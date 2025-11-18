Χαρίτσης για Φλαμπουράρη: Ήταν πάντα η ψύχραιμη φωνή στην κυβέρνηση της Αριστεράς – Θα μας λείψεις «παππού»
«Αλέκο μου, σε αποχαιρετώ σήμερα με απέραντη θλίψη. Αποχαιρετώ τον αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης
Το δικό του «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη, που έφυγε σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, από τη ζωή είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.
Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «τον Αλέκο τον γνώρισα πιτσιρικάς, ως σύντροφο, φίλο και συνάδελφο του πατέρα. Βρεθήκαμε ξανά μετά από χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πάντα η ψύχραιμη και έμπειρη φωνή στις κρίσιμες στιγμές και στο δύσκολο έργο της κυβέρνησης της Αριστεράς». Συνέχισε λέγοντας πως ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν «δραστήριος μέχρι τέλους, πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης».
Σε προσωπικό τόνο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ανέφερε: Αλέκο μου, σε αποχαιρετώ σήμερα με απέραντη θλίψη. Αποχαιρετώ τον αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς. Αποχαιρετώ τον πολύτιμο σύντροφο».
Καταληκτικά επισήμανε πως «θα μας λείψεις ‘παππού’! Εύη, Μιχάλη, συλλυπητήρια και κουράγιο!».
Νέα Αριστερά: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης λειτουργούσε πάντα με σύνεση, συντροφικότητα, πνεύμα διαλόγου
«Η ζωή του Αλέκου Φλαμπουράρη υπήρξε συνυφασμένη με την ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά. Ενεργός στο κίνημα από τα μαθητικά του χρόνια, κυνηγήθηκε από τη χούντα και πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση της ανανεωτικής Αριστεράς, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ Εσωτερικού και ΚΚΕ ΕΣ -ΑΑ και εν συνεχεία του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της για τον θάνατο του 87χρονου πολιτικού.
«Στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του και ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν έπαψε να εργάζεται επί δεκαετίες ως πολιτικός μηχανικός», συνέχισε.
Τέλος, υπογράμμισε πως «άνθρωπος που ποτέ στη μακρά του διαδρομή στην Αριστερά δεν επεδίωξε την αυτοπροβολή, ο Αλέκος Φλαμπουράρης λειτουργούσε πάντα με σύνεση, συντροφικότητα, πνεύμα διαλόγου και συνεννόησης, αλλά και με το πείσμα, την αισιοδοξία και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει τη γενιά των παλιών αγωνιστών της Αριστεράς.
