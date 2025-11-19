Η εμπειρία του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού

Η μεγαλύτερη γιορτή του δρομικού κινήματος είναι ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός. Είναι ο Αγώνας των αγώνων, το όνειρο κάθε δρομέα και η χαρά όλων των ανθρώπων για όλα αυτά που συμβολίζει, για όλα αυτά που εμπεριέχει, για όλη την ιστορία που κουβαλάει.

Φέτος, ένας τραυματισμός μου στέρησε τα 10 χιλιόμετρα αλλά όχι τη χαρά της παρουσίας μου στον δρόμο. Στεκόμουν εκεί, ανάμεσα στο πλήθος, να χειροκροτώ όλους τους αθλητές και τον καθένα ξεχωριστά που περνούσε από μπροστά μας. Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική, ένας συνδυασμός αγωνίας, χαράς και αλληλεγγύης που πλημμύριζε την πόλη.

Για 2 ημέρες, ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, δεν ήταν απλώς ένας αγώνας, ήταν περισσότερο μια γιορτή ζωής και θέλησης. Και το να είσαι θεατής σε αυτή τη γιορτή, αποδείχθηκε μια εμπειρία που θα την πρότεινα σε όλους όσους δεν τρέχουν αλλά θέλουν να είναι συμμέτοχοι σε όλα αυτά που μας φέρνουν πιο κοντά.

Το δρομικό διήμερο 8-9 Νοεμβρίου, με περισσότερες από 72.800 συμμετοχές από κάθε γωνιά του πλανήτη, ήταν όπως πάντα ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, και η COSMOTE TELEKOM ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ είχε αναλάβει να το μετατρέψει σε κάτι πραγματικά μοναδικό, με την παρουσία της να είναι αισθητή σε κάθε βήμα.

Η ατμόσφαιρα ήταν μοναδική: η πόλη ζωντάνεψε με DJ sets, χορευτές, ομάδες κρουστών και πνευστών από την Artventure Productions, με 22 καλλιτέχνες, υπό τη διεύθυνση του κ. Πέτρου Κούρτη, που έδιναν τον τόνο του αγώνα.

Παρακολουθώντας τους δρομείς, περπατώντας κατά μήκος της διαδρομής στο κέντρο της πόλης, αντιλαμβανόμουν το βαθύτερο μήνυμα. Οι εθελοντές εργαζόμενοι της εταιρείας, μέλη της Cheering Team COSMOTE TELEKOM, ήταν εκεί σε όλη τη διαδρομή, με χαμόγελα και ενθουσιασμό, εμψυχώνοντας τον κάθε δρομέα ξεχωριστά. Αυτή η εικόνα της μαζικής συμμετοχής εργαζομένων με πάνω από 1.800 άτομα να δηλώνουν το παρών, έδωσε άλλη διάσταση στο «Τρέχουμε για το καλό», προβάλλοντας τις αξίες της προσφοράς και της ευγενούς άμιλλας.

Η υποστήριξή τους όμως δεν εξαντλήθηκε στον δρόμο. Η κοινωνική διάσταση της συμμετοχής τους ήταν ουσιαστική, με την εταιρεία να επιβραβεύει τη συμμετοχή κάθε εργαζομένου της, συμβάλλοντας οικονομικά στο έργο της αστικής μη κερδοσκοπικής κοινωνικής επιχείρησης ΕΝΑΛΕΙΑ. Συγκεκριμένα, για κάθε δρομέα, επιδοτήθηκε η συλλογή 5 κιλών πλαστικών από τις ελληνικές θάλασσες και δυσπρόσιτες ακτές, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας COSMOTE BLUE. Κάθε πλαστικό που συλλέγεται εντάσσεται στην κυκλική οικονομία, μέσω της ανακύκλωσης ή και της μετατροπής του σε νέα προϊόντα.

Παράλληλα, δρομείς της COSMOTE TELEKOM έτρεξαν στην αυθεντική διαδρομή, όπως και στα 10 χλμ. ΟΠΑΠ, σπρώχνοντας τα αναπηρικά αμαξίδια αθλητών με νευρομυϊκές παθήσεις της MDA Hellas. Μέλη της «Running Team» εργαζομένων, για τους οποίους η εταιρεία οργανώνει συστηματικές προπονήσεις, έτρεξαν μαζί με τους αθλητές της MDA Hellas, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης και συμπερίληψης, σε μία εποχή που το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ.

Στο Ζάππειο, το Recharge Lounge της εταιρείας πρόσφερε στιγμές χαλάρωσης, ενώ στο Sponsors Village, το περίπτερο της COSMOTE TELEKOM ήταν γεμάτο με happenings για όλους όσους βρέθηκαν εκεί.

Επίσης, για πρώτη φορά ο Αγώνας Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά από την COSMOTE TV . Με 15 κάμερες, drones και πλούσιο ρεπορτάζ, ο αγώνας 5χλμ μπήκε δυναμικά στο τηλεοπτικό προσκήνιο, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν το δρομικό παλμό της πόλης. Σε αυτό, να προσθέσουμε τον Αγώνα Παιδιών 1.200μ COSMOTE TELEKOM, αλλά και τον Αγώνα Special Olympics Hellas 1.200μ COSMOTE TELEKOM, που απογείωσαν την εμπειρία.

Όπως σημείωσε της η κα Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy Ομίλου ΟΤΕ, η εταιρεία στήριξε με μεγάλη χαρά τον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό, ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός συνώνυμο με την ιστορία μας. Ένας σπουδαίος αγώνας που χάρισε μοναδικές στιγμές σε δρομείς και θεατές. «Μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, στην COSMOTE TELEKOM αποδεικνύουμε έμπρακτα τη στρατηγική μας δέσμευση να στηρίζουμε τον αθλητισμό και τα ιδεώδη που πρεσβεύει», τόνισε η κα Μόσχου.

Η αίσθηση του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο για κάθε αθλητή/αθλήτρια που το έζησε ήταν μαγική. Τα χιλιάδες χειροκροτήματα, η συγκίνηση των δρομέων που περνούν την γραμμή μετά από 42.195 μέτρα, η ολοκλήρωση μιας μυθικής διαδρομής. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και ως απλός θεατής ένιωσα ενεργό μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας, επιβεβαιώνοντας πως ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, είναι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα δρόμου. Είναι εμπειρία ζωής.