες 20.11.25

Ζαχάροβα: Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Ελλάδα για τη συνεργασία με την Ουκρανία στα drones

Η Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες».

Σύνταξη
Η ΕΟΕ σώζει το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά μετά από χρόνια εγκατάλειψης
Αθλητισμός & Σπορ 20.11.25

Η ΕΟΕ σώζει το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά μετά από χρόνια εγκατάλειψης

Τα έργα ξεκινούν άμεσα στο Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά μετά από παρέμβαση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που βρήκε και χορηγό για την ανακαίνιση.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει «μπλόκο» στους φιλάθλους της Αϊτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει «μπλόκο» στους φιλάθλους της Αϊτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Αϊτή είναι μεταξύ των χωρών που έχουν προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όμως οι φίλαθλοί της δεν θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την εθνική τους ομάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ για το δυστοπικό «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Όσα θα δούμε 20.11.25

Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ για το δυστοπικό «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

Σε ότι αφορά την συμμετοχή της στην ταινία, η Γκλεν Κλόουζ δήλωσε πρόσφατα στο Entertainment Tonight ότι πρόκειται για «μια καταπληκτική συνεργασία» που (παραδόξως θα πούμε εμείς) την «χαροποιεί ιδιαιτέρως».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καμπελά: «Νιώθω πολύ καλά στον Ολυμπιακό – Χαρούμενος γιατί βλέπω την ομάδα να παίζει καλά»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Καμπελά: «Νιώθω πολύ καλά στον Ολυμπιακό – Χαρούμενος γιατί βλέπω την ομάδα να παίζει καλά»

Ο Ρεμί Καμπελά δήλωσε πολύ ευχαριστημένος από την επιλογή του να έρθει στον Ολυμπιακό, ενώ αναφέρθηκε και στα παιχνίδια που ακολουθούν με Ατρόμητο για το και Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι
Euroleague 20.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ντουμπάι για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 20.11.25

Δήμητρα Ματσούκα: Στις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της για οδήγηση χωρίς δίπλωμα – Για «ατυχές περιστατικό» μιλάει ο δικηγόρος της

Αναβολή για τις 2 Δεκεμβρίου πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ.

Σύνταξη
Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»
ΝΔ και οικονομία 20.11.25

Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κοινωνική πραγματικότητα. Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει επιπλέον φορολογικά έσοδα 2,649 δισ. Ευρώ. Βολές από την αντιπολίτευση.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι οι Oasis
RIP 20.11.25

Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι οι Oasis

Η brit rock σκηνή θρηνεί από το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς ο Γκάρι 'Μάνι Μούνφιλντ των Stone Roses «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Τα αδέρφια Γκάλαχερ των Oasis ήταν από τους πρώτους που έμαθαν την είδηση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια
Μικροκινητικότητα 20.11.25

Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός για τα ηλεκτρικά πατίνια στην πρωτεύουσα. Οι δρόμοι όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία, τα όρια ταχύτητας, οι θέσεις στάθμευσης, η διαδικασία αδειοδότησης, οι κυρώσεις.

Σύνταξη
«Το παγκόσμιο είδωλο Μέσι»: Οι ύμνοι Ινφαντίνο και η ευχή Άλμπα για το Καμπ Νου
Ποδόσφαιρο 20.11.25

«Το παγκόσμιο είδωλο Μέσι»: Οι ύμνοι Ινφαντίνο και η ευχή Άλμπα για το Καμπ Νου

«Ανυπομονώ για το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μέσι», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, ενώ ο συμπαίκτης του σε Μπαρτσελόνα και Ιντερ Μαϊάμι θεωρεί δεδομένο ότι θα το βραβεύσουν στο «Καμπ Νου»

Βάιος Μπαλάφας
COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα
Βραχυκύκλωμα 20.11.25

COP30: Πυρκαγιά σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου γίνονται οι συνομιλίες για το κλίμα

Συναγερμός προκλήθηκε στο συνεδριακό κέντρο όπου πραγματοποιείται η COP30, στη Βραζιλία, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε περίπτερο. Μία πτέρυγα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Αντιμέτωπη με τείχος δυσαρέσκειας η κυβέρνηση – Όνειρο άπιαστο η αυτοδυναμία
Ακρίβειας τίμημα 20.11.25

Αντιμέτωπη με τείχος δυσαρέσκειας η κυβέρνηση - Όνειρο άπιαστο η αυτοδυναμία - Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Παρά τη μικρή ενίσχυση της συσπείρωσής της, η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει την πλειονότητα της κοινωνίας απέναντί της αυτό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στο προσκήνιο ξανά το Βρετανικό Μουσείο και όχι για τα εκθέματά του: Η αμφιλεγόμενη χορηγία των 15 ετών
«Κανόνες» 20.11.25

Στο προσκήνιο ξανά το Βρετανικό Μουσείο και όχι για τα εκθέματά του: Η αμφιλεγόμενη χορηγία των 15 ετών

Σύμφωνα με το Βρετανικό Μουσείο, η απόφαση να μην ανανεωθεί η σύμβαση με την καπνοβιομηχανία ελήφθη ανεξάρτητα από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίβανος: «Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός
Ο Νουχ Ζαϊτέρ 20.11.25

«Συνελήφθη ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας», λέει ο στρατός του Λιβάνου

Ο βαρόνος των ναρκωτικών «συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού κοντά στο Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα» στα σύνορα με τη Συρία, ανέφερε η στρατιωτική πηγή

Σύνταξη
Στη φυλακή οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα – «Ψάξτε αλλού τους δράστες» είπε ο βασικός κατηγορούμενος
Ελλάδα 20.11.25

Στη φυλακή οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα – «Ψάξτε αλλού τους δράστες» είπε ο βασικός κατηγορούμενος

Όπως υποστήριξε ο 37χρονος, δεν έχει σχέση με τη δολοφονία Λάλα και ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τα είχε για την προσωπική του ασφάλεια.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Πολιτική 20.11.25

Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα

Με την κατάσταση με τα εργατικά δυστυχήματα να λαμβάνει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, η πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο (LEFT) διοργανώνει σημαντική εκδήλωση στην Αθήνα για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη, με σημαντικούς ομιλητές. Αποκαλυπτική η έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Προϋπολογισμός χαμένων ευκαιριών για το κοινωνικό κράτος, τη συνοχή και την ανάπτυξη
Βολές 20.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Προϋπολογισμός χαμένων ευκαιριών για το κοινωνικό κράτος, τη συνοχή και την ανάπτυξη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νίκος Παππάς, με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού, τόνισε πως «η ανάγκη για προοδευτική αλλαγή πυκνώνει». Πυρά και από τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Ζαχαριάδη

Σύνταξη
Άρης: Δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Μεντίλ
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Άρης: Δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Μεντίλ

Ο Μαροκινός αριστερός μπακ δεν προπονήθηκε κανονικά ούτε την Πέμπτη (20/11) κι έτσι οι πιθανότητες συμμετοχής του στην αποστολή του κυριακάτικου εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ ελαχιστοποιούνται.

Σύνταξη
