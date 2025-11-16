Απίστευτες στιγμές στην Αργεντινή: Η Γοδόι Κρουζ υποβιβάστηκε – Παίκτες και οπαδοί έκλαιγαν με λυγμούς (vid)

Η Γοδόι Κρουζ και η Ντεπορτίβο Ριέστρα ήρθαν ισόπαλες με 1-1 στην τελευταία αγωνιστική του αργεντίνικου πρωταθλήματος, κάτι που οδήγησε τη γηπεδούχο στον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία, μετά από 17 χρόνια.

Οι εικόνες που επικρατούσαν στο «Φελισιάνο Γκαμπάρτε» μετά το σφύριγμα της λήξης ήταν αποκαρδιωτικές, καθώς το κλίμα στο γήπεδο ήταν βαρύ.

Οι οπαδοί της ομάδας στις κερκίδες ξέσπασαν σύσσωμοι σε κλάματα, βλέποντας την ομάδα τους να πέφτει κατηγορία, ενώ ίδιο κλίμα επικρατούσε και στον αγωνιστικό χώρο και τους παίκτες της ομάδας, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και ο Σαντίνο Αντίνο.

Δείτε το βίντεο από το γήπεδο της Γοδόι Κρουζ:

La tristeza de los hinchas de Godoy Cruz tras descender de categoría#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Q18yk292eq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 15, 2025

Ο Αντίνο σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης, το οποίο ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να σώσει την ομάδα από τον υποβιβασμό.