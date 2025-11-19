Το Κόσοβο δεν καταφέρνει να σχηματίσει κυβέρνηση για άλλη μία φορά – Προκηρύσσονται πρόωρες εκλογές

Σε επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές οδηγείται το Κόσοβο μετά τη σημερινή αποτυχία της δεύτερης προσπάθειας να σχηματιστεί κυβέρνηση, καθώς ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκλάουκ Κονιούφτσα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον αναγκαίο αριθμό ψήφων στο κοινοβούλιο των 120 εδρών.

Ειδικότερα, το κυβερνητικό σχήμα που πρότεινε ο συνεργάτης του υπηρεσιακού πρωθυπουργού, Άλμπιν Κούρτι, έλαβε την εμπιστοσύνη 56 βουλευτών και έτσι απέτυχε και η δεύτερη ευκαιρία του κινήματος «Αυτοδιάθεση» να παραμείνει στην εξουσία. Ο Γκλάουκ Κονιούφτσα ανέλαβε την εντολή αφού απέτυχε τον περασμένο Οκτώβριο να σχηματίσει κυβέρνηση ο Άλμπιν Κούρτι.

Κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Κονιούφτσα για κυβέρνηση συνεργασίας. Αρνητική ήταν και η στάση της «Σερβικής Λίστας» που ελέγχεται από το Βελιγράδι και κατέχει εννέα έδρες στη βουλή του Κοσόβου.

🇽🇰Kosovo’s ruling party fails to form government, triggering early-vote prospects pic.twitter.com/5riGxNPW4a — tut0ugh (@tut0ugh) November 19, 2025

Τώρα πλέον, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η εντολή επιστρέφει στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Βιόσα Οσμάνι, η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική κρίση στο Κόσοβο διαρκεί από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν στις βουλευτικές εκλογές κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία.