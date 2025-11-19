Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος
Η ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε σε κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας, όπου εντόπισε εκατοντάδες κλεμμένα οχήματα
- Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
- Θρίλερ στον Ισθμό της Κορίνθου: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο κανάλι
- Το Λούβρο θα προσθέσει 100 εξωτερικές κάμερες έως το 2026
- Υποτιμητική δήλωση για τη Βραζιλία έκανε ο Μερτς - Η ενόχληση του Λούλα
Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) συμμετείχε σε κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας με την κωδική ονομασία «Mobile 8».
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβρη με τη συμμετοχή του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων «Empact» και υλοποιήθηκε από την FRONTEX σε συνεργασία με τις Ελληνικές, Γερμανικές, Ισπανικές και Πολωνικές Αρχές με τη συμμετοχή αστυνομικών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.
Κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής δράσης στην Ευρώπη εντοπίστηκαν 462 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
«Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε, μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, στην κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας με την κωδική ονομασία «Joint Action Day (JAD) Mobile 8».
Η κοινή επιχειρησιακή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Empact» και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 31 Οκτωβρίου 2025.
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής δράσης υπό το συντονισμό της FRONTEX σε συνεργασία με τις Αρχές της Χώρας μας, τις Γερμανικές, Ισπανικές και Πολωνικές Αρχές, ενώ στη δράση συμμετείχαν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Σουηδία.
Επίσης, συμμετείχαν τρίτες Χώρες, όπως η Αλβανία, το Κόσσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Ελβετία, καθώς και η EUROPOL και η INTERPOL.
Από ελληνικής πλευράς πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι οχημάτων και ατόμων τόσο στα εξωτερικά σύνορα της χώρας μας όσο και στο εσωτερικό της και συγκεκριμένα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Φθιώτιδα, Θράκη, Σέρρες, καθώς και σε συνοριακά σημεία διέλευσης (Μέρτζανη, Κρυσταλλοπηγή, Κακαβιά) με στόχο τον εντοπισμό κλεμμένων – παραποιημένων οχημάτων.
Κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής δράσης στην Ευρώπη εντοπίστηκαν -462- κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα (-232- περισσότερα συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή δράση), ενώ συνολικά στη χώρα μας:
- ελέγχθηκαν 6.548 οχήματα (1.263 περισσότερα σε σχέση με πέρσι),
- εντοπίσθηκαν -231- κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα (-57- περισσότερα σε σχέση με πέρσι), ενώ
- συνελήφθησαν -84- παράτυποι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων και -21- διακινητές, και
- κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, συνολικού βάρους -199,56- γραμμαρίων»
- Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 29χρονο που ξυλοκόπησε τον 58χρονο
- Κτιριακή αναβάθμιση του περιφερειακού ιατρείου Κέας
- Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
- Θεσσαλονίκη: Αύξηση στις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία – Το 70% των θυμάτων είναι γυναίκες
- «Η Ρεάλ Μαδρίτης στο… κόλπο για τον Φλιν» (vid)
- «Έφυγε» ο σπουδαίος μουσικοκριτικός Αργύρης Ζήλος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις