Το χρυσό βλέμμα του Κλιμτ: Πορτρέτο της βιεννέζικης μπελ επόκ σπάει κάθε ρεκόρ πώλησης

Ένα από τα σπανιότερα πορτρέτα του Γκούσταβ Κλιμτ άλλαξε χέρια στη Νέα Υόρκη, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Το «Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» πουλήθηκε από τον οίκο Sotheby’s έναντι 236,4 εκατ. δολαρίων μαζί με τα έξοδα, καθιστώντας το το ακριβότερο έργο μοντέρνας τέχνης που έχει ποτέ πουληθεί σε δημοπρασία και το δεύτερο ακριβότερο έργο τέχνης γενικά σε αυτό το πλαίσιο.

Το έργο, ύψους περίπου 1,80 μ., δημιουργήθηκε από τον Αυστριακό καλλιτέχνη την περίοδο 1914–1916 και απεικονίζει τη νεαρή κληρονόμο τυλιγμένη σε κινέζικη ρόμπα. Η ταυτότητα του αγοραστή δεν αποκαλύφθηκε, αν και έξι ενδιαφερόμενοι διεκδίκησαν τον πίνακα σε μια μάχη 20 λεπτών.

Από τη ναζιστική λεηλασία στη Fifth Avenue

Ο πίνακας έχει ταραχώδες ιστορικό: λεηλατήθηκε από τους Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και σχεδόν κάηκε, όμως το 1948 επιστράφηκε στον αδελφό της Ελίζαμπεθ, Έριχ Λέντερερ, στενό φίλο και μοντέλο του Έγκον Σίλε. Παρέμεινε στην κατοχή του μέχρι το 1983, όταν πουλήθηκε λίγο πριν τον θάνατό του.

Το 1985 πέρασε στη συλλογή του κληρονόμου της Estée Lauder, Λέοναρντ Α. Λόντερ, ο οποίος τον είχε στο σπίτι του στη Fifth Avenue, εκτός από σύντομες περιόδους δανεισμού σε μουσεία. Ο Λόντερ πέθανε τον Ιούνιο, σε ηλικία 92 ετών.

Σύμφωνα με την ιστορικό τέχνης και στενή συνεργάτιδά του, Έμιλι Μπράουν, το έργο ήταν το «κόσμημα της συλλογής». Όπως ανέφερε στο CNN, ο Λόντερ συνήθιζε να γευματίζει σε τραπέζι τοποθετημένο ακριβώς μπροστά από τον πίνακα.

Το έργο είναι ένα από τα μόλις δύο ολοσωματικά πορτρέτα του Κλιμτ που παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια.

Ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη

Πριν από τη δημοπρασία, οι εκτιμήσεις τοποθετούσαν την αξία του πάνω από 150 εκατ. δολάρια, ωστόσο η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες. Μόνο το συγκεκριμένο έργο αντιπροσώπευσε πάνω από το 40% της συνολικής αξίας της συλλογής Λόντερ, που απέφερε 575,5 εκατ. δολάρια.

Με αυτό το ποσό, ο πίνακας σπάει το προηγούμενο ρεκόρ για έργο Κλιμτ σε δημοπρασία, που κατείχε η «Dame mit Fächer» (2023, 108 εκατ. δολάρια).

Υπενθυμίζεται ότι το 2006, ο αδελφός του Λόντερ, Ρόναλντ, είχε αποκτήσει σε ιδιωτική πώληση —όχι σε δημοπρασία— το διάσημο «Πορτρέτο της Αντέλε Μπλοχ-Μπάουερ Ι» έναντι 135 εκατ. δολαρίων. Το ακριβότερο έργο που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία παραμένει το Salvator Mundi του Λεονάρντο ντα Βίντσι (2017, 450,3 εκατ. δολάρια).

Χρυσή τουαλέτα στην ίδια δημοπρασία

Μετά τη συλλογή Λόντερ, ο Sotheby’s συνέχισε με δημοπρασία μοντέρνας τέχνης, στην οποία ξεχώρισε μια λειτουργική τουαλέτα από συμπαγές χρυσό, έργο του Μαουρίτσιο Κατελάν, γνωστού για την περίφημη «μπανάνα στον τοίχο» που είχε πουληθεί έναντι 5,2 εκατ. δολαρίων. Η τουαλέτα, με τίτλο America, ζυγίζει 101 κιλά και απέσπασε μόλις μία προσφορά, ίση με την τιμή εκκίνησης των 10 εκατ. δολαρίων (12,1 εκατ. με έξοδα).

Ο Κατελάν έχει δημιουργήσει δύο τέτοια έργα. Το δεύτερο είχε εκτεθεί στο Guggenheim της Νέας Υόρκης —το ίδιο που προσφέρθηκε ειρωνικά ως δάνειο στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όταν ζήτησε έναν Βαν Γκογκ— και αργότερα εκλάπη στο Μπλένχαϊμ Πάλας στην Αγγλία. Παρότι δύο άτομα καταδικάστηκαν, η τουαλέτα δεν βρέθηκε ποτέ και θεωρείται ότι λιώθηκε.

Όπως έχει δηλώσει ο καλλιτέχνης, το έργο σατιρίζει την επίδειξη πλούτου: «Είτε τρως γεύμα 200 δολαρίων είτε χοτ ντογκ των 2, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο — στην τουαλέτα».

