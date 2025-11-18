LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός

Ποδόσφαιρο

Η FIFA άνοιξε «πόρτα» στον Τραμπ για «μετακινήσεις αγώνων» στο Μουντιάλ για «λόγους ασφαλείας»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έκανε βήμα πίσω ως προς της στάση του για τις πιθανές αλλαγές έδρας σε αγώνες του Μουντιάλ 2026, εφόσον προκύπτει «πρόβλημα ασφαλείας», ικανοποιώντας πλήρως τη... γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ αγάπησε το ποδόσφαιρο και τι αναφέρουν οι Αμερικανοί για τις «εσωτερικές αντιπαραθέσεις» και τους «ριζοσπαστικούς αριστερούς» δημάρχους.