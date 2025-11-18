Ο Ντραγκόβσκι γίνεται «Νο2» στην Πολωνία

Η Πολωνία νίκησε 3-2 τη Μάλτα και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου της, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στα Play Off, μέσω των οποίων μπορεί να προκριθεί στο Μουντιάλ!

Βασικός στην επικράτηση των Πολωνών ήταν ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι, ο οποίος έπαιξε μόλις για τέταρτη φορά με το εθνόσημο. Ο «Ντράγκο» συμπεριλαμβάνεται σταθερά στις κλήσεις, όμως δεν αγωνιζόταν και μέχρι πρότινος υπολογιζόταν ως ο τρίτος στην ιεραρχία της εστίας.

Πάντως, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού είναι έτοιμος να προαχθεί σε «Νούμερο 2». Γιατί ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιαν Όρμπαν, δείχνει να τον περιβάλλει πλέον με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Ο 28χρονος γκολκίπερ έπαιξε τον Οκτώβριο για 45 λεπτά στο φιλικό της Πολωνίας με τη Νέα Ζηλανδία. Όσο για το προηγούμενο επίσημο ματς που ο «Ντράγκο» υπερασπίστηκε τα δοκάρια της πατρίδας του, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στις 8 Ιουνίου του 2022, στη συντριβή από το Βέλγιο με 6-1.

Μετά τη νίκη της Πολωνίας, ο Όρμπαν εξήγησε γιατί εξέπληξε τους πάντες και χρησιμοποίησε τον Ντραγκόβσκι. Ο οποίος ανταγωνίζεται για τον ρόλο του αναπληρωματικού μαζί με τον συνομήλικο του Καμίλ Γκράμπαρα της Βόλφσμπουργκ.

Bartłomiej Drągowski w pierwszym składzie na Maltę. 🗣 Jan Urban: Chcieliśmy dać szansę Drągowskiemu już wcześniej, gdy był Skorupski. Była rywalizacja, kto będzie bramkarzem numer dwa, żeby stworzyć hierarchię. Stąd decyzja, że chcemy w takim spotkaniu zobaczyć Drągowskiego.… pic.twitter.com/xBYrnXJ8y8 — Meczyki.pl (@Meczykipl) November 17, 2025

«Θέλαμε να δώσουμε μία ευκαιρία στον Ντραγκόβσκι, πριν μπει ο Σκορούπσκι στην ομάδα. Υπάρχει ανταγωνισμός για το ποιος θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας, θέλουμε να δημιουργήσουμε μία ιεραρχία. Για αυτό πήρα την απόφαση να παίξει ο Ντραγκόβσκι σε αυτό το παιχνίδι» εξήγησε ο Όρμπαν.

Σε γενικές γραμμές, ο πολωνικός Τύπος αξιολόγησε ως θετική της απόδοση του Ντραγκόβσκι και τώρα εναπόκειται στον Όρμπαν να αποφασίσει ποιος θα είναι ο δεύτερος γκολκίπερ του, μετά τον βασικό Λούκας Σκορούπσκι, που ανήκει στην ιταλική Μπολόνια.