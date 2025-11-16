Η σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «αποτυπώνει την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης Τραμπ για την Ανατολική Ευρώπη» αναφέρει η Νέα Αριστερά. «Δεν πρόλαβαν να φύγουν από την Ελλάδα οι Αμερικανοί ντίλερς του πανάκριβου LNG και κατέφτασε ο αγοραστής, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον επικεφαλής του αντιδραστικού και διεφθαρμένου καθεστώτος της Ουκρανίας που, μαζί με ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, έχει σύρει τον λαό του στο μακελειό με τη Ρωσία που κρατά σχεδόν 4 χρόνια», σημειώνει το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ. Τρία ερωτήματα στην κυβέρνηση θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το δύο κοινοβουλευτικά κόμματα, με δηκτικό και καυστικό τρόπο, σχολιάζουν τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ουκρανό πρόεδρο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σφοδρή επίθεση από το ΚΚΕ

«Σε αυτό το μακελειό και στον γενικότερο ενεργειακό πόλεμο και τους ανταγωνισμούς συνεχίζει να μπλέκει όλο και πιο βαθιά τη χώρα μας η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με την ουσιαστική στήριξη όλων των κομμάτων του ευρωατλαντισμού, για χάρη των συμφερόντων τμημάτων του κεφαλαίου που επωφελούνται πολλαπλά» σημειώνει το ΚΚΕ.

Αυτό θα συμβεί, αναφέρει και με την ενεργειακή συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα, «υπό την εποπτεία της πρέσβη των ΗΠΑ, με την μετατροπή της χώρας γενικότερα σε ενεργειακό και μεταφορικό κόμβο, αλλά και με τις μπίζνες που σχεδιάζονται γύρω από την «ανοικοδόμηση» της κατεστραμμένης Ουκρανίας, για τις οποίες ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι τρίβουν ήδη τα χέρια τους. Ενώ παραμένουν τα ερωτήματα για το τι άλλο συζητήθηκε, σχετικά με τη συνέχιση της αποστολής στρατιωτικού εξοπλισμού στο καθεστώς Ζελένσκι».

Έτσι κατακτιούνται, άλλωστε, και οι «βαθμίδες» των οίκων αξιολόγησης, για τις οποίες πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός, αλλά δεν θα φέρουν καμία βελτίωση στη ζωή του λαού, αντίθετα σηματοδοτούν περαιτέρω επίθεση στα δικαιώματα και «κόφτες» στις ανάγκες του, προκειμένου να διατηρηθούν, υποστηρίζει το κόμμα του Περισσού.

Απάντηση «στην πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και της αντιλαϊκής επίθεσης, αλλά και στην προκλητική απαγόρευση συγκεντρώσεων, που αποφάσισε η κυβέρνηση για να υποδεχθεί το ευρωατλαντικό ανδρείκελο, τον Ζελένσκι, θα δώσουν ο λαός και η νεολαία με τη μαζική τους συμμετοχή στην αυριανή αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, για την 52η επέτειο του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου», καταλήγει.

Στο υστερόγραφό του, το ΚΚΕ, σημειώνει: «Πάει πολύ να χρησιμοποιεί η κυβέρνηση την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο ως πρόσχημα για την στήριξη στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελενσκι και την προώθηση των ευρωατλαντικών σχεδιασμών, την ώρα που στηρίζει το κράτος-κατακτητή και τρομοκράτη του Ισραήλ, που χρησιμοποιεί τις ίδιες πρακτικές με την Τουρκία, όπως είναι οι παράνομοι εποικισμοί».

«Πυρά» από τη Νέα Αριστερά

Στη Νέα Αριστερά υποστηρίζουν πως «η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τον «κάθετο διάδρομο» και για τις «προμήθειες αερίου» που, όπως είπε ο κ. Ζελένσκι, έγιναν πραγματικότητα χάρη στην Αθήνα, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτό που δεν λέει η κυβέρνηση είναι ότι πρόκειται για αμερικανικό LNG, για το οποίο οι Έλληνες πολίτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν υπέρογκες τιμές».

Την ίδια στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύει τη χώρα σε συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, οι πολίτες στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με το ακριβότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, συνεχίζει η ΝΕΑΡ.

Το αντιπολιτευόμενο κόμμα της Αριστεράς συνεχίζει στο ίδιο καυστικό τόνο: «Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για «ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», αλλά δεν μιλά για την ανοικοδόμηση της καθημερινότητας των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Με άλλα λόγια: στο Κίεβο ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται έργα, ενώ από την Ελλάδα ζητάει υπομονή. Η ενεργειακή διπλωματία δεν μπορεί να υπηρετεί μικρά κυκλώματα και μεγάλους παίκτες».

Η Νέα Αριστερά «θα συνεχίσει να διεκδικεί μια εξωτερική πολιτική ανεξάρτητη, πολυδιάστατη, προσανατολισμένη στην ειρήνη και που θα συνδράμει αποφασιστικά στο δικαίωμα των πολιτών να ζουν με αξιοπρέπεια, και όχι στο περιθώριο ενός πανάκριβου ενεργειακού συστήματος για λίγους από το οποίο οι πολλοί δεν έχουν να απολαύσουν καμία ανακούφιση».

ΣΥΡΙΖΑ: Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μυστικές διαδρομές

Κριτική στην επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην χώρα μας ασκεί με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ζητά από την κυβέρνηση να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας με την Ουκρανία.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Η Ελλάδα έχει ιστορική υποχρέωση να υπηρετεί μια πολυμερή, πολυδιάστατη και θεσμικά κατοχυρωμένη εξωτερική πολιτική, που στηρίζεται στη διαφάνεια, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στο διεθνές δίκαιο.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όμως, επιμένει να λειτουργεί έξω από αυτά τα θεμέλια, εκθέτοντας τη χώρα τόσο θεσμικά όσο και πολιτικά. Ας μην ξεχνάμε ότι υπό την ευθύνη της, το ελληνικό Κοινοβούλιο εκτέθηκε διεθνώς με εκείνη τη μνημειώδη θεσμική αστοχία της εμφάνισης προσώπων που δεν έπρεπε ποτέ να βρεθούν στη Βουλή».

Για την σημερινή επίσκεψη σημειώνει: «Σήμερα, με την επίσκεψη του προέδρου Ζελένσκι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει το ίδιο μοτίβο: Συμφωνίες στην ενέργεια και την ασφάλεια που συνάπτονται χωρίς θεσμική διαβούλευση, χωρίς ενημέρωση των κομμάτων, χωρίς λογοδοσία στο Κοινοβούλιο.

Αυτή η πρακτική δεν συνιστά σοβαρή εξωτερική πολιτική — συνιστά υποβάθμιση του ρόλου των θεσμών και απίσχνανση της δημοκρατικής λειτουργίας.

Καλούμε την κυβέρνηση να απαντήσει ευθέως: Ποιο είναι το περιεχόμενο των συμφωνιών; Ποιο το κόστος και ποιες οι δεσμεύσεις της χώρας; Και με ποια στρατηγική εντάσσονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία κλιμακώνει την επιθετικότητά της και οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν δραματικές οικονομικές πιέσεις;».

Επαναλαμβάνει ότι «στηρίζουμε τον ουκρανικό λαό απέναντι στη ρωσική εισβολή. Υποστηρίζουμε την ειρήνη με τους καλύτερους δυνατούς όρους για την Ουκρανία και όχι έναν ατελείωτο πόλεμο που οδηγεί σε όλο και περισσότερους νεκρούς και καταστροφή στην Ουκρανία και στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης».

«Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια»

Ακολούθως υπογραμμίζει: «Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια ως προς τις συμφωνίες με την Ουκρανία και όχι τη συγκάλυψη στην οποία έχει επιδοθεί τόσα χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την αποστολή όπλων στο Κίεβο στην οποία αντιτασσόμαστε.

Παράλληλα, αναμένουμε η Ελλάδα να συμβάλλει στο να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ειρήνη στο ουκρανικό με τους καλύτερους δυνατούς όρους για την Ουκρανία, αντί να πρωτοστατεί στη συνέχεια του πολέμου.

Η αλληλεγγύη προς τον ουκρανικό λαό είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Αλλά εξίσου αδιαπραγμάτευτη είναι η υποχρέωση της κυβέρνησης να σέβεται το Σύνταγμα, τη Βουλή και τη στοιχειώδη διαφάνεια. Δεν μπορεί η εξωτερική πολιτική να ασκείται ως ιδιωτικό προνόμιο του πρωθυπουργού, χωρίς θεσμικά αντίβαρα και χωρίς δημοκρατικό έλεγχο.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία απαιτούμε άμεση και πλήρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου, δημοσιοποίηση όλων των συμφωνιών και επαναφορά της εξωτερικής πολιτικής στη θεσμική της τάξη.

Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μυστικές διαδρομές. Και αυτό καλούμε την κυβέρνηση να το αντιληφθεί τώρα, πριν εκθέσει ξανά τη χώρα».