Νέες καταγγελίες για την εγκληματική οργάνωση με τις «μαϊμού» επενδύσεις – «Σε έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο»

Οι καταγγελίες για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης με τις «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο καθηλώνουν.

Επιχειρηματίες που παγιδεύτηκαν λύνουν για πρώτη φορά τη σιωπή τους στο Live News και μιλούν για όλα όσα έζησαν, μέχρι να διαπιστώσουν πως τα χρήματά τους έκαναν «φτερά», τον τρόπο που οι κατηγορούμενοι τους προσέγγισαν και οι εικόνες που τους έκαναν να πιστέψουν ότι βρίσκονταν μπροστά σε μία αληθινή ευκαιρία για να βγάλουν χρήματα.

Μαρτυρίες

Από τα στοιχεία που εξασφάλισε το Live News, φαίνεται πως εκτός από τον Σπύρο Μαρτίκα και την τότε σύντροφό του, Βρισηίδα Ανδριώτου για αφαίμαξη 610.000 ευρώ, άλλοι 5 επιχειρηματίας έχουν καταγγείλει πως πιάστηκαν θύματα.

Ο πρώτος μιλάει για 42.500 ευρώ που έκαναν «φτερά», ο δεύτερος για 50.000, ο τρίτος για 200.000 ευρώ, ο τέταρτος για 320.000 ευρώ και 100 χρυσές λίρες Αγγλίας και ο πέμπτος για 60.000 ευρώ.

«Σύνολο γύρω στα 400.000. Και το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρήματα δεν ήταν δικά μου. Ήταν κάποια δικά μου, ήταν του παιδιού μου που έχει και πρόβλημα υγείας».

Σε όλες τις περιπτώσεις οι απατεώνες ήταν πειστικοί και πιεστικοί. Όσοι δέχονταν και έδιναν τα πρώτα χρήματα, καλούνταν πολύ γρήγορα να δώσουν περισσότερα λέει στο Live News επιχειρηματίας που μπλέχτηκε στα δίχτυα της οργάνωσης.

«Μετά από μία εβδομάδα, 10 μέρες, άρχισαν τα τηλέφωνα από τον αρχηγό να δώσω και άλλα χρήματα, να φανώ δυνατός οικονομικά. Έτσι συνέχιζε να μου λέει ότι θα πρέπει να βάλω και άλλα χρήματα».

Πολλές φορές, κυρίως όταν τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πίστευαν πως το θύμα μπορούσε να δώσει περισσότερα χρήματα, προσπαθούσαν να τον γλυκάνουν.

«Εγώ πήρα 7.500 και ο διαμεσολαβητής 2.500».

Όλες οι συνεννοήσεις γίνονταν σε σουίτες, με μετρητά, ράβδους χρυσού και κοσμήματα αξίας.

«Εκείνη την στιγμή που μπήκα στο δωμάτιο που είχαμε κλείσει το ραντεβού για τα χρήματα, ο αρχηγός… ήταν σε ένα τραπέζι ένα τεράστιο ποσό σκεπασμένο με μία κουβέρτα, σήκωσε την κουβέρτα, αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο ποσό χρημάτων σε δεσμίδες. Από αυτά τα χρήματα πήρε ο αρχηγός και μου έδωσε τα 7.500».

Πολλές φορές για να καθησυχάσουν τα θύματά τους, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να έδιναν πλαστές επιταγές.

«Όταν ήταν να τους δώσεις κάτι, σε έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο».

Σε ένα τέτοιο δωμάτιο είχε μπει και ο Σπύρος Μαρτίκας, που όπως καταγγέλλει στο Live News, είδε τους κόπους μιας ζωής να κάνουν «φτερά».

Η Βρισηίδα Ανδριώτου προσπάθησε να διαχωρίσει τη θέση της:

«Η μόνη εμπλοκή μου στην υπόθεση που απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας τις τελευταίες δύο ημέρες αφορά την ένορκη κατάθεσή μου ενώπιον της ΓΑΔΑ ως μάρτυρα και μόνο, καθότι είχα ιδία αντίληψη σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο καζίνο Λουτρακίου σε βάρος του Σπυρίδωνα Μαρτίκα. Με την ένορκη κατάθεσή μου επιβεβαίωσα τις καταγγελίες του Σπυρίδωνα Μαρτίκα».

Κάποιοι απέφυγαν τα χειρότερα την τελευταία στιγμή. Αφού αν και συνομίλησαν με τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, αποφάσισαν να κάνουν πίσω.

Όπως αποκαλύπτεται, όταν οι εξαπατημένοι πολίτες άρχιζαν να πιέζουν για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, ο απότακτος αστυνομικός και ο γνωστός επιχειρηματίας κέντρων μασάζ δεν δίσταζαν είτε να τους τάζουν πολυτελή οχήματα από δήθεν στημένες κληρώσεις σε καζίνο είτε να στήνουν εικονικές συλλήψεις.

Οι καταγγελίες πληθαίνουν, με ανθρώπους που δηλώνουν θύματα να αγωνιούν και να περιμένουν να μάθουν αν υπάρχει τρόπος να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχασαν.