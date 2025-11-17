Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωση με καρκίνο από το μοντέλο – «Το μυαλό είναι εχθρός»

Η Εβελίνα Σκίτσκο, μοντέλο και πρώην παίκτρια του GNTM, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωσή της με καρκίνο επιλέγοντας – όπως ανέφερε – να το μοιραστεί για να δώσει κουράγιο σε όσους βιώνουν κάτι αντίστοιχο.

«Θεωρούσα πως είναι αδυναμία και ντροπή. Επίσης θεωρούσα ότι το να μιλάς για κάτι τόσο προσωπικό είναι πολύ ευαίσθητο για τον κάθε ένα. Μέχρι που είδα πόσα άτομα, μικροί και μεγάλοι βιώνουν την ίδια κατάσταση», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση με φωτογραφίες μέσα από το νοσοκομείο που έγινε viral.

Aκολουθεί όλη η ανάρτηση:

«Δεν πίστευα ότι θα ερχόταν η μέρα που θα μιλούσα δημοσίως για κάτι τόσο προσωπικό. Θεωρούσα πως είναι αδυναμία και ντροπή. Επίσης θεωρούσα ότι το να μιλάς για κάτι τόσο προσωπικό είναι πολύ ευαίσθητο για τον κάθε ένα. Μέχρι που είδα πόσα άτομα, μικροί και μεγάλοι βιώνουν την ίδια κατάσταση. Εκεί κατάλαβα πόσοι είμαστε.

Κατάλαβα πως δεν είναι αδυναμία αλλά αντιθέτως δύναμη. Το πιο δυνατό μου όπλο το οποίο θα έχω πάντα μαζί μου. Εκεί κατάλαβα πόση δύναμη μπορεί να έχει κάποιος που παλεύει καθημερινά με όλη του την δύναμη, για να παραμείνει όρθιος. Κάποιοι ήρωες τα καταφέρνουν να βγαίνουν νικητές και κάποιοι άλλοι δυστυχώς όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ήρωες όμως. Οι δικοί μου ήρωες σίγουρα. Και οι ήρωες που πρέπει να εκτιμάμε και να θαυμάζουμε. Οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι βοηθοί …ήρωες!

Δίπλα σου σε κάθε πέσιμο αλλά και σε κάθε σκαλοπάτι που ανεβαίνεις. Μπροστά σου ένα βουνό. Αλλά… κάθε μέρα σκαλοπάτι σκαλοπάτι μέχρι να ανέβεις. Είμαστε πολλοί. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά να ξέρεις, δεν είσαι μόνος σου. Όλοι μαζί παλεύουμε καθημερινά. Μέχρι να βγούμε νικητές. Και ακόμη και τότε πάλι θα παλεύουμε. Για εμάς, για την οικογένεια μας, για τους φίλους, για τους δικούς μας. Φτάνει να μην εγκαταλείπεις. Να μην πάψεις ποτέ να παλεύεις.

Το μυαλό και ο εαυτός μας είναι ο χειρότερος εχθρός. Όχι η ασθένεια. Μπορείς να πέσεις…αλλά να ξανασηκωθείς! Ο καρκίνος υπάρχει ανάμεσα μας. Είναι σκληρός αλλά εσύ ακόμη πιο σκληρός! Γιατί όταν καταφέρεις να νικήσεις τις σκέψεις σου να ξέρεις πως έχεις βγει νικητής. Φτάνει να το πιστεύεις και να μην εγκαταλείψεις!»

View this post on Instagram A post shared by Evelina Skitsko (@evelinaskitsko)

Σε άλλες αναρτήσεις, στα Stories της, η πρώην παίκτρια του GNTM γιόρτασε την προσωπική της νίκη με ένα συγκινητικό πάρτι. Σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media, το μοντέλο ποζάρει κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε στα αγγλικά «Γ@μ@σ@ τον καρκίνο!»

H Εβελίνα Σκίτσκο συμμετείχε στο GNTM 2018. Το μοντέλο, με καταγωγή από τη Μολδαβία, μεγάλωσε στην Κύπρο και ξεκίνησε την καριέρα της στη μόδα όταν την ανακάλυψε τυχαία ένα ζευγάρι σχεδιαστών, μόλις στα 13 της.

Στα 19 της έμεινε έγκυος και γέννησε την κόρη της την οποία απέκτησε με τον Κύπριο τραγουδιστή Ανδρέα Ναπολέων.

Μητέρα ήδη -η Σκίτσκο έγινε απέκτησε την κόρη της μόλις στα 18 της χρόνια-, η Σκίτσκο είναι μια εξαίρεση καθώς σπάνια πρόσωπα που έχουν δημόσιο βήμα και πλατφόρμα στην Ελλάδα και την Κύπρο μλάνε τόσο ανοιχτά για τη διάγνωση με καρκίνο, τις αλήθειες, το φόβο, τις νίκες και τη δύναμη της ευθραυστότητας.