«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» – Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη – Αύριο η πολιτική κηδεία

«Με σεβασμό και συγκίνηση αποχαιρετά» η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, τον πρώην βουλευτή του κόμματος και πρώην υπουργό Επικρατείας, Αλέκο Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

«Αντιμετώπισε τις προκλήσεις όχι με θόρυβο, αλλά με επιμονή και βαθιά πίστη στην ανάγκη να βρίσκεται η πολιτική στο πλευρό των ανθρώπων»

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, πρόκειται για «μια προσωπικότητα που για δεκαετίες υπήρξε σημείο αναφοράς για τον χώρο της Αριστεράς. Με την απώλειά του κλείνει ένας κύκλος ιστορικής διαδρομής που συνδέθηκε με την πορεία του δημοκρατικού κινήματος στη χώρα μας και με τις μεγάλες προσπάθειες κοινωνικού μετασχηματισμού».

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, συνεχίζει η ανακοίνωση, «διακρίθηκε για τη νηφαλιότητα, τη σταθερότητα και την ανθρωπιά του. Σε κάθε θέση ευθύνης αντιμετώπισε τις προκλήσεις όχι με θόρυβο, αλλά με επιμονή, μεθοδικότητα και βαθιά πίστη στην ανάγκη να βρίσκεται η πολιτική στο πλευρό των ανθρώπων. Η στάση αυτή, περισσότερο κι από οποιαδήποτε δημόσια πράξη, καθόρισε το αποτύπωμά του».

Η συμβολή του, «ταυτίζεται με μια αντίληψη πολιτικής που δεν εγκαταλείπει την ευθύνη απέναντι στο κοινό καλό, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες ακόμη και στις πιο σημαντικές στιγμές της πορείας μας. Η παρουσία του υπήρξε πάντοτε υπενθύμιση ότι η αλληλεγγύη, ο δημοκρατικός πολιτισμός και η συλλογικότητα δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά καθημερινή πράξη. Και υπήρξε δραστήριος και δίπλα στην υπόθεση της Αριστεράς μέχρι και την τελευταία του στιγμή».

Η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, εκφράζει στους οικείους του τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και υπογραμμίζει ότι «η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή καθώς υπήρξε το παράδειγμα της υπεράσπισης των αξιών μας με συνέπεια και αξιοπρέπεια».

Η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη θα πραγματγοποιηθεί στο πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 14:30. Υπενθυμίζεται ότι στην αναβολή όλων των εσωκομματικών συνεδριάσεων μέχρι την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, λόγω του θανάτου του.

Συλλυπητήρια για την απώλεια απέστειλε ο πολιτικός κόσμος.

Φάμελλος: «Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δήλωσε συντετριμμένος από την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη, «του συντρόφου, συναγωνιστή και φίλου» και πρόσθεσε ότι «σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης».

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος, «ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος, ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας». Μέχρι και σήμερα, συνέχισε, «ήταν ενεργός σε όλη την πολιτική λειτουργία και στην επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες».

Ακολούθως είπε ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης «έδωσε το παρών σε πολλές ιστορικές στιγμές της χώρας μας, από τη Νεολαία Λαμπράκη και τους αγώνες κατά της δικτατορίας, μέχρι τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας και την κυβέρνηση της Αριστεράς. Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά».

Νίκος Βούτσης: «Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε η ζωντανή ιστορίας της Ανανεωτικής Αριστεράς»

«Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε η ζωντανή ιστορίας της Ανανεωτικής Αριστεράς, πάντα με τη δικιά του αυτονομία, διαδρομή και φωνή», αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της Βουλής στο in για τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ που πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 87 ετών.

Ο Νίκος Βούτσης επεσήμανε ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν παρών για δεκαετίες μέσα από τις γραμμές της ανανεωτικής, κομμουνιστικής και της ευρύτερης ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Αφήνει το δικό διακριτό αποτύπωμα και στην πολιτική ζωή του τόπου καθώς είχε κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό φίλων και αντίπαλων πολιτικών, τονίζει ο πρώην πρόεδρος της Βουλής.

ΠΑΣΟΚ: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε συνετή φωνή

«Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ανέπτυξε από πολύ νέος έντονη αντιδικτατορική δράση. Πρώην υπουργός, ιστορικό στέλεχος της μεταπολιτευτικής παραδοσιακής αριστεράς και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Μια συνετή φωνή», αναφέρει το συλλυπηρήριο μήνυμα που απέστειλε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Χαρίτσης: «Πάντα η ψύχραιμη και έμπειρη φωνή»

Το δικό του «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη έστειλε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τον Αλέκο τον γνώρισα πιτσιρικάς, ως σύντροφο, φίλο και συνάδελφο του πατέρα. Βρεθήκαμε ξανά μετά από χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πάντα η ψύχραιμη και έμπειρη φωνή στις κρίσιμες στιγμές και στο δύσκολο έργο της κυβέρνησης της Αριστεράς». Συνέχισε λέγοντας πως ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν «δραστήριος μέχρι τέλους, πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης» έγραψε.

«Αλέκο μου, σε αποχαιρετώ σήμερα με απέραντη θλίψη. Αποχαιρετώ τον αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς. Αποχαιρετώ τον πολύτιμο σύντροφο» ανέφερε ο ίδιος σε προσωπικό τόνο.