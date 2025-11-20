Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 74 ετών άφησε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια, με την είδηση να προκαλεί λύπη στον επιχειρηματικό κόσμο.

Είχε γεννηθεί το 1951 και ήταν μέλος της ιστορικής ελληνικής οικογένειας Μαρινόπουλου, που δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους της φαρμακοβιομηχανίας και του λιανεμπορίου.

Είχε σπουδάσει στην Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι, ενώ ήταν παντρεμένος με την Ιωάννα Μαρινοπούλου και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.