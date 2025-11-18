newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Νέες καταγγελίες για την εγκληματική οργάνωση με τις «μαϊμού» επενδύσεις – «Σε έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο»
Ελλάδα 18 Νοεμβρίου 2025 | 17:27

Νέες καταγγελίες για την εγκληματική οργάνωση με τις «μαϊμού» επενδύσεις – «Σε έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο»

Οι καταγγελίες για το κύκλωμα πληθαίνουν, με ανθρώπους που δηλώνουν θύματα να αγωνιούν και να περιμένουν να μάθουν αν υπάρχει τρόπος να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχασαν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Spotlight

Οι καταγγελίες για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης με τις «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο καθηλώνουν.

Επιχειρηματίες που παγιδεύτηκαν λύνουν για πρώτη φορά τη σιωπή τους στο Live News και μιλούν για όλα όσα έζησαν, μέχρι να διαπιστώσουν πως τα χρήματά τους έκαναν «φτερά», τον τρόπο που οι κατηγορούμενοι τους προσέγγισαν και οι εικόνες που τους έκαναν να πιστέψουν ότι βρίσκονταν μπροστά σε μία αληθινή ευκαιρία για να βγάλουν χρήματα.

Μαρτυρίες

Από τα στοιχεία που εξασφάλισε το Live News, φαίνεται πως εκτός από τον Σπύρο Μαρτίκα και την τότε σύντροφό του, Βρισηίδα Ανδριώτου για αφαίμαξη 610.000 ευρώ, άλλοι 5 επιχειρηματίας έχουν καταγγείλει πως πιάστηκαν θύματα.

Ο πρώτος μιλάει για 42.500 ευρώ που έκαναν «φτερά», ο δεύτερος για 50.000, ο τρίτος για 200.000 ευρώ, ο τέταρτος για 320.000 ευρώ και 100 χρυσές λίρες Αγγλίας και ο πέμπτος για 60.000 ευρώ.

«Σύνολο γύρω στα 400.000. Και το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρήματα δεν ήταν δικά μου. Ήταν κάποια δικά μου, ήταν του παιδιού μου που έχει και πρόβλημα υγείας».

Σε όλες τις περιπτώσεις οι απατεώνες ήταν πειστικοί και πιεστικοί. Όσοι δέχονταν και έδιναν τα πρώτα χρήματα, καλούνταν πολύ γρήγορα να δώσουν περισσότερα λέει στο Live News επιχειρηματίας που μπλέχτηκε στα δίχτυα της οργάνωσης.

«Μετά από μία εβδομάδα, 10 μέρες, άρχισαν τα τηλέφωνα από τον αρχηγό να δώσω και άλλα χρήματα, να φανώ δυνατός οικονομικά. Έτσι συνέχιζε να μου λέει ότι θα πρέπει να βάλω και άλλα χρήματα».

Πολλές φορές, κυρίως όταν τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πίστευαν πως το θύμα μπορούσε να δώσει περισσότερα χρήματα, προσπαθούσαν να τον γλυκάνουν.

«Εγώ πήρα 7.500 και ο διαμεσολαβητής 2.500».

Όλες οι συνεννοήσεις γίνονταν σε σουίτες, με μετρητά, ράβδους χρυσού και κοσμήματα αξίας.

«Εκείνη την στιγμή που μπήκα στο δωμάτιο που είχαμε κλείσει το ραντεβού για τα χρήματα, ο αρχηγός… ήταν σε ένα τραπέζι ένα τεράστιο ποσό σκεπασμένο με μία κουβέρτα, σήκωσε την κουβέρτα, αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο ποσό χρημάτων σε δεσμίδες. Από αυτά τα χρήματα πήρε ο αρχηγός και μου έδωσε τα 7.500».

Πολλές φορές για να καθησυχάσουν τα θύματά τους, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να έδιναν πλαστές επιταγές.

«Όταν ήταν να τους δώσεις κάτι, σε έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο».

Σε ένα τέτοιο δωμάτιο είχε μπει και ο Σπύρος Μαρτίκας, που όπως καταγγέλλει στο Live News, είδε τους κόπους μιας ζωής να κάνουν «φτερά».

Η Βρισηίδα Ανδριώτου προσπάθησε να διαχωρίσει τη θέση της:

«Η μόνη εμπλοκή μου στην υπόθεση που απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας τις τελευταίες δύο ημέρες αφορά την ένορκη κατάθεσή μου ενώπιον της ΓΑΔΑ ως μάρτυρα και μόνο, καθότι είχα ιδία αντίληψη σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο καζίνο Λουτρακίου σε βάρος του Σπυρίδωνα Μαρτίκα. Με την ένορκη κατάθεσή μου επιβεβαίωσα τις καταγγελίες του Σπυρίδωνα Μαρτίκα».

Κάποιοι απέφυγαν τα χειρότερα την τελευταία στιγμή. Αφού αν και συνομίλησαν με τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, αποφάσισαν να κάνουν πίσω.

Όπως αποκαλύπτεται, όταν οι εξαπατημένοι πολίτες άρχιζαν να πιέζουν για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, ο απότακτος αστυνομικός και ο γνωστός επιχειρηματίας κέντρων μασάζ δεν δίσταζαν είτε να τους τάζουν πολυτελή οχήματα από δήθεν στημένες κληρώσεις σε καζίνο είτε να στήνουν εικονικές συλλήψεις.

Οι καταγγελίες πληθαίνουν, με ανθρώπους που δηλώνουν θύματα να αγωνιούν και να περιμένουν να μάθουν αν υπάρχει τρόπος να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχασαν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

ΔΕΗ: Ισχυρή ανάπτυξη με EBITDA στα 1,7 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες
Ελλάδα 18.11.25

Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Κάποιοι που έπεσαν θύμα της σπείρα εκλιπαρούσαν τον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, αλλά οι προσπάθειές τους έπεφταν στο κενό.

Σύνταξη
Αχαΐα: «Είχε τρέλα με την γουρούνα», λέει συγγενείς του 4χρονου στην Αχαΐα
Ελλάδα 18.11.25

Αχαΐα: «Είχε τρέλα με την γουρούνα», λέει συγγενείς του 4χρονου στην Αχαΐα

«Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε ‘τρέλα’ με την ‘γουρούνα’, και ο θείος για να τον ησυχάσει τον πήρε βόλτα αλλά έγινε το κακό και βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφορίτσα» λένε συγγενείς της οικογένειας στην Αχαΐα

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Είχε ξυλοκοπήσει και άλλον οδηγό ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 58χρονου – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18.11.25

Νέος Κόσμος: Είχε ξυλοκοπήσει και άλλον οδηγό ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 58χρονου – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Ο 29χρονος από την Αλβανία πριν λίγες ημέρες είχε επιτεθεί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας και είχε συλληφθεί, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος - Χθες ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον οδηγό στον Νέο Κόσμο

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη – Τι κατέθεσε ο Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές 18.11.25

Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη - Τι κατέθεσε ο Κουκάκης

Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στη δίκη για τις υποκλοπές - «Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα», είπε ο δημοσιογράφος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της
Ελλάδα 18.11.25

Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της

Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 48χρονη που είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για παρακολούθηση, ωστόσο θα παραμείνει ελεύθερη αρκεί να τηρεί τους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κινητοποίηση του δήμου Περάματος μετά από πτώση ταβανιού σε σχολείο – «Η κατάσταση δεν πάει άλλο»
Ελλάδα 18.11.25

Κινητοποίηση του δήμου Περάματος μετά από πτώση ταβανιού σε σχολείο – «Η κατάσταση δεν πάει άλλο»

Ο δήμος Περάματος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις κακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία λόγω της κρατικής αδιαφορίας, με αφορμή ατύχημα σε ΕΠΑΛ της περιοχής

Σύνταξη
Η πρεσβεία της Παλαιστίνης κατηγορεί το Ισραήλ για κλοπή χιλιάδων αρχαιολογικών αντικειμένων από το μουσείο της Γάζας
Ελλάδα 18.11.25

Η πρεσβεία της Παλαιστίνης κατηγορεί το Ισραήλ για κλοπή χιλιάδων αρχαιολογικών αντικειμένων από το μουσείο της Γάζας

Με ανακοίνωσή της η πρεσβεία της Παλαιστίνης κατηγορεί το Ισραήλ για κλοπή αρχαιολογικών αντικειμένων από το μουσείο της Γάζας και ζητά τη βοήθεια των ελληνικών αρχών

Σύνταξη
Στάθης Παναγιωτόπουλος: Τρία χρόνια φυλάκισης για τη δεύτερη υπόθεση revenge porn
Με αναστολή 18.11.25

Σε τρία χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος για τη δεύτερη υπόθεση revenge porn

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από τους δικηγόρους του - Η κατηγορία μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα και του αναγνωρίστηκε ένα ελαφρυντικό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Προτείνει να επιτραπεί η διάλυση των πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Σύνταξη
Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του
Τι του απάντησε 18.11.25

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει σεξουαλική πρόταση από τον Γιουλ Μπρίνερ στα 21α γενέθλιά του

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Being Eddie», ο 64χρονος ηθοποιός και κωμικός, Έντι Μέρφι, θυμήθηκε μια σεξουαλική πρόταση του Γιουλ Μπρίνερ που την κουβαλάει μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της
Πολιτική 18.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης (1938-2025): Η Ανανεωτική Αριστερά πενθεί ένα κομμάτι της Ιστορίας της

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε από τις πιο ξεχωριστές μορφές στην πορεία της Ανανεωτικής Αριστεράς καθ' όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης. Από το πλευρό του Γιάννη Μπανιά και ως αντίπαλος του Λεωνίδα Κύρκου, υπουργός Επικρατείας και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλει όλες τις συνεδριάσεις του μέχρι την κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη

Αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη λόγω της απώλειας του Αλέξου Φλαμπουράρη

Σύνταξη
Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»
«Το μέλλον» 18.11.25

Κέιτ Μίντλετον: Ώρα για business στην πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο – «Ως επιχειρηματίες, επενδύστε στα παιδιά»

Με μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα μετά την περιπέτεια της υγείας της, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έστρεψε όλα τα βλέμματα του επιχειρηματικού κόσμου του Λονδίνου προς τη νέα αποστολή της, τα παιδιά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Ο Λανουά επιμένει σε αυτούς που ξέρει

Ο Στεφάν Λανουά δέχεται εισηγήσεις για προσθήκες στον πίνακα των διαιτητών της Super League όμως θεωρεί ότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο αν προχωρήσει σε περαιτέρω ανανέωση του πίνακα

Βάιος Μπαλάφας
Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες
Ελλάδα 18.11.25

Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες

Κάποιοι που έπεσαν θύμα της σπείρα εκλιπαρούσαν τον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, αλλά οι προσπάθειές τους έπεφταν στο κενό.

Σύνταξη
Πτώση της Ελλάδας στον δείκτη κλιματικής πολιτικής – Πού οφείλεται η «μεσαία επίδοση» της χώρας
Δείκτης CCPI 18.11.25

Πτώση της Ελλάδας στον δείκτη κλιματικής πολιτικής – Πού οφείλεται η «μεσαία επίδοση» της χώρας

Ο δείκτης CCPI αξιολογεί την επίδοση 63 χωρών και της ΕΕ σε τέσσερις βασικούς δείκτες που συνδυαστικά προσδιορίζουν την επίδοση της κάθε χώρας στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Σύνταξη
Αχαΐα: «Είχε τρέλα με την γουρούνα», λέει συγγενείς του 4χρονου στην Αχαΐα
Ελλάδα 18.11.25

Αχαΐα: «Είχε τρέλα με την γουρούνα», λέει συγγενείς του 4χρονου στην Αχαΐα

«Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε ‘τρέλα’ με την ‘γουρούνα’, και ο θείος για να τον ησυχάσει τον πήρε βόλτα αλλά έγινε το κακό και βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφορίτσα» λένε συγγενείς της οικογένειας στην Αχαΐα

Σύνταξη
Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»
«Γκετοποίηση» 18.11.25

Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»

Νέος νόμος που ψηφίστηκε στη Σλοβενία δίνει στην αστυνομία εξουσίες να κάνει επιδρομές και να παρακολουθεί σπίτια σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέος Κόσμος: Είχε ξυλοκοπήσει και άλλον οδηγό ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 58χρονου – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18.11.25

Νέος Κόσμος: Είχε ξυλοκοπήσει και άλλον οδηγό ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 58χρονου – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Ο 29χρονος από την Αλβανία πριν λίγες ημέρες είχε επιτεθεί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας και είχε συλληφθεί, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος - Χθες ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον οδηγό στον Νέο Κόσμο

Σύνταξη
Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων
Τα Νέα της Αγοράς 18.11.25

Ho-Ho-Hot Deals στα Public: Η Black Friday γίνεται Merry Friday και μας προετοιμάζει για τις γιορτές των Χριστουγέννων

Από τεχνολογία και gadgets μέχρι παιχνίδια και οικιακές συσκευές και βιβλία, χάρη στα Public φέτος το γράμμα στον Αϊ-Βασίλη θα απαντηθεί νωρίτερα από ποτέ.

Σύνταξη
Χαρίτσης για Φλαμπουράρη: Ήταν πάντα η ψύχραιμη φωνή στην κυβέρνηση της Αριστεράς – Θα μας λείψεις «παππού»
Θλίψη 18.11.25

Χαρίτσης για Φλαμπουράρη: Ήταν πάντα η ψύχραιμη φωνή στην κυβέρνηση της Αριστεράς – Θα μας λείψεις «παππού»

«Αλέκο μου, σε αποχαιρετώ σήμερα με απέραντη θλίψη. Αποχαιρετώ τον αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Πολιτική δίωξη η δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων
Πολιτική 18.11.25

ΚΚΕ: Πολιτική δίωξη η δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρεται σε πρακτικές από το παρελθόν με αφορμή την τη διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας με αίτηση άρσης ασυλίας του ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα

Σύνταξη
Παραμένουν εκτός προπόνησης στον ΠΑΟΚ οι Κωνσταντέλιας και Καμαρά
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Παραμένουν εκτός προπόνησης στον ΠΑΟΚ οι Κωνσταντέλιας και Καμαρά

Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά παραμένουν στα... πιτς, μένοντας εκτός ομαδικού προγράμματος προπόνησης, την ώρα που ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ματς με την Κηφισιά.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο