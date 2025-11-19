Το Κόσοβο δεν καταφέρνει να σχηματίσει κυβέρνηση για άλλη μία φορά – Προκηρύσσονται πρόωρες εκλογές
Αυτό ακυρώνει την προσπάθεια πολλών μηνών του προσωρινού ηγέτη Αλμπίν Κούρτι να εξασφαλίσει τρίτη θητεία στο Κόσοβο
Σε επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές οδηγείται το Κόσοβο μετά τη σημερινή αποτυχία της δεύτερης προσπάθειας να σχηματιστεί κυβέρνηση, καθώς ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκλάουκ Κονιούφτσα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον αναγκαίο αριθμό ψήφων στο κοινοβούλιο των 120 εδρών.
Ειδικότερα, το κυβερνητικό σχήμα που πρότεινε ο συνεργάτης του υπηρεσιακού πρωθυπουργού, Άλμπιν Κούρτι, έλαβε την εμπιστοσύνη 56 βουλευτών και έτσι απέτυχε και η δεύτερη ευκαιρία του κινήματος «Αυτοδιάθεση» να παραμείνει στην εξουσία. Ο Γκλάουκ Κονιούφτσα ανέλαβε την εντολή αφού απέτυχε τον περασμένο Οκτώβριο να σχηματίσει κυβέρνηση ο Άλμπιν Κούρτι.
Κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Κονιούφτσα για κυβέρνηση συνεργασίας. Αρνητική ήταν και η στάση της «Σερβικής Λίστας» που ελέγχεται από το Βελιγράδι και κατέχει εννέα έδρες στη βουλή του Κοσόβου.
🇽🇰Kosovo’s ruling party fails to form government, triggering early-vote prospects pic.twitter.com/5riGxNPW4a
— tut0ugh (@tut0ugh) November 19, 2025
Τώρα πλέον, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η εντολή επιστρέφει στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Βιόσα Οσμάνι, η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές.
Υπενθυμίζεται ότι η πολιτική κρίση στο Κόσοβο διαρκεί από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν στις βουλευτικές εκλογές κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία.
