Μλάντοστ – Ολυμπιακός: Για το 4/4 στην Κροατία οι «ερυθρόλευκοι»

O Ολυμπιακός μετά τη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης πριν μερικά 24ωρα, ρίχνεται ξανά στη «μάχη» του Champions League για μια σπουδαία εκτός έδρας αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την ισχυρή Μλάντοστ στο Ζάγκρεμπ για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης κι έχουν ως στόχο το «τέσσερα στα τέσσερα» στη φάση των ομίλων, ώστε να «σφραγίσουν» την πρώτη θέση.

Ο Ολυμπιακός και η βαθμολογία του πρώτου ομίλου του Champions League:

1). Ολυμπιακός 9 (41-26 γκολ)

2). Μλάντοστ 6 (39-38)

3). Ραντνίτσκι 3 (44-46)

4). Βάσας 0 (31-45)

Φουντούλης: «Το παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού»

Ο Γιάννης Φουντούλης τόνισε πως: «Το παιχνίδι με τη Μλάντοστ έχει για εμάς χαρακτήρα τελικού. Έχουμε το απόλυτο στον όμιλο. Με μία ακόμη νίκη εξασφαλίζουμε και την πρώτη θέση που είναι ο βασικός μας στόχος. Προερχόμαστε από μια δύσκολη εβδομάδα, με παιχνίδι στο Κραγκούγεβατς και μετά με τον Απόλλωνα για το πρωτάθλημα. Πετύχαμε δύο σημαντικές νίκες.

Τώρα, μας περιμένει ένα ακόμα πιο απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα, υπάρχει κούραση από τα τελευταία ματς και τα συνεχή ταξίδια, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία για εμάς. Πάμε στο Ζάγκρεμπ με στόχο τη νίκη. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να την πετύχουμε».