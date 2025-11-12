Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός 12-13: Μεγάλο διπλό στη Σερβία για τους Ερυθρόλευκους

Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι που κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός κατάφερε να… περάσει από το Κραγκούγιεβατς, επικρατώντας της Ραντνίτσκι με 13-12 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του LEN Champions League.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν εξαιρετικοί στα δύο πρώτα οκτάλεπτα, είδαν τους Σέρβους να επιστρέφουν και να περνούν μπροστά στην τρίτη περίοδο, όμως στο φινάλε ήταν ανώτεροι και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη διοργάνωση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να είναι εξαιρετικός στην άμυνα, βρίσκοντας παράλληλα δύο γκολ με τους Κάκαρη και Γκίλλα για το 2-0. Η Ραντνίτσκι μείωσε με τον Ράσοβιτς, αλλά οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να κλείσουν το πρώτο οκτάλεπτο στο 3-1 με το τέρμα του Ζάλανκι που είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

H δεύτερη περίοδος άρχισε με τους Σέρβους να μειώνουν με το τέρμα του Βλαχόπουλου σε 3-2, αλλά τον Ολυμπιακό να απαντά με τον Άνγκιαλ για το 4-2. Οι δύο ομάδες συνέχισαν «ανταλλάσοντας» γκολ, αφού ο Πιγέτλοβιτς μείωσε σε 4-3 και ο Αλαφραγκής έκανε το 5-3. Το μοτίβο συνεχίστηκε, με τον Πρλαΐνοβιτς να ευστοχεί σε πέναλτι για το 5-4 και τον Ζάλανκι με εκπληκτικό σουτ να κάνει το 6-4, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με έναν… τρελό ρυθμό. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 7-4 με τον Νικολαΐδη, αλλά οι Σέρβοι απάντησαν με δύο τέρματα από τους Ντέντοβιτς και Βαπένσκι για το 7-6, πριν ο Κάκαρης κάνει το 8-6. Κάπου εκεί η Ραντνίτσκι πέτυχε τρία σερί γκολ με τους Ντέντοβιτς, Ράσοβιτς και Βλαχόπουλο για το 9-8. Ο Ολυμπιακός απάντησε με τον Γενηδουνιά (9-9), αλλά οι γηπεδούχοι πήραν ξανά τα ηνία με τον Βαπένσκι για το 10-9. Το οκτάλεπτο έκλεισε στο 10-10 μετά το γκολ του Ζάλανκι.

Η ομάδα του Πειραιά μπήκε δυναμικά στην τελευταία περίοδο και σκόραρε δύο φορές με τος Ζάλανκι και Γκίλλα για το 12-10, αλλά η Ραντνίτσκι απάντησε με τον ίδιο τρόπο χάρη στα γκολ των Πρλαΐνοβιτς και Μούρισιτς ισοφαρίζοντας σε 12-12. Ο αγώνας επεφύλασσε ακόμα ένα τέρμα, με τον Ζάλανκι να βρίσκει δίχτυα και να χαρίζει τη νίκη στον Ολυμπιακό για το 13-12.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-3, 6-4, 2-3