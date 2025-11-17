Τι λένε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας

Υπεγράφη χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Ζελένσκι στη χώρα μας, η συμφωνία για μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ουκρανία μέσω Ελλάδας.

«Είναι μία σημαντική συμφωνία που χαιρετίστηκε από τα διεθνή ΜΜΕ. Ήδη αυτά που υπογράψαμε με τους Αμερικανούς εφαρμόζονται. Η χώρα μας αναβαθμίζεται σε έναν ενεργειακό κόμβο σε συνέχεια ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού που έχουμε κάνει. Ο Ζελένσκι ήρθε εδώ να το αγοράσει και είμαστε εδώ να σταθούμε αρωγοί σε όλη την ανατολική Ευρώπη», είπε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στο MEGA.

Όσο για τις σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία, συμπλήρωσε: «Δεν μπορεί να μην είσαι απόλυτος όταν έχεις τέτοιου τύπου παραβιάσεις. Εμείς σε αντίθεση με πολλούς βόρειους, δεν διακατεχόμαστε από εγγενή ρωσοφοβία».

Τι λένε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν πως βασικό ζήτημα πλέον είναι η ενίσχυση του ρόλου και των συμφερόντων της χώρας. «Θέλουμε η Ελλάδα να έχει ισχυρό ρόλο σε ευρωπαϊκά και διεθνή τεκταινόμενα, να αποτελέσει κόμβο για τη Μεσόγειο και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό που χρειάζεται πια είναι να δούμε πως η Ελλάδα διασφαλίζει μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα και πως σχετίζεται με τη δική μας οικονομία. Τα προβλήματα της ακρίβειας είναι πολύ σοβαρά», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος ανέφερε::

«Η αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο της περιοχής είναι ένας εθνικός στόχος. Όλη αυτή η προσπάθεια των Αμερικανών μετά την ανατίναξη του αγωγού που συνέδεε την Ευρώπη με τη Ρωσία για τη μεταφορά του υγροποιημένου αερίου συνδέει την ελληνική οικονομία, είναι καλό στο ζήτημα της μετατροπής της Ελλάδας σε έναν ενεργειακό κόμβο, αλλά τ ο να κάνεις αυτό που λέμε κλείδωμα στα ορυκτά καύσιμα με το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο που είναι 53% ακριβότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να έχεις το Χρηματιστήριο Ενέργειας με την οριακή τιμή που διαμορφώνεται από την ακριβότερη πηγή ενέργειας είναι πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία».

Δείτε τη συζήτηση στο MEGA