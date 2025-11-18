Παναθηναϊκός: Ο Κορόνα θέλει αρχισκάουτ από τη Βαλένθια
Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα προγραμματίζει δραστικές παρεμβάσεις στο τμήμα σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού και έχει επαφές για τη στελέχωση του.
- Πώς οι Χούθι βύθισαν τα σχέδια των Meta-Google για κομβικά υποβρύχια καλώδια
- Σε τρία χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος για τη δεύτερη υπόθεση revenge porn
- Σημαντικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις καταγγέλλουν οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι
- Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται πιθανόν πίσω από την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή, λέει η Πολωνία
Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα αναμένεται σήμερα (18/11) στην Αθήνα, προκειμένου να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του στον Παναθηναϊκού. Η πρόσληψη του Ισπανού έχει ανακοινωθεί από την ΠΑΕ και απλώς χρειάστηκε μεριμές ημέρες για να οργανώσει τη μετακόμιση του από τη Βαλένθια.
Η άφιξη του Κορόνα θα επισπεύσει και τις αλλαγές στο τμήμα σκάουτινγκ του Τριφυλλιού. Δεν θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις αμέσως μόλις ο νέος τεχνικός διευθυντής πατήσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», αλλά τα μαντάντα έπονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο Κορόνα έχει συνομιλήσει με τον Φράνκο Μπαλντίνι και τον Στέφανο Κοτσόλη για την τωρινή δομή του δικτύου και την θεωρούλ παρωχημένη, που επιβάλλεται να αναδιοργανωθεί εκ βάθρων. Τόσο για την επάνδρωση της, όσο και για τα μέσα που χρησιμοποιεί. Οπότε ο σκοπός του Κορόνα είναι διττός: να επανδρώσει σωστά το τμήμα και ταυτόχρονα, να το εφοδιάσει με τα κατάλληλα υλικά που θα βελτιώσουν τη λειτουργία του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Κορόνα έχει επαφές με έναν συμπατριώτη του, τον οποίο προορίζει για επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού. Έναν ρόλο που κατέχει αυτή τη στιγμή ο Μάκης Λιβαθηνός.
Η ισπανική ιστοσελίδα «plazadeportiva» ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο Κορόνα έχει προτείνει σε μέχρι πρότινος συνεργάτες του στη Βαλένθια να δουλέψουν μαζί του στην Αθήνα. Το δημοσίευμα τονίζει ότι πρόκειται για σκάουτς των «νυχτερίδων», που είναι δυσαρεστημένοι με τη διοίκηση του Άγγλου Ρον Γκέρλεϊ στο Μεστάγια.
Ήδη, το τμήμα σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού μετράει μία προσθήκη, τον Ζέκα. Ο Πορτογάλος θα δραστηριοποιείται στην Πορτογαλία και στη Λατινική Αμερική και συμμετείχε στις εργασίες του «Transfer Room» στη Λισαβόνα. Περαιτέρω, για τα υπάρχοντα μέλη του δικτύου, προεξάρχοντος του τωρινού επικεφαλής, Μάκη Λιβαθηνού, οι αποφάσεις θα ληφθούν από τον Κορόνα σε συνεννόηση με τον Κοτσόλη στις επόμενες ημέρες.
- Ο Τσιμίκας, η Ρόμα και τα σενάρια από την Ιταλία για το μέλλον του
- Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
- Παναθηναϊκός: Ο Κορόνα θέλει αρχισκάουτ από τη Βαλένθια
- Το ΝΒΑ Europe… έρχεται: «Βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο»
- Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»
- Στην Αθήνα ο Μποντιρόγκα για το Final Four, συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις